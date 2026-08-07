جلوه بزرگ اربعین، حماسه حضرت زینب (س) است

جوان آنلاین: حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری، خطیب نماز جمعه تهران، با اشاره به آیه «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَیٰ وَیَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ»، اظهار داشت: خداوند متعال در این آیه سه دستور و سه نهی را بیان کرده که مجموعه آن، تقوای کامل را شکل میدهد. نخست، امر به عدالت، احسان و رسیدگی به خویشاوندان و نزدیکان است و در مقابل، انسان را از فحشا، منکر و ستم بازمیدارد.
وی با بیان اینکه مقصود از فحشا همه رفتارهای زشت، بهویژه اموری است که بنیان روابط سالم و عفیفانه انسانی را بر هم میزند، افزود: منکر نیز هر آن چیزی است که عقل و فطرت انسانی آن را ناپسند میشمارند و خداوند نیز آن را نمیپسندد. همچنین «بغی» به معنای تجاوز به حقوق دیگران، ظلم و ستم است. در پایان این آیه نیز خداوند بندگان را موعظه میکند تا متذکر شوند و راه هدایت را در پیش گیرند.
خطیب جمعه تهران با اشاره به قرار گرفتن در دهه پایانی ماه صفر و سپری شدن حماسه عظیم اربعین حسینی، گفت: آنچه در فصل دوم نهضت عاشورا بیش از هر چیز جلوهگر است، نقش بیبدیل حضرت زینب کبری(س) است. اگر امام حسین(ع) در شکلگیری فصل نخست این حماسه شریک است و امام سجاد(ع) نیز در تداوم آن نقشآفرینی میکند، محور اصلی فصل دوم این نهضت حضرت زینب(س) و بانوان حرم اهلبیت(ع) هستند که این حماسه تاریخساز و تمدنساز را به ثمر رساندند.
وی با بیان اینکه این روزها یادآور بازگشت حضرت زینب(س) به کربلا و اقامه عزا بر سیدالشهدا(ع) است، تصریح کرد: حضرت زینب(س) با سربلندی گزارش فتح را به محضر برادر بزرگوار خود تقدیم کرد؛ فتحی که هم در پاسداری از خاندان پیامبر(ص)، هم در حفظ جان امام سجاد(ع) و هم در شکستن هیبت طاغوت جلوهگر شد. ایشان در همه مراحل سپر بلای اولیای الهی بود و اراده خداوند بر این تعلق گرفت که نقش بانوی تراز اسلام در این حماسه بینظیر، در وجود حضرت زینب(س) متجلی شود.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری با تأکید بر اینکه حضرت زینب(س) الگویی کامل برای همه آزادیخواهان و حقطلبان است، اظهار داشت: اگر سخن از قیام برای خدا، جهاد در راه خدا، پاسداشت فضیلتها، مبارزه با طاغوت و نجات انسانهاست، این حضرت زینب(س) است که در میدان حضور دارد و با رفتار و گفتار خود حجت را بر بشریت تمام میکند. در کنار ایشان نیز بانوان بزرگ حرم اهلبیت(ع) سهمی ماندگار در ساخت این حماسه عظیم داشتند.
وی با نقل سخنی از «امام مجاهد شهید» گفت: آن شهید بزرگوار فرمود «زینب نشان داد میتوان حجب و عفاف زنانه را به عزت مجاهدانه و جهادی بزرگ تبدیل کرد.» حضرت زینب(س) عاطفه زنانه را با استواری، متانت، ایمان، زبان صریح و معرفتی زلال درهم آمیخت و الگویی جاودانه از عظمت زن مسلمان را به تاریخ عرضه کرد.
انقلاب اسلامی ایران، محصول مکتب عاشورا و نهضت امام حسین(ع) است
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به نقش بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران، محصول مکتب عاشورا و نهضت امام حسین(ع) است و در این مکتب، حضرت زینب(س) استاد و الگوی بزرگ مجاهدت، بصیرت و پیامرسانی است. اربعین، بازگشت دوباره به کربلا، بازخوانی نهضت حسینی و الهام گرفتن از مکتب زینبی است.
خداوند ظرفیتهای عظیمی در وجود زن قرار داده است
وی با تأکید بر جایگاه شخصیت زن در اندیشه اسلامی، گفت: حادثه عاشورا نشان داد که خداوند ظرفیتهای عظیمی در وجود زن قرار داده است تا بتواند نقشی ماندگار و تمدنساز در تاریخ ایفا کند؛ ظرفیتی که در پرتو وقار، عفاف، حیا و حفظ حدود الهی شکوفا میشود و الگویی ماندگار برای همه نسلها به یادگار میگذارد.
حتی در اوج مصیبت نیز حفظ حجاب و عفاف برای خاندان اهلبیت(ع) در اولویت قرار داشت
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری، در ادامه با تشریح ابعاد حماسه حضرت زینب(س) پس از واقعه عاشورا، اظهار داشت: نخستین اقدام سپاه دشمن پس از شهادت امام حسین(ع)، هجوم به خیمههای اهلبیت(ع) بود و پیش از هر چیز، قصد داشتند حرمت بانوان حرم را با برداشتن پوشش آنان هتک کنند. این واقعه از بزرگترین مصائب حضرت زینب(س) و بانوان اهلبیت(ع) به شمار میرود؛ چرا که نخستین دغدغه آنان حفظ حرمت، عفاف و حجاب بود.
وی با اشاره به روایات واقعه کربلا افزود: در جریان حمله به خیمهها، یکی از دختران امام حسین(ع) بر اثر ضربه نیزه بیهوش شد و هنگامی که به هوش آمد، نخستین پرسش او از حضرت زینب(س) این بود که «مقنعهام کجاست؟» این نشان میدهد که حتی در اوج مصیبت نیز حفظ حجاب و عفاف برای خاندان اهلبیت(ع) در اولویت قرار داشت.
خطیب جمعه تهران ادامه داد: حضرت زینب(س) برای جلوگیری از هتک حرمت اهلبیت(ع) تدبیری اندیشید و برای آنکه دشمن به زنان حرم نزدیک نشود، همه زیورآلات و لباسهای فاخر را تحویل دادند و خود و بانوان اهلبیت(ع) لباسهای ساده و کهنه بر تن کردند تا از تعرض بیشتر جلوگیری شود.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری با اشاره به حضور حضرت زینب(س) در مجلس ابنزیاد گفت: در نقلهای تاریخی آمده است که حضرت با نهایت وقار، حیا و پوشیدگی وارد مجلس شد و حتی با آستین، چهره مبارک خود را میپوشاند. با این حال، همان بانوی باعفت، خطبهای ایراد کرد که راویان آن را یادآور فصاحت و صلابت امیرالمؤمنین علی(ع) دانستهاند.
وی افزود: در مجلس یزید نیز حضرت زینب(س) با شجاعتی کمنظیر، یزید را مورد مؤاخذه قرار داد و با اشاره به رفتار او با خاندان پیامبر(ص)، عدالت ادعایی حکومت اموی را به چالش کشید و از هتک حرمت دختران رسول خدا(ص) پرده برداشت.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به وقایع اسارت اهلبیت(ع) در شام تصریح کرد: در برخی نقلهای تاریخی آمده است که از سهل بن سعد ساعدی خواسته شد اگر توان مالی دارد، به نیزهداران پولی بدهد تا سرهای مطهر شهدا را از مقابل بانوان و کودکان دورتر ببرند تا نگاههای مردم کمتر متوجه آنان شود؛ این روایت نیز نشاندهنده اهتمام اهلبیت(ع) به حفظ عفاف، حریم و کرامت انسانی حتی در سختترین شرایط است.
زیست عفیفانه حقی عمومی برای همه افراد جامعه است
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری با تأکید بر اینکه «زیست عفیفانه» یک مسئله عادی و صرفاً فردی نیست، خاطرنشان کرد: عفاف و حیا از عنایات ویژه الهی و مورد اهتمام همه انبیا و اولیای خدا بوده است و واقعه کربلا نمونهای روشن از جایگاه این ارزش الهی را به نمایش گذاشت.
وی با اشاره به چالشهای فرهنگی امروز اظهار داشت: نوع طراحی دشمن در عرصه تهاجم فرهنگی از یک سو و برخی غفلتها و کمکاریهای داخلی از سوی دیگر، اهمیت پرداختن به موضوع زیست عفیفانه را دوچندان کرده است.
خطیب جمعه تهران با یادآوری اینکه سال گذشته و پس از جنگ ۱۲ روزه، مجموعه مباحثی را با عنوان «زیست عفیفانه» در خطبههای نماز جمعه آغاز کرده بود، گفت: این مباحث با استقبال مؤمنان روبهرو شد و حتی منشأ برخی اقدامات در بخشهای مختلف قرار گرفت، اما به دلیل حوادث بعدی از جمله کودتای نافرجام و سپس جنگ تحمیلی سوم، ادامه آن به تعویق افتاد.
وی ابراز امیدواری کرد که با توسل به حضرت زینب کبری(س)، این سلسله مباحث از سر گرفته شود و افزود: در آن مباحث، «زیست عفیفانه» بهعنوان یک سنت حکیمانه الهی، میراث همه پیامبران و اولیای الهی، وظیفهای قطعی برای همه مؤمنان و همچنین مسئولیتی بزرگ برای دولت و حاکمیت اسلامی تبیین شد.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری تأکید کرد: زیست عفیفانه تنها یک تکلیف شرعی نیست، بلکه حقی عمومی برای همه افراد جامعه است؛ چرا که سلامت فکری، اخلاقی، معنوی و اجتماعی جامعه در گرو حاکمیت فرهنگ عفاف و پاکدامنی است و صیانت از این حق، از وظایف اساسی حکومت اسلامی به شمار میرود.