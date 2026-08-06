کد خبر: 1372815
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تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۲
بين‌الملل » اخبار كلی

آمریکا: داعش خوراسان همچنان یک تهدید در افغانستان باقی مانده است

1 معاون نماینده دائم آمریکا در شورای امنیت گفت داعش خوراسان همچنان تهدیدی پایدار برای افغانستان و منطقه است.

جوان آنلاین: «تمی بروس» معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که تهدید داعش خوراسان در افغانستان همچنان پابرجا است و این گروه تروریستی از بی‌ثباتی‌ها برای گسترش فعالیت‌های خود استفاده می‌کند.

به گزارش تسنیم، وی در نشست شورای امنیت اظهار داشت که براساس راهبرد آمریکا برای مبارزه با تروریسم، مقابله با گروه‌های تروریستی، از جمله داعش، القاعده و شاخه‌های وابسته به آنها، همچنان از اولویت‌های اصلی واشنگتن به شمار می‌رود.

بروس با اشاره به نزدیک شدن بیست‌وپنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر، از کشور‌های عضو سازمان ملل خواست تمرکز خود را بر مبارزه با تروریسم حفظ کنند و برای جلوگیری از دستیابی گروه‌های تروریستی به منابع مالی، تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته همکاری بیشتری داشته باشند.

معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت که القاعده در منطقه ساحل آفریقا دستاورد‌هایی داشته، داعش فعالیت‌های خود را در آفریقا افزایش داده و داعش خوراسان در افغانستان همچنان یک تهدید مداوم باقی مانده است.

وی هشدار داد که گروه‌های تروریستی در سال‌های اخیر از فناوری‌های جدید مانند ارتباطات ماهواره‌ای، هوش مصنوعی، پهپاد‌ها و رمزارز‌ها برای افزایش توانایی‌های خود استفاده کرده‌اند.

به گفته بروس، استفاده گروه‌های تروریستی از فناوری‌های نوین، مقابله با آنها را پیچیده‌تر کرده و نیازمند هوشیاری بیشتر دولت‌ها و بخش خصوصی است.

این مقام آمریکایی همچنین تأکید کرد که واشنگتن نگران فعالیت گروه‌ها و شبکه‌هایی است که امنیت منطقه‌ای و جهانی را تهدید می‌کنند و همکاری بین‌المللی برای محدود کردن منابع مالی و عملیاتی این گروه‌ها ضروری است.

داعش خوراسان، شاخه منطقه‌ای گروه تروریستی داعش، در سال‌های اخیر یکی از گروه‌های مسلح مورد نگرانی کشور‌های منطقه و جامعه جهانی بوده است. این گروه پس از ظهور در افغانستان و پاکستان، مسئولیت شماری از حملات مرگبار در افغانستان را برعهده گرفته است.

با این حال، حکومت طالبان همواره در واکنش به گزارش‌ها تاکید کرده است که داعش خوراسان در افغانستان سرکوب شده است.

برچسب ها: آمریکا ، داعش خوراسان ، افغانستان
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