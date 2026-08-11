ارتش رژیم صهیونیستی صبح روز سه‌شنبه نیز حملات گسترده‌ای به مناطق مختلف کرانه باختری انجام داد و شماری از فلسطینیان را بازداشت کرد.

جوان آنلاین: مناطق وسیعی از کرانه باختری اشغالی صبح امروز (سه‌شنبه ۲۰ مرداد) صحنه تشدید حملات اشغالگران بود و نیروهای اسرائیلی به چندین شهر و روستا حمله‌ور شده و تعدادی از فلسطینیان را بازداشت کردند. این همزمان با حملات شهرک‌نشینان بود که باعث درگیری در چندین منطقه شد.

در استان نابلس، نظامیان اسرائیلی به روستای «تل» در جنوب غربی شهر، به همراه یک کامیون پر از مواد منفجره برای تخریب خانه شهید «فاروق رمضان» حمله کردند. نظامیان اشغالگر یکی از خانه‌ها را به یک مقر نظامی تبدیل کردند و مانع از کار خبرنگاران شدند و به استقرار خود در سراسر روستا و اطراف خانه شهید ادامه دادند.

همچنین نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی به سوی فلسطینیان در دشت روستای «المغیر» در شمال شرقی رام‌ الله، گاز اشک‌آور شلیک کردند. همزمان، گروهی از شهرک‌نشینان صهیونیست با حمایت نظامیان اشغالگر به منازل فلسطینیان در این روستا حمله کردند.

منابع محلی اعلام کردند در پی یورش نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی به المغیر، ده‌ها فلسطینی بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور و اصابت گلوله‌های جنگی مجروح شدند.

بازداشت شماری از فلسطینیان در حمله نظامیان صهیونیست به کرانه باختری