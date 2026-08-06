افشای اقدامات غیراخلاقی فدراسیون فوتبال کره جنوبی برای داوران!

جوان آنلاین: شبکه خبری JTBC کره جنوبی از اقدام فدراسیون فوتبال این کشور برای ارائه خدمات غیراخلاقی به داوران خارجی، قبل از بازیهای ملی پرده برداشت.
به گزارش تسنیم، در این گزارش آمده: فدراسیون فوتبال کره جنوبی متهم شده است که در سال ۲۰۱۱ و پیش از مسابقات تیم ملی، در چندین مورد برای داوران خارجی اقدام به ارائه خدمات جنسی کرده است.
این برنامهها برای حدود ۱۰ داور که برای هفت مسابقه انتخاب شده بودند، تدارک دیده شد. این داوران در مسابقاتی، چون رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل، دور انتخابی المپیک ۲۰۱۲ لندن و همچنین بازیهای دوستانه تیم ملی کره جنوبی قضاوت کردهاند.
این شبکه مدعی شد که فدراسیون فوتبال کره جنوبی بدون محدودیت مکانی در شهرهایی مانند سئول، چانگوون و اولسان، چند صد هزار وون (واحد پول کره جنوبی) به مراکز ماساژ برای ارائه خدمات به این داوران از طریق کارت اعتباری فدراسیون پرداخت کرده است.
یکی از مقامات وقت فدراسیون فوتبال کره جنوبی در گفتوگو با شبکه JTBC، ارائه این خدمات در آن برهه زمانی را رویهای معمول توصیف کرد!
فدراسیون فوتبال کره جنوبی در پاسخ به JTBC، ضمن تأیید غیرمستقیم این یافتهها اعلام کرد: «ممکن است ۱۵ سال پیش اتفاقات ناگواری رخ داده باشد، اما از آن زمان دستورالعملهای داخلی سختگیرانهای اجرا کرده و تمام تلاش خود را به کار بستهایم تا از تکرار هرگونه اتفاق مشابه جلوگیری کنیم.»