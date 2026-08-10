جوان آنلاین: احمد محمودزاده رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، در نشست خبری معاون وزیر آموزش و پرورش حضور پیدا کرد و گفت: رشد، توسعه، پیشرفت و تعالی نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت دانش‌آموزانی است که امروز در حوزه‌های مختلف مایه اقتدار کشور هستند و پایه و اساس این اقتدار از آموزش و پرورش شکل می‌گیرد.

به گزارش مهر، وی افزود: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در سال‌های گذشته تأکید داشته‌اند، قدرت علمی و اقتدار علمی از عوامل مهم اقتدار نظامی و سیاسی کشور است و امیدواریم این مسیر در آینده نیز با قدرت ادامه پیدا کند.

محمودزاده همچنین با اشاره به آخرین تحولات کشور و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری، گفت: خبر روز گذشته درباره جلسه و ارتباط رئیس‌جمهور با مقام معظم رهبری نیز خبر خوشحال‌کننده‌ای بود و در این جلسه درباره موضوعات مختلف اقتصادی، نظامی و برنامه‌هایی که برای آینده جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی طراحی شده است، مباحثی مطرح شد.

برگزاری آزمون‌های نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم

وی با اشاره به فعالیت‌های آموزش و پرورش در روزهای پایانی سال تحصیلی، اظهار کرد: آموزش و پرورش این روزها در تب و تاب پایان سال تحصیلی است و آزمون‌های نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم نیز با وجود شرایط جنگی و فشارهایی که از مجموعه‌های مختلف وجود داشت، برگزار شد.

وی افزود: با حمایت وزیر آموزش و پرورش و ایستادگی ایشان، آزمون‌های نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در فضای آرام مدارس برگزار شد و امیدواریم نتایج این آزمون‌ها برای شروع سال تحصیلی آینده به صورت دقیق اطلاع‌رسانی شود.

محمودزاده ادامه داد: برنامه‌ریزی برای اتمام سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ و همچنین برنامه‌ریزی برای رویداد مهم «پروژه مهر» در حال انجام است. در جلسات هفتگی اساسی وزارت آموزش و پرورش، موضوع پروژه مهر پیگیری شده و برای استان‌های مختلف نیز معین‌هایی تعیین و معرفی شده‌اند.

وی گفت: بنده نیز یکی از معین‌های پروژه مهر در استان چهارمحال و بختیاری هستم و در ایام تابستان با وجود مشکلات و نارسایی‌های موجود، تاکنون دو بار به صورت حضوری و چندین بار به صورت مجازی جلسات مربوط به پروژه مهر را برگزار کرده‌ایم و امیدواریم بازگشایی مدارس امسال نسبت به سال‌های گذشته با قدرت و بدون کم‌وکاست انجام شود.

آموزش هوش مصنوعی به یک میلیون دانش‌آموز و ۲۱۰ هزار معلم

وی با اشاره به برنامه‌های حوزه مدارس غیردولتی و توانمندسازی نیروی انسانی گفت: یکی از برنامه‌های مهمی که بخشنامه آن صادر شده و در استان‌ها در حال اجراست، توانمندسازی نیروی انسانی است.

محمودزاده افزود: اگر بخواهیم آموزش و پرورش را با یک عنصر بیشتر بشناسیم، قطعاً باید از معلم نام ببریم؛ هر اقدامی که در حوزه معیشت، دانش‌افزایی و توانمندسازی معلمان انجام دهیم، به همان اندازه در تربیت سرمایه‌های آینده کشور و پیشرفت جامعه اثرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: به همین دلیل در تابستان امسال بخشنامه‌ای برای آموزش معلمان در سه حوزه صادر کرده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها آموزش هوش مصنوعی است.

وی با اشاره به برنامه دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: یکی از برنامه‌های جدی دولت و برنامه هفتم توسعه، تربیت و آماده‌سازی ۵۰۰ هزار نیروی آماده به کار در اقتصاد دیجیتال با مهارت‌های مورد نیاز اقتصاد آینده کشور است.

محمودزاده گفت: ما این مسیر را از مدارس آغاز کرده‌ایم و تاکنون آموزش هوش مصنوعی برای حدود یک میلیون دانش‌آموز و حدود ۲۱۰ هزار معلم آغاز شده است.

وی افزود: این آموزش‌ها در سه قطب از پنج قطب کشور آغاز شده و در برخی قطب‌ها نیز به پایان رسیده است؛ برای نمونه در قطب نخست، تربیت مدرس نیز انجام شده و در قطب دوم نیز همین روند طی شده است.

محمودزاده تأکید کرد: یکی از حوزه‌هایی که در دانش‌افزایی به آن اعتقاد جدی داریم، آموزش هوش مصنوعی و تربیت دانش‌آموزان دارای مهارت‌های بومی در این حوزه است و این آموزش‌ها به صورت کاملاً رایگان برای معلمان و دانش‌آموزان انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه با همکاری وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری در حال اجراست.

آموزش‌های مدرسه‌محور برای معلمان

وی دومین محور آموزش‌های توانمندسازی را آموزش‌های مدرسه‌محور عنوان کرد و گفت: حدود یک‌سوم مدارس ما که نزدیک به ۸۰۰ هزار دانش‌آموز را شامل می‌شود، به صورت مجتمعی و شعبه‌ای مدیریت می‌شوند.

محمودزاده افزود: برای این مجموعه‌ها مجوز صادر شده است تا با طرح موضوع در کارگروه‌های استانی، دوره‌های مورد نظر به صورت مدرسه‌ای برای معلمان برگزار شود.

وی ادامه داد: عناوین دوره‌ها به استان‌ها ابلاغ شده و مدارس موظف هستند این دوره‌ها را برای معلمان خود برگزار کنند.

وی سومین محور توانمندسازی را مربوط به همه معلمان مدارس دولتی دانست و گفت: این برنامه در راستای همان ۳۶۰ ساعت آموزشی است که برای معلمان پیش‌بینی کرده‌ایم تا در ادامه این مسیر، کارت صلاحیت معلمی برای آنان صادر شود.

وی افزود: این برنامه ادامه اقدامات سال‌های گذشته است و امسال تلاش می‌کنیم مجموع آموزش‌ها به عدد ۳۶۰ ساعت برسد تا کارت صلاحیت معلمی به معلمان ارائه شود. بخشنامه مربوط به این موضوع نیز صادر شده است.

اجرای طرح «اتقان» و توسعه فرهنگ نماز

محمودزاده همچنین با اشاره به سه طرح آموزشی دیگر گفت: یکی از طرح‌های مورد تأکید ما، طرح «ادغام» برای معلمان دوره ابتدایی است و تمامی معلمان دوره آموزش ابتدایی باید در همین ایام این دوره را طی کنند تا بتوانند از مهرماه به صورت کامل در مدارس دولتی فعالیت کنند.

وی افزود: طرح دوم، طرح توسعه و تعمیق فرهنگ نماز است که این دوره‌ها با همکاری سایر دستگاه‌ها در حال اجراست. طرح «اتقان» را با همکاری ستاد عالی قرآن و طرح توسعه و تعمیق فرهنگ نماز را با همکاری ستاد اقامه نماز دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: همچنین برای مشاوران، معاونان پرورشی و همکاران ستادی که به عنوان عوامل اداری و آموزشی در مدارس حضور دارند، آموزش‌های مربوط به موضوع نماز در نظر گرفته شده است؛ چرا که نماز یکی از برنامه‌های جدی وزارت آموزش و پرورش است.

محمودزاده گفت: مقام عالی وزارت نیز شخصاً در این جلسات به صورت وبیناری حضور دارند و استان‌ها نیز در این جلسات شرکت می‌کنند.

وی افزود: در مدارس غیردولتی نیز بخش مربوط به برنامه نماز را به صورت جداگانه و با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی دنبال خواهیم کرد.

وی با اشاره به برنامه استقرار مشاوران در مدارس گفت: یکی از دوره‌های آموزشی ما برای مشاوران است تا در مدارس مستقر باشند، به‌ویژه در مدارسی که به عنوان مدارس هدف تعیین شده‌اند.

وی افزود: حدود ۱۰۰ منطقه آموزش و پرورش کشور جزو مناطق هدف طرح نماز هستند و در قالب این طرح، رصد، پایش و غربالگری انجام می‌شود.

محمودزاده ادامه داد: در این مناطق باید هم زمینه استقرار مشاوران در مدارس فراهم شود و هم آموزش‌های لازم به آنان ارائه شود تا از ابتدای مهرماه، با توجه به اینکه طرح رصد، پایش و غربالگری همزمان با ثبت‌نام دانش‌آموزان انجام می‌شود، مشاوران بتوانند به دانش‌آموزانی که بر اساس نتایج غربالگری نیازمند مشاوره هستند، خدمات لازم را ارائه دهند.

وی تأکید کرد: آموزش‌های لازم برای مربیان و مشاوران در این زمینه ارائه خواهد شد و در حوزه توانمندسازی نیروی انسانی نیز برنامه‌ای مفصل با اعتبارات ابلاغ‌شده از سوی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی برای معلمان اجرا می‌شود.

راه‌اندازی سامانه ماده ۱۸ مکرر برای شفافیت مدارس غیردولتی

محمودزاده در ادامه با اشاره به سه فعالیت و برنامه کلیدی در حوزه مدارس غیردولتی فناورپایه گفت: یکی از این برنامه‌ها آموزش هوش مصنوعی است و موضوع دیگر، سامانه‌ای است که بر اساس تکلیف قانونی ماده ۱۸ مکرر ایجاد شده است.

وی افزود: این سامانه اکنون در دسترس قرار گرفته و رونمایی آن نیز انجام شده است. برخی خبرنگاران نیز در جلسه شورای راهبردی مربوط به این موضوع حضور داشتند.

وی اظهار کرد: این سامانه بر اساس تکلیف قانونی ماده ۱۸ مکرر و با رویکرد شفافیت و اطلاع‌رسانی عمیق به خانواده‌ها و دستگاه‌های نظارتی ایجاد شده است.

محمودزاده گفت: خانواده‌ها می‌توانند از طریق پنل مدیریتی مدرسه، از زمان ثبت‌نام تا بررسی شهریه و پیگیری‌های مربوط، برنامه‌های آموزشی و پرورشی و حتی ارتباط با معلمان را پیگیری کنند و اگر شکایت، گزارش یا موضوعی داشته باشند، امکان ثبت و پیگیری آن در سامانه فراهم شده است.

وی ادامه داد: این سامانه در اختیار دستگاه‌های نظارتی، خانواده‌ها و مجموعه آموزش و پرورش قرار گرفته است و خانواده‌ها می‌توانند با رمز و گذرواژه‌ای که از طریق فناوری در اختیار آنها قرار می‌گیرد، وارد سامانه شوند و موضوعات مربوط به مدرسه را از نزدیک بررسی کنند.

تفکیک شهریه از هزینه لباس، غذا و فوق‌برنامه

وی درباره موضوع شهریه مدارس غیردولتی که همواره یکی از پرسش‌های اصلی خانواده‌ها و رسانه‌هاست، اظهار کرد: در این سامانه مشخص می‌شود که خانواده دقیقاً چه میزان شهریه باید پرداخت کند و این مبلغ بابت چه خدماتی دریافت می‌شود.

محمودزاده افزود: در سامانه، برنامه‌های مربوط به لباس، میان‌وعده، غذا و ناهار و همچنین فعالیت‌های آموزشگاهی از یکدیگر تفکیک شده‌اند.

وی گفت: یکی از ابهاماتی که بعضاً در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود این است که اگر برای نمونه مدرسه‌ای ۱۲۰ یا ۱۵۰ میلیون تومان شهریه دریافت می‌کند، مابه‌التفاوت آن بابت چه موضوعی است.

وی ادامه داد: ما همواره اعلام کرده‌ایم شهریه‌ای که ابلاغ می‌کنیم مربوط به برنامه درسی و آموزشی مدرسه است و مواردی مانند لباس، میان‌وعده، غذا و فعالیت‌های آموزشگاهی جزو برنامه شهریه مصوب آموزشی نیستند.

محمودزاده تأکید کرد: در سامانه این موارد شفاف‌سازی شده و خانواده‌ها می‌توانند ببینند چه بخشی از مبالغ پرداختی مربوط به لباس، چه بخشی مربوط به غذا و چه بخشی مربوط به فعالیت‌های آموزشگاهی مانند زبان یا سایر فعالیت‌هایی است که در برنامه درسی وجود ندارند.

وی افزود: این سامانه به تدریج تکمیل‌تر خواهد شد و در سال‌های آینده تلاش می‌کنیم از ظرفیت هوش مصنوعی نیز در آن استفاده کنیم تا بخشی از فرآیندهای مدیریتی و نظارتی به شکل هوشمند انجام شود.

رتبه‌بندی مدارس غیردولتی از مهرماه

وی یکی دیگر از برنامه‌های فناورانه را رتبه‌بندی مدارس غیردولتی عنوان کرد و گفت: موضوع رتبه‌بندی مدارس غیردولتی نیز در شورای راهبردی به تصویب رسیده و شاخص‌های آن تا حدود زیادی با شاخص‌های «مدرسه تراز» تلفیق شده است.

محمودزاده افزود: این شاخص‌ها اکنون در شورای عالی آموزش و پرورش در حال بررسی است و پس از تصویب، به دنبال آن هستیم که از ابتدای مهرماه با استفاده از فناوری‌های جدید، رتبه‌بندی مدارس غیردولتی انجام شود.

وی اظهار کرد: از این پس میزان افزایش شهریه مدارس نیز می‌تواند بر اساس رتبه آنها تعیین شود. برای مثال، اگر مدرسه‌ای رتبه پنج داشته باشد، دامنه افزایش شهریه آن برای سال‌های آینده مشخص خواهد بود و معلوم می‌شود که این مدرسه در چه محدوده‌ای امکان افزایش شهریه دارد.

وی گفت: این موضوع هم نظارت آموزش و پرورش برای کیفیت‌بخشی به مسائل آموزشی و پرورشی را افزایش می‌دهد و هم مؤسسان مدارس را نسبت به ارتقای کیفیت مدرسه حساس‌تر می‌کند.

محمودزاده ادامه داد: همچنین به دنبال ایجاد یک رقابت جدی میان مدارس در قالب نظام رتبه‌بندی هستیم تا مدارس برای ارتقای جایگاه خود تلاش بیشتری داشته باشند.

پوشش ۱۰ درصد دانش‌آموزان مناطق محروم با «مدارس همیار»

وی درباره برنامه «مدارس همیار» نیز گفت: موضوع مدرسه مجازی و مدارس همیار از دیگر برنامه‌های فناورانه‌ای است که در حال پیگیری است.

محمودزاده افزود: در این طرح مقرر شده است ۱۰ درصد دانش‌آموزانی که در مناطق محروم و کم‌برخوردار حضور دارند، با همکاری مدارس خوب کشور و با مدیریت سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، تحت پوشش برنامه‌ای مدارس همیار قرار گیرند.

وی ادامه داد: بخشنامه این طرح با امضای مقام عالی وزارت به استان‌ها ابلاغ شده و اکنون در حال تدوین برنامه اجرایی آن هستیم.

وی گفت: این برنامه از طریق آموزش‌های مجازی و در برخی موارد آموزش‌های حضوری اجرا خواهد شد و عناصر مختلف برنامه‌ریزی در مناطق هدف، از جمله معلمان و دانش‌آموزان و سایر عناصر مورد نظر مدرسه را پوشش خواهد داد.

ابلاغ شهریه مراکز غیردولتی در ۱۵ استان به صورت کامل

محمودزاده در ادامه با اشاره به وضعیت ابلاغ شهریه مراکز غیردولتی گفت: شهریه مراکز غیردولتی در حدود ۱۵ استان به صورت صددرصدی و در ۱۵ استان دیگر نیز بیش از ۹۵ درصد ابلاغ شده است.

وی افزود: بنابراین خانواده‌ها در صورت مراجعه به مراکز غیردولتی مانند مراکز آموزش زبان، کلاس‌های تقویتی و کلاس‌های کنکور، می‌توانند شهریه مشخص و مصوب آنها را مشاهده کنند.

وی ادامه داد: در پنل مدرسه یا مرکز نیز تابلویی وجود دارد که در آن مشخص شده است برای یک یا دو ساعت تدریس در کلاس‌های تقویتی یا آموزش زبان چه میزان باید پرداخت شود.

ابلاغ ۶۰ درصد شهریه مدارس غیردولتی

وی درباره شهریه مدارس غیردولتی نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه فرآیند تعیین شهریه در مدارس بسیار سنگین است و همه مدارک باید مستندسازی شود، فرآیند شهریه مانند سال‌های گذشته از مدرسه آغاز می‌شود، در منطقه بررسی و تصویب می‌شود، سپس به استان ارسال می‌شود و در صورت اعتراض به شهریه، اعتراضات در سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت شهریه ابلاغ می‌شود.

محمودزاده گفت: این فرآیند کاملاً قانونی و بر اساس مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مربوط به مدارس و مراکز غیردولتی انجام می‌شود.

وی افزود: امروز می‌توانم اعلام کنم که حدود ۶۰ درصد شهریه مدارس ابلاغ شده است و ۴۰ درصد باقی‌مانده نیز فرصت چندروزه‌ای دارند؛ چرا که تمام فرآیندهای مربوط به آنها انجام شده و تنها تأییدیه شورای نظارت استان‌ها باقی مانده است.

وی ادامه داد: این روزها جلسات شوراهای نظارت استان‌ها در حال برگزاری است و به نظر می‌رسد تا پایان همین ماه، ابلاغ شهریه مدارس نیز به عدد ۱۰۰ درصد برسد.

محمودزاده خاطرنشان کرد: یک ماه تابستان، یعنی شهریور، نیز برای بررسی اعتراضات در نظر گرفته شده است؛ اما در مجموع به دنبال آن هستیم که هیچ مدرسه‌ای بدون شهریه مصوب وارد مهرماه نشود.

وی تأکید کرد: این نخستین سالی است که پس از برنامه‌ریزی‌های جدی انجام‌شده در سال‌های گذشته، به این مرحله رسیده‌ایم و امیدواریم سال آینده نیز این روند بهتر از امسال دنبال شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش از بررسی حدود یک‌هزار و ۲۰۰ پرونده اعتراضی مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی طی چهار سال گذشته در شورای راهبردی این وزارتخانه خبر داد و گفت: از ابتدای امسال نیز ۷۳ مورد برخورد با تخلفات این مراکز، از تعطیلی و لغو مجوز تا عزل مدیر، محرومیت، جریمه نقدی و عودت شهریه، انجام شده است.

محمودزاده با تشریح سازوکار نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی اظهار کرد: شورای راهبردی در وزارت آموزش و پرورش به ریاست مقام عالی وزارت و با نایب‌رئیسی بنده تشکیل می‌شود و تعدادی از معاونان وزارتخانه، نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده انجمن اولیا و مربیان، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این جلسات حضور دارند.

وی افزود: در این شورا نظام مسائل مدارس غیردولتی، مشکلات و نارسایی‌های موجود و همچنین تخلفاتی که ممکن است در این مراکز اتفاق بیفتد، بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری می‌شود. این موضوعات حوزه‌های مختلفی از جمله شهریه و مسائل فرهنگی و تربیتی را دربرمی‌گیرد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در چهار سال گذشته حدود یک‌هزار و ۲۰۰ پرونده را در شورای راهبردی وزارت آموزش و پرورش، بر اساس اعتراض مؤسسان، بررسی و درباره آنها ابلاغ انجام داده‌ایم.

محمودزاده توضیح داد: این پرونده‌ها مربوط به اعتراض مؤسسان به احکامی است که در استان‌ها صادر شده است؛ بنابراین اگر مؤسس یا مرکز نسبت به حکم صادرشده اعتراض داشته باشد، پرونده در ستاد وزارت آموزش و پرورش بررسی می‌شود. البته این موضوع به معنای آن نیست که نظارت و برخورد در استان‌ها انجام نمی‌شود و حکم صادرشده در استان نیز لازم‌الاجراست.

وی با اشاره به انواع برخوردهای صورت‌گرفته با تخلفات مدارس و مراکز غیردولتی گفت: این برخوردها شامل لغو مجوز به‌صورت دائم یا موقت، اخطار، عزل مدیر، محرومیت و جریمه‌های نقدی و همچنین عودت شهریه است.

محمودزاده با اشاره به عملکرد شورای راهبردی از ابتدای امسال اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۵۲ پرونده را بررسی، تصویب و ابلاغ کرده‌ایم و علاوه بر آن، حدود ۲۱ مورد نیز شامل جریمه نقدی و عودت شهریه بوده است؛ بنابراین در مجموع ۷۳ مورد برخورد با تخلفات تا امروز داشته‌ایم.

وی افزود: این برخوردها از تعطیلی مدرسه، لغو مجوز، برخورد با مرکز، عزل مدیر و محرومیت گرفته تا جریمه نقدی و عودت شهریه را شامل می‌شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره این اقدامات گفت: گاهی در فضای رسانه‌ای و به‌ویژه فضای مجازی این تصور ایجاد می‌شود که نظارتی بر مدارس و مراکز غیردولتی وجود ندارد، در حالی که این‌گونه نیست و نظارت به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

تأکید بر جلوگیری از تبلیغ مؤسسات فاقد مجوز

محمودزاده با اشاره به تبلیغات برخی مؤسسات آموزشی فاقد مجوز گفت: خودم موردی را مشاهده کردم و به‌عنوان یک ولی دانش‌آموز با آن مؤسسه تماس گرفتم و درباره زمان ثبت‌نام و میزان شهریه سؤال کردم. اعلام کردند که مدت‌هاست ثبت‌نام را آغاز کرده‌اند و مبلغ شهریه نیز ۵۷۰ تومان است. وقتی درباره مجوز فعالیت آنها سؤال کردم، اعلام کردند که مجوز دارند.

وی خطاب به رسانه‌ها و صداوسیما گفت: انتظار و درخواست ما از صداوسیما این است که تا زمانی که یک مؤسسه، مدرسه یا مرکز مجوز تبلیغ و فعالیت از آموزش و پرورش دریافت نکرده است، اجازه تبلیغ کشوری به آن داده نشود. مؤسسات استانی نیز باید مجوز لازم را از استان دریافت کرده باشند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی ادامه داد: در همین زمینه، یکی از مجموعه‌هایی که بارها درباره آن مکاتبه کرده‌ایم، مجموعه‌ای با عنوان «تاملند» است که از وزارت آموزش و پرورش مجوز ندارد و حق فعالیت آموزشی ندارد. مؤسسات دیگری نیز در این زمینه وجود دارند.

وی افزود: انتظار ما از دستگاه‌های نظارتی و قضایی نیز این است که با مؤسسات فاقد مجوز برخورد جدی داشته باشند. در این زمینه حدود ۲۳ مجموعه را که به‌صورت غیرقانونی در تارنماها یا بسترهایی مانند آپارات تبلیغ کرده‌اند و مجوزی از آموزش و پرورش ندارند، شناسایی و اسامی آنها را در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار داده‌ایم.

محمودزاده تأکید کرد: این مؤسسات را نمی‌توان به‌عنوان پرونده تخلفاتی در شورای راهبردی بررسی کرد، زیرا اساساً مجوزی از آموزش و پرورش ندارند؛ بنابراین دستگاه‌هایی که متولی برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز هستند باید با آنها برخورد کنند و مانع فعالیت این مجموعه‌ها شوند.

فعالیت آموزشی بدون مجوز ممنوع است

وی با بیان اینکه فعالیت آموزشی در فضای مجازی و حقیقی بدون مجوز امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: از دستگاه‌های متولی درخواست کرده‌ایم که هرچه سریع‌تر جلوی فعالیت این مجموعه‌ها در فضای مجازی و در بخش‌هایی از فضای حقیقی را بگیرند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی همچنین از رسانه‌ها خواست پیش از قضاوت درباره عملکرد آموزش و پرورش در حوزه نظارت، ابعاد موضوع را بررسی کنند و گفت: وقتی چنین فضاهایی را مشاهده می‌کنید، سریع قضاوت نکنید و آموزش و پرورش را به عدم نظارت متهم نکنید.

محمودزاده ادامه داد: چتر نظارتی آموزش و پرورش بر همه مدارس و مراکز در اقصی نقاط کشور، همه استان‌ها، مناطق و مدارس گسترده است و این نظارت توسط همکاران ما در وزارت آموزش و پرورش انجام می‌شود.

وی گفت: این‌گونه نیست که یک مجموعه غیرقانونی بتواند بدون مجوز به‌عنوان آموزشگاه برای دانش‌آموزان و فراگیران کلاس زبان، کلاس تقویتی یا برنامه‌های آموزشی برگزار کند. ممکن است یک دانش‌آموز با مشکل درسی مواجه باشد و با اطلاع خانواده، معلم خصوصی به منزل او برود و چند ساعت کلاس تقویتی برگزار کند، اما اینکه یک مجموعه بدون مجوز در یکی از مناطق تهران، به‌صورت سازمان‌یافته کلاس برگزار کند، مورد تأیید و مجوز آموزش و پرورش نیست.

محمودزاده با اشاره به روند صدور مجوز فعالیت مؤسسات آموزشی گفت: در حال حاضر صدور مجوز برای مجموعه‌ها، چه به‌صورت حقیقی و چه حقوقی، از طریق درگاه ملی مجوزها در حال انجام است و فرایند صدور مجوز به‌صورت کاملاً سامانه‌ای انجام می‌شود.

وی افزود: از مؤسساتی که قصد فعالیت دارند درخواست می‌کنیم برای فعالیت قانونی از آموزش و پرورش مجوز بگیرند. فعالیت در فضای مجازی یا حقیقی بدون مجوز امکان‌پذیر نیست و آموزش و پرورش نیز اجازه چنین فعالیتی را نخواهد داد.

اضافه شدن ۱۱ منطقه آزاد به برنامه «نماد»

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه «نماد» اظهار کرد: با توجه به اینکه در وزارت آموزش و پرورش حدود ۵۰۰ منطقه هدف در برنامه‌های ویژه این وزارتخانه در نظر گرفته شده است، ما نیز در مدارس غیردولتی و سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، حدود ۱۱ منطقه را به این مناطق اضافه کرده‌ایم و تعداد مناطق هدف به ۱۱۱ منطقه رسیده است.

وی افزود: مناطقی که به این برنامه اضافه شده‌اند، مناطق آزاد تجاری هستند که در حوزه مربوط به این برنامه مدیریت می‌شوند. در این زمینه مدیرکل مجموعه نیز مسئولیت دارد و با مشارکت مدیران عامل مناطق آزاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، چند اقدام مشترک در حوزه سخت‌افزاری نیز برنامه‌ریزی شده است.

محمودزاده با قدردانی از مناطق آزاد گفت: حدود هفت منطقه آزاد، ۱۱ منطقه را تحت پوشش این برنامه قرار داده‌اند و برنامه «نماد» یکی از برنامه‌های مشترک با این مناطق است که ان‌شاءالله در قالب مناطق هدف اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی و آسیب‌های روانی، آموزش‌های لازم و حضور مشاور در مدارس از جمله موضوعات مورد توجه در برنامه «نماد» است و در همه مدارس مناطق آزاد، چه مدارس دولتی و چه مدارس غیردولتی، این خدمات و برنامه‌ها دنبال خواهد شد.

درخواست برای تعیین تکلیف مجوز فعالیت آموزشی زیر ۲۰ سال

محمودزاده همچنین با اشاره به مکاتبات انجام‌شده با شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: یکی از موضوعاتی که به‌طور جدی دنبال می‌کنیم، تصویب مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی است تا مجوز فعالیت برای افراد زیر ۲۰ سال، به‌جز حوزه‌های رشته‌های هنری که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن حوزه مجوز صادر می‌کند، صرفاً از سوی آموزش و پرورش صادر شود.

وی افزود: از شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه این شورا درخواست داریم این مصوبه هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا دستگاه‌ها و مجموعه‌های دیگر نتوانند برای فعالیت‌های آموزشی مربوط به افراد زیر ۲۰ سال مجوز صادر کنند و بعد مسئله نظارت با مشکل مواجه شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی تأکید کرد: حوزه آموزش افراد زیر ۲۰ سال، در حیطه وظایف آموزش و پرورش است و باید سازوکار صدور مجوز و نظارت بر آن نیز مشخص باشد.

درخواست برخورد با تبلیغات غیرقانونی در فضای مجازی

محمودزاده همچنین خطاب به رئیس دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای تهران گفت: درخواست ما این است که درباره تمامی فهرست‌هایی که در اختیار این مجموعه قرار گرفته است، برخورد جدی انجام شود و اجازه فعالیت به مجموعه‌های فاقد مجوز داده نشود.

وی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها نیز خواست در تبلیغ مجموعه‌های آموزشی، موضوع مجوز فعالیت آنها را مورد توجه قرار دهند و افزود: به‌ویژه صداوسیما باید تبلیغات مجموعه‌های آموزشی را بر اساس مجوزهایی که آموزش و پرورش صادر کرده است انجام دهد و اگر مؤسسه‌ای مجوز ندارد، اجازه فعالیت و تبلیغ به آن داده نشود.

محمودزاده گفت: از خانواده‌ها نیز درخواست داریم هنگام ثبت‌نام فرزندان خود، چه در مدرسه و چه در مراکز آموزشی ، به مجوز آموزش و پرورش توجه کنند تا مشکلی برای آنها ایجاد نشود.

وی افزود: از رسانه‌ها نیز درخواست می‌کنیم در اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی و در این مأموریت مشترک برای تربیت آیندگان کشور، به آموزش و پرورش کمک کنند.

تأکید بر نقش نظارتی آموزش و پرورش

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش در پایان با اشاره به گستردگی فعالیت‌های این سازمان اظهار کرد: سازمان ما تقریباً یک وزارتخانه کوچک است و مجموعه‌ای از فعالیت‌های آموزشی، پرورشی، پشتیبانی، تربیت بدنی و همچنین تنظیم‌گری، صدور مجوز، ابلاغ سیاست‌ها، تعیین شهریه و سایر موضوعات را دنبال می‌کند.

محمودزاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در وزارت آموزش و پرورش گفت: در حوزه‌های مختلف، از جمله نهضت ملی مدرسه‌سازی، ارتقای جریان آموزش و پرورش و پرداخت‌هایی که در سنوات گذشته کم‌سابقه بوده است، اقدامات مهمی انجام شده که بخشی از آنها به بازنشستگان و فرهنگیان مربوط می‌شود و امیدواریم مجموعه این اقدامات به تقویت جایگاه معلمان و افرادی که در خط مقدم آموزش قرار دارند، کمک کند تا بتوانیم اقدامات بیشتری برای نظام تربیتی کشور انجام دهیم.

ثبت‌نام مدارس غیردولتی در شرایط عادی در حال انجام است

محمودزاده در پاسخ به سوال مهر، با اشاره به روند ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی گفت: در مقطعی این تصور در جامعه ایجاد شده بود که آموزش در سال‌های آینده نیز به سمت آموزش مجازی خواهد رفت و همین موضوع بر روند ثبت‌نام اثر گذاشته بود، اما خوشبختانه با مصاحبه‌ها و ورود وزارت آموزش و پرورش، به‌ویژه مقام عالی وزارت، و برنامه‌هایی که در این زمینه انجام شده است، ثبت‌نام در حال حاضر به شکل عادی در حال انجام است و مشکلی در روند ثبت‌نام نداریم.

وی افزود: موضوع دوم به شهریه مدارس بازمی‌گردد؛ به‌ویژه در شرایط فعلی و با توجه به آثار جنگ بر مسائل اقتصادی خانواده‌ها، ممکن است این موضوع بر تصمیم خانواده‌ها برای ثبت‌نام فرزندانشان اثرگذار باشد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه نباید تصور شود همه خانواده‌های دانش‌آموزان مدارس غیردولتی از وضعیت مالی بسیار مناسبی برخوردارند، اظهار کرد: شاید در افکار عمومی این نگاه وجود داشته باشد که افرادی که فرزندانشان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند، همگی از وضعیت مالی بسیار خوبی برخوردار هستند، در حالی که آمارهای پژوهشی چنین موضوعی را تأیید نمی‌کند.

محمودزاده ادامه داد: براساس آمار پژوهشی، ۶۵ درصد از دانش‌آموزان مدارس غیردولتی از خانواده‌هایی هستند که میانگین درآمدی آنها متوسط به پایین است. بخشی از این خانواده‌ها نیز از میان کارمندان، کارکنان نظام و فرهنگیان هستند.

وی گفت: به نظر می‌رسد مجموعه این موضوعات تأثیر قابل توجهی بر تعداد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی در سال‌های آینده نداشته باشد و روند موجود همچنان ادامه پیدا کند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش افزود: آماری که در سال‌های گذشته ارائه کرده‌ایم نشان می‌دهد تعداد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی حدود یک تا دو سال است که با شیبی بسیار ملایم در حال افزایش است و در حال حاضر جمعیت دانش‌آموزان این مدارس به نزدیک ۲.۵ میلیون نفر رسیده است.

محمودزاده خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ما این است که برای سال تحصیلی آینده نیز همین روند ادامه داشته باشد.