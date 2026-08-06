سازمان عفو بین‌الملل حمله رژیم صهیونیستی به دو خبرنگار در جنوب لبنان را مستلزم انجام تحقیقات مستقل به‌عنوان یک جنایت جنگی دانست و هم‌زمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد تداوم کشتار خبرنگاران از سوی این رژیم، نشان‌دهنده آمادگی آن برای ارتکاب نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بدون هراس از پاسخگویی است.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المنار، سازمان عفو بین‌الملل با واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به «آمال خلیل» و «زینب فرج» ۲ خبرنگار در جنوب لبنان، تأکید کرد این حمله باید در چارچوب یک تحقیق مستقل و بی‌طرفانه به‌عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار بگیرد.

به گزارش ایرنا، این سازمان خواستار پاسخگو شدن عاملان این حمله شد و بر ضرورت اجرای تحقیقات مستقل درباره هدف قرار دادن خبرنگاران در جریان درگیری‌ها تأکید کرد.

هم‌زمان، سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز اعلام کرد ادامه کشتار خبرنگاران توسط رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد این رژیم خود را برای ارتکاب نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل بدون نگرانی از پیگرد و مجازات، مصون می‌داند.

دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرد تداوم حملات علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، نگرانی‌ها درباره مصونیت عاملان این حملات از مجازات را افزایش داده و ضرورت انجام تحقیقات مستقل و پاسخگو کردن مسوولان این اقدامات را دوچندان کرده است.

از زمان گسترش تجاوزات به لبنان در ۲ مارس ۲۰۲۶ (دهم اسفند گذشته)، تاکنون ۱۰ خبرنگار هدف قرار گرفته‌اند که ۷ تن از آنها از جمله محمد شری، علی شعیب، فاطمه فتونی، محمد فتونی، سوزان خلیل، غاده الدایخ و آمال خلیل به شهادت رسیده‌اند و افرادی نظیر استیو سوینی، علی الرضا سبیتی و زینب فرج نیز از سوءقصد‌ها نجات یافته‌اند.

از جنگ غزه تاکنون نیز بیش از ۳۰۰ خبرنگار در فلسطین و لبنان به شهادت رسیدند.

در آخرین مورد، رژیم صهیونیستی با هدف قرار دادن مستقیم گروه‌های خبری در جنوب لبنان، موجب شهادت «آمال خلیل» خبرنگار روزنامه الاخبار و زخمی شدن «زینب فرج» همکار او شد.