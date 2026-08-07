حمله سایبری گسترده به بورس آمریکا

جوان آنلاین: بلومبرگ گزارش داد، منابع آگاه از هراس گسترده در میان سرمایهگذاران نهادی خبر میدهند.
موج حملات سایبری بیسابقه در هفته جاری که حسابهای چندین صندوق پوشش ریسک (هجفاند) را هدف قرار داد، نشان داد که دیگر هیچ دارایی دیجیتالی، حتی برای ثروتمندترین چهرههای پشت پرده، در امان نیست.
این رویداد نه تنها باعث افت موقتی شاخصها و جلسات اضطراری در طبقات بالای ساختمانهای منهتن شد، بلکه میلیاردرهای خفاشصفت را متقاعد کرد که دوران «سپرهای حداقلی» به پایان رسیده است.
بر اساس گزارشهای محرمانه، بودجههای کلانی برای خرید جدیدترین تجهیزات امنیتی و استخدام هکرهای کلاهسفید اختصاص یافته؛ تحولی که تحلیلگران آن را «بزرگترین مهاجرت سرمایه از سمت سود به سمت امنیت در دهه اخیر» مینامند.