کد خبر: 1372817
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تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۷
بين‌الملل » اخبار كلی

پنتاگون جلسه اضطراری برای تأمین تسلیحات برگزار می‌کند

1 شبکه ان‌بی‌سی نیوز امروز پنجشنبه به نقل از منابعی گزارش داد که وزارت جنگ ایالات متحده پس از تماس تلفنی خشمگین دونالد ترامپ با معاون پیت هگست، قرار است یک جلسه اضطراری مختص به کمبود تسلیحات برگزار کند.

جوان آنلاین: منابع شبکه ان‌بی‌سی نیوز می‌گویند دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از تحت فشار قرار دادن استیو فاینبرگ، نفر دوم پنتاگون در جریان یک تماس تلفنی برای رفع کمبود سلاح، پیشنهاد اخراج او را داده است.

به گزارش ایسنا، این گزارش حاکی از آن است که منابع می‌گویند پنتاگون پس از تماس تلفنی خشمگین ترامپ، جلسه اضطراری در مورد کمبود سلاح برگزار می‌کند و احتمالا این جلسه عصر جمعه برگزار خواهد شد و مقامات ارشد نظامی و تدارکات آمریکا در آن حضور خواهند داشت.

روزنامه واشنگتن پست پیش از این به نقل از منابعی گزارش داده بود که دونالد ترامپ در جلسه کابینه در کمپ دیوید در اوایل این هفته، از پیت هگست، وزیر جنگ، در مورد کمبود موشک توضیح خواسته و او هم معاونش را شماتت کرده است. با این حال، کرولاین لویت، سخنگوی کاخ سفید، بعداً این گزارش را نادرست خواند.

هگست، استیو فاینبرگ، معاون وزیر جنگ ایالات متحده را به عدم ارائه اطلاعات در مورد وضعیت امور متهم کرد.

در ۲۴ ژوئن، کاخ سفید از کنگره درخواست ۸۷.۶ میلیارد دلار بودجه تکمیلی، از جمله ۶۷.۱۵ میلیارد دلار برای پنتاگون، کرد. بیشتر این بسته بر پوشش هزینه‌های مربوط به کمپین نظامی متجاوزانه ایالات متحده علیه ایران متمرکز است.

در اواخر ماه ژوئیه، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS)، تخمین زد که ایالات متحده بیش از ۱۵۰۰ موشک برای سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت و ۲۰۰ موشک رهگیر برای سامانه‌های دفاع هوایی تاد هزینه کرده و بنابراین با کمبود قابل توجه موشک مواجه است.

با این حال، سخنگوی کاخ سفید گزارش اخیر واشنگتن پست را «خبر جعلی» خواند و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «من در کمپ دیوید همراه با رئیس‌جمهور ترامپ و وزیر جنگ حضور داشتم. این ماجرا به‌معنای واقعی کلمه هرگز اتفاق نیفتاد، و ما بار‌ها همین را به واشنگتن‌پست گفتیم.»

او افزود: «این داستان مزخرف را کسی که به‌وضوح قصد داشت، به هر دلیلی، وزیر جنگ را بدنام کند، به رسانه‌های زیادی عرضه کرده بود. از بدشانسی او، رئیس‌جمهور به وزیر جنگ علاقه دارد و معتقد است که او کار فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهد.»

واشنگتن پست به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ «ظاهراً درباره کمبود شدید مهمات که اکنون گزینه‌های نظامی آمریکا در برابر ایران را محدود کرده است، اطلاعات نادرستی دریافت کرده بود.»

این روزنامه افزود این رویارویی در حاشیه نشست کابینه ترامپ در کمپ دیوید، روز جمعه، رخ داد. بنا بر گفته‌های هر دو منبع آگاه، ترامپ «با عصبانیت به هگست گفت تصور می‌کرده است که مشکل مهمات حل شده است.»

شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، به واشنگتن پست گفت: «وزیر جنگ، هگست درباره وضعیت ذخایر مهمات به کسی اطلاعات گمراه‌کننده نداده و معاون وزیر، فاینبرگ، را نیز مقصر ندانسته است. این ادعا‌ها درباره کاهش ذخایر، اختلافات داخلی، موضع وزیر درباره ایران و ... همگی ساختگی هستند.»

برچسب ها: پنتاگون ، آمریکا ، ترامپ
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