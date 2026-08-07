جنگ مدعیان طلای کشتی جهان این بار در مسکو

جوان آنلاین: مرحله جدید مسابقات کشتی لیگ حرفهای آمریکا(RAF) قرار است ۵ سپتامبر (۱۴ شهریور) در مسکو برگزار شود.
در وزن ۹۷ کیلوگرم کایل اسنایدر قهرمان جهان و المپیک از آمریکا قرار است با احمد تاجالدینوف کشتیگیر روسیالاصل بحرین که طلای المپیک توکیو را در کارنامه دارد سرشاخ شود. اسنایدر پیش از این در گرجستان موفق شد عبدالرشید سعدالهیف را شکست دهد که البته تانک روس در این مبارزه آسیب دید و نتوانست در انتخابی روسیه شرکت کند.
همه این آزادکاران ۹۷ کیلوگرم در رقابتهای جهانی شرکت خواهند کرد؛ جایی که حسن یزدانی قهرمان المپیک و جهان برای اولین بار در این وزن کشتی میگیرد.
در ۸۶ کیلوگرم هم زاهد والنسیا قهرمان جهان و ابراهیم کادیف از روسیه با هم مبارزه میکنند. جردن باروز نیز بعد از حدود ۲ سال دوری از کشتی به تشک برمیگردد و با کوربانعلیف کشتی میگیرد.
در این مرحله ۱۲ کشتیگیر شرکت میکنند.