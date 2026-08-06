ادامه کارشکنی آمریکا در برابر تصویب قانون حشد شعبی در پارلمان عراق

جوان آنلاین: یک سیاستمدار اهل سنت عراقی گفته است که دولت تروریست آمریکا در ادامه دخالت‌های آشکار خود در امور داخلی عراق به مانع‌تراشی در برابر تصویب قانون حشد شعبی ادامه می‌دهد.

به گزارش تسنیم، محمد الدلیمی از رهبران ائتلاف «الانبار المتحد» (الانبار یکپارچه) فاش کرد که فشار‌های آمریکا در پی عدم تصویب قانون حشد شعبی در پارلمان عراق قرار دارد.

الدلیمی تصریح کرد که فشار‌های آمریکا بر طرف‌های سیاسی بانفوذ مانع ایجاد اجماع پارلمانی درباره تصویب قانون حشد شعبی شده است.

وی گفت: فشار‌هایی که دولت (تروریست) ترامپ بر شخصیت‌های سیاسی بانفوذ در عراق وارد می‌کند، مانع تصویب قانون حشد شعبی شده است، این در حالی است که حشد شعبی یک نهاد امنیتی است که همانند دیگر تشکیلات امنیتی مانند ارتش و پلیس بر اساس قانون تشکیل شده است و پارلمان نمی‌تواند این نهاد امنیتی را که جانفشانی زیادی از خود نشان داده، منحل کند.

این سیاستمدار اهل سنت عراق تاکید کرد: دخالت آمریکا مانع تصویب قانون حشد شعبی شده است، نمایندگان پارلمان عراق، کارمندان آمریکا نیستند، بلکه نمایندگان ملت هستند و حق دارند قوانینی را که برای ملت مناسب می‌دانند، نه آنطور که آمریکا تمایل دارد، تصویب کنند.

وی از تحرکات در سطح پارلمان برای ایستادگی در برابر دخالت‌های آمریکا برای تصویب قانون حشد شعبی در خلال دوره کنونی فعالیت پارلمان عراق خبر داد.