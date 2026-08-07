کد خبر: 1372897
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تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۴
بين‌الملل » اخبار كلی

۱۰ اتحادیه کارگری خواستار لغو مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران شدند

آمریکا ۱۰ اتحادیه کارگری انگلیس از «اندی برنهام» نخست وزیر این کشور خواستند که مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی بریتانیا برای تهاجم به ایران را لغو کند. 

جوان آنلاین: ۱۰ اتحادیه کارگری انگلیس از اندی برنهام نخست وزیر این کشور خواسته‌اند تا «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا را برای پایان دادن به جنگ علیه ایران تحت فشار قرار دهد.

آنها استدلال کردند که ادامه درگیری نظامی در خاورمیانه عامل اصلی تشدید بحران هزینه زندگی در انگلیس است که ناشی از افزایش قیمت انرژی، سوخت و مواد غذایی است.

به نوشته عربی ۲۱، این درخواست در نامه‌ای سرگشاده که توسط رهبران ۱۰ اتحادیه که نماینده بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر هستند، امضا و در روزنامه گاردین منتشر شده است.

در این نامه تاکید شده است که دولت انگلیس باید گام‌های عملی برای کاهش تنش‌ها بردارد و این کار با لغو مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی انگلیس برای حمله به ایران آغاز می‌شود.

درخواست توقف استفاده از پایگاه‌های انگلیس
این اتحادیه‌ها معتقدند که با توجه به اتکای واشنگتن به پایگاه‌های انگلیس به ویژه پایگاه هوایی سلطنتی «راف فیرفورد» در گلاسترشر و پایگاه «دیگو گارسیا» در اقیانوس هند برای عملیات هوایی خود، لندن در این بحران اهرم فشار واقعی در اختیار دارد.

در این نامه آمده است که لغو مجوز استفاده از این پایگاه‌ها، قدرت آمریکا برای گسترش عملیات نظامی را محدود می‌کند و پیام سیاسی روشنی را برای کاهش تنش‌ها ارسال می‌کند.

در این نامه آمده است که ادامه جنگ نه تنها یک فاجعه انسانی در خاورمیانه است، بلکه به یک بار اقتصادی مستقیم بر دوش شهروندان انگلیس نیز تبدیل شده است.

جنگ با ایران هزینه‌های انرژی و غذا را افزایش داده است
این اتحادیه‌ها با تاکید بر اینکه پیامدهای جنگ به طور فزاینده‌ای در اقتصاد انگلیس آشکار شده است، اشاره کردند که میانگین هزینه انرژی سالانه خانوارهای انگلیسی از زمان شروع جنگ حدود ۲۲۱ پوند افزایش یافته است، در حالیکه انتظار می‌رود میانگین هزینه غذای ماهانه حدود ۳۲.۸ پوند افزایش یابد.

در این نامه آمده است: بدون پایان دادن به جنگ، بحران هزینه زندگی پایان نخواهد یافت.

در ادامه این نامه با اشاره به اینکه دولت کنونی انگلیس وعده داده است که فشارهای اقتصادی بر خانوارها را برطرف کند، افزوده شده است: « اما تا زمانی که جنگ همچنان بازارهای جهانی انرژی و زنجیره‌های غذایی را مختل می‌کند، این تلاش‌ها از نظر اثربخشی محدود خواهند ماند.

انتقاد از حمایت انگلیس از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران
اتحادیه‌های کارگری انگلیس نگرانی شدید خود را از اجازه دولت این کشور به استفاده از خاک خود برای عملیات نظامی آمریکا علیه ایران ابراز کردند و بیان کردند که این اقدام با تلاش‌ها برای مهار درگیری مغایرت دارد.

این اتحادیه ها تاکید کردند که پایگاه‌های انگلیس برای آمریکا بیش از پیش حیاتی‌تر شده‌اند، زیرا پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه تحت فشار قرار گرفته و با ضدحمله‌ها روبرو می‌شوند و انگلیس را به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار در جریان جنگ قرار می دهد.

در میان امضاکنندگان این نامه، رهبران اتحادیه‌های بزرگ از جمله «یونیسون»، بزرگترین اتحادیه انگلیس و همچنین اتحادیه ملی آموزش، اتحادیه دانشگاه و دانشکده ها، اتحادیه آتش‌نشانان، اتحادیه کارگران مخابرات حضور دارند.

تحرکات دیپلماتیک در واشنگتن
به نوشته عربی ۲۱، این نامه همزمان با سفر «اد میلیبند» وزیر امور خارجه انگلیس به واشنگتن منتشر شد، جایی که او اولین جلسات خود را با مقامات دولت ترامپ از زمان تصدی این سمت در ماه گذشته برگزار کرد.

اقتصاددانان: جنگ مانع بهبود استانداردهای زندگی می‌شود
خواسته‌های اتحادیه‌های کارگری انگلیس مبنی بر لغو مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی بریتانیا برای حمله به ایران و فشار به دولت ترامپ برای پایان دادن به تجاوز نظامی علیه ایران، حمایت تعدادی از اقتصاددانان انگلیس را به خود جلب کرده است.

در این زمینه « جاناتان پورتیس» استاد اقتصاد و سیاست عمومی در دانشکده کینگ لندن گفت که دولت جدید بهبود استانداردهای زندگی را در اولویت قرار داده است، اما ادامه جنگ و سیاست‌های آمریکا مانع دستیابی به این هدف می‌شود.

وی افزود که این جنگ، همراه با سیاست‌هایی که سیستم تجارت بین‌المللی را تضعیف می‌کنند، فشار بر اقتصاد انگلیس را افزایش داده و توانایی دولت را برای حل و فصل بحران هزینه‌های زندگی محدود می‌کند.

«خم روغالی» مدیر مشترک پروژه امنیت در حال گذار که هماهنگ‌کننده این نامه بود نیز گفت که اجازه دادن به بمب‌افکن‌های آمریکایی برای پرواز از خاک انگلیس می‌تواند لندن را در نقض احتمالی قوانین بین‌المللی همدست کند و همچنین به جنگی کمک کند که بار اقتصادی را بر شهروندانش افزایش می‌دهد.

به نوشته عربی ۲۱، این خواسته‌ها در شرایطی مطرح می شود که برخ طرف‌های بین‌المللی، آمریکا و رژیم اسرائیل را به سوق دادن منطقه به سمت تشدید تنش‌ها متهم می‌کنند، در حالیکه تلاش‌های دیپلماتیک با میانجیگری عمان و چندین شریک منطقه‌ای برای دستیابی به آتش‌بس و تضمین امنیت حمل و نقل دریایی در تنگه هرمز، یکی از حیاتی‌ترین آبراه‌ها برای تجارت جهانی نفت، ادامه دارد.

برچسب ها: آمریکا ، انگلیس ، جنگ ایران امریکا
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