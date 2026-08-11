تحرکات ترکیه برای حرکت امن کشتی ها در دریای سیاه

یک منبع دولتی ترکیه‌ای اعلام کرد که ترکیه با روسیه و اوکراین پیرامون امکان ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه گفتگو می‌کند.

جوان آنلاین: یک منبع دولتی ترکیه‌ای از گفتگوی کشورش با روسیه و اوکراین پیرامون امکان ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه خبر داد و اعلام کرد که ترکیه اجازه نمی‌دهد کشتی‌های جنگی از تنگه‌های آن عبور کنند.

به گزارش مهر، یک منبع به ریانووستی گفت که آنکارا با مسکو و کی‌یف، پشت درهای بسته به بررسی سازوکار احتمالی که هدف آن جلوگیری از حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه است، ادامه می‌دهد.

به گفته این منبع، طرف‌ها به دنبال رویکردها و استانداردهای احتمالی برای این سازوکار هستند؛ اما در این مرحله جزئیات مشخص و شروط نهایی تعیین نشده است.

این منبع افزود که تماس‌ها میان آنکارا و مسکو درباره وضعیت اوکراین در سطوح مختلف ادامه دارد و دو طرف کانال‌های ارتباطی مستقیم را حفظ می‌کنند و در صورت ضرورت برای تبادل نظر و بررسی مسائل فوری از آن استفاده می‌کنند.

این منبع تاکید کرد که آنکارا اجازه نمی‌دهد کشتی‌های جنگی از تنگه‌های ترکیه عبور کنند و به دقت پایبندی به تواق مونترو را زیر نظر دارد و هیچگونه تخلفی را مجاز نمی‌داند.