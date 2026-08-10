کد خبر: 1373415
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۶
جامعه » اخبار كلی
وزیر آموزش و پرورش:

اماکن ورزشی مدارس نباید از دسترس مردم خارج باشد

مدارس وزیر آموزش‌وپرورش در مراسم آغاز عملیات اجرایی سه هزار پروژه ورزشی در شهرستان ری، با تأکید بر سیاست‌های راهبردی دولت چهاردهم در زمینه «عدالت» و «کیفیت»، طرح «میدان همدلی» را الگویی موفق از مشارکت مردمی و عبور از تصدی‌گری دولتی دانست و بر لزوم بهره‌برداری عمومی از اماکن ورزشی مدارس در ساعات غیردرسی و ایام تعطیل تأکید کرد.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی روز دوشنبه در مراسم آغازین عملیات اجرایی ۳۰۰۰ پروژه ورزشی میدان همدلی که در محله تقی آباد شهرستان ری برگزار شد، بر ضرورت افزایش ضریب بهره‌برداری از فضاهای ورزشی مدارس تأکید کرد و گفت: اماکن ورزشی مدارس متعلق به مردم و بیت‌المال است و نباید در ایام تعطیل یا ساعات غیردرسی بلااستفاده باقی بماند.

وزیر آموزش‌وپرورش خطاب به معاونان تربیت‌بدنی و مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها تأکید کرد: باید سازوکار مشخصی برای استفاده عمومی از فضاهای ورزشی مدارس تدوین شود تا مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق محروم و روستاها، بتوانند از این امکانات بهره‌مند شوند.

کاظمی همچنین بر ضرورت صیانت و نگهداری مناسب از اماکن ورزشی تأکید کرد و افزود: در کنار توسعه زیرساخت‌ها، باید برای نگهداری از این سرمایه‌های ملی نیز برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد تا فضاهای ایجادشده بتوانند در سال‌های آینده نیز مورد استفاده دانش‌آموزان و مردم قرار گیرند.

وی همچنین خواستار هم‌افزایی بیشتر میان آموزش‌وپرورش، فدراسیون‌های ورزشی و نهادهای فنی و حرفه‌ای برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود شد و خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت فعالیت‌های تربیتی و ورزشی و خدمت‌رسانی بیشتر به جامعه را فراه م کند.

کاظمی ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های تربیتی، شهرستان‌های استان تهران را پیشگام در اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و ورزشی دانست.

وی با اشاره به جایگاه تربیت‌بدنی در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش اظهار کرد: تربیت‌بدنی زیربنای بسیاری از فعالیت‌های آموزشی و تربیتی است و دستیابی به کیفیت آموزشی بدون ایجاد نشاط، شادابی و پویایی در میان دانش‌آموزان امکان‌پذیر نیست.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: هرگونه تلاش برای ارتقای کیفیت در نظام تعلیم و تربیت، در گرو توجه جدی به سلامت جسمی و روحی نسل آینده است و باید زمینه‌ای فراهم شود که دانش‌آموزان در کنار آموزش‌های علمی، از فرصت‌های مناسب برای فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی نیز برخوردار باشند.

برچسب ها: مدارس ، مدرسه ، کاظمی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

بازیکن سابق پرسپولیس به آلومینیوم پیوست

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

هیرکانی در چنگ ویلاسازی‌ها 

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

گرما برای پالایشگاه‌ها و منابع برق اروپا اضطرار آفرید

آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟

رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 

سرپرست استقلال مربی پیکان شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
 قصه ناتمام سرویس مدارس 
آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار