نشریه آتلانتیک به نقل از منابع آگاه اوکراینی و آمریکایی گزارش داد که واشنگتن به دلیل مواضع رئیس سازمان سیا درباره جنگ اوکراین اطلاعات رایگان با کی‌یف را برای هدف قرار دادن اهدافی در عمق روسیه، از جمله علیه زیرساخت‌های آن ازسرگرفته است.

جوان آنلاین: منابع آگاه اوکراینی و آمریکایی به نشریه آتلانتیک گفتند ایالات متحده به دلیل موضع جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) همچنان به ارائه اطلاعاتی به اوکراین، از جمله برای حملات به زیرساخت‌های انرژی روسیه ادامه می‌دهد.

به نوشته آتلانتیک، اطلاعاتی که واشنگتن رایگان در اختیار کی‌یف قرار می‌دهند شامل بانک اهداف برای حملات به مواضع نیروهای روسیه و زیرساخت‌های انرژی این کشور است.

این نشریه اشاره کرد که جان رتکلیف به دلیل این اقدام مورد تحسین قرار گرفته است.

در همین راستا، نشریه پولیتیکو نیز در ماه اوت گزارش داده بود که آمریکا و اوکراین به سطح قبلی اشتراک‌گذاری اطلاعات که پیشتر به ابتکار واشنگتن محدود شده بود و انتقاد متحدان اروپایی را در پی داشت، بازگشته‌اند.

رسانه‌های غربی در اکتبر ۲۰۲۵ گزارش دادند که آمریکا به اشتراک‌گذاری اطلاعات با اوکراین را متوقف کرده است. هم‌زمان، واشنگتن اشتراک‌گذاری اطلاعات با متحدان خود را نیز متوقف کرد.

اگرچه نشریه فایننشال تایمز گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به سازمان‌های این کشور دستور داده است برای اشتراک گذاری اطلاعاتی با اوکراین که به انجام دادن حملات به عمق روسیه کمک کند، آماده شوند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در واکنش به گزارش‌ها در زمینه اشتراک‌گذاری اطلاعات آمریکا برای حملات به عمق روسیه اظهار داشت که فقط می‌توان حدس زد واشنگتن چه نوع اطلاعاتی را در اختیار کی‌یف قرار داده است. او همچنین تاکید کرد که استفاده کی‌یف از کل زیرساخت‌های ناتو و آمریکا برای جمع‌آوری و انتقال اطلاعات به اوکراین آشکار است.