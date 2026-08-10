اماکن ورزشی مدارس نباید از دسترس مردم خارج باشد

وزیر آموزش‌وپرورش در مراسم آغاز عملیات اجرایی سه هزار پروژه ورزشی در شهرستان ری، با تأکید بر سیاست‌های راهبردی دولت چهاردهم در زمینه «عدالت» و «کیفیت»، طرح «میدان همدلی» را الگویی موفق از مشارکت مردمی و عبور از تصدی‌گری دولتی دانست و بر لزوم بهره‌برداری عمومی از اماکن ورزشی مدارس در ساعات غیردرسی و ایام تعطیل تأکید کرد.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی روز دوشنبه در مراسم آغازین عملیات اجرایی ۳۰۰۰ پروژه ورزشی میدان همدلی که در محله تقی آباد شهرستان ری برگزار شد، بر ضرورت افزایش ضریب بهره‌برداری از فضاهای ورزشی مدارس تأکید کرد و گفت: اماکن ورزشی مدارس متعلق به مردم و بیت‌المال است و نباید در ایام تعطیل یا ساعات غیردرسی بلااستفاده باقی بماند.

وزیر آموزش‌وپرورش خطاب به معاونان تربیت‌بدنی و مدیران کل آموزش‌وپرورش استان‌ها تأکید کرد: باید سازوکار مشخصی برای استفاده عمومی از فضاهای ورزشی مدارس تدوین شود تا مردم، به‌ویژه ساکنان مناطق محروم و روستاها، بتوانند از این امکانات بهره‌مند شوند.

کاظمی همچنین بر ضرورت صیانت و نگهداری مناسب از اماکن ورزشی تأکید کرد و افزود: در کنار توسعه زیرساخت‌ها، باید برای نگهداری از این سرمایه‌های ملی نیز برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد تا فضاهای ایجادشده بتوانند در سال‌های آینده نیز مورد استفاده دانش‌آموزان و مردم قرار گیرند.

وی همچنین خواستار هم‌افزایی بیشتر میان آموزش‌وپرورش، فدراسیون‌های ورزشی و نهادهای فنی و حرفه‌ای برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود شد و خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت فعالیت‌های تربیتی و ورزشی و خدمت‌رسانی بیشتر به جامعه را فراه م کند.

کاظمی ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های تربیتی، شهرستان‌های استان تهران را پیشگام در اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و ورزشی دانست.

وی با اشاره به جایگاه تربیت‌بدنی در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش اظهار کرد: تربیت‌بدنی زیربنای بسیاری از فعالیت‌های آموزشی و تربیتی است و دستیابی به کیفیت آموزشی بدون ایجاد نشاط، شادابی و پویایی در میان دانش‌آموزان امکان‌پذیر نیست.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: هرگونه تلاش برای ارتقای کیفیت در نظام تعلیم و تربیت، در گرو توجه جدی به سلامت جسمی و روحی نسل آینده است و باید زمینه‌ای فراهم شود که دانش‌آموزان در کنار آموزش‌های علمی، از فرصت‌های مناسب برای فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی نیز برخوردار باشند.