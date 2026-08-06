ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

جوان آنلاین: از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی طرح ادعایی از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه محل استقرار شهید علی لاریجانی در جریان جنگ رمضان که منجر به شهادت وی و تعدادی از همراهانش شد، از طریق تماس تلفنی فرزند شهید با خانواده شناسایی شده است، پیگیریها از پرونده قضایی تشکیل شده در مورد شهادت ایشان نشان میدهد این ادعا صحت ندارد.
به گزارش ایرنا، براساس این گزارش، در پی شهادت دکتر علی لاریجانی و فرزند ایشان در پی حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی پرونده فضایی در دادسرای تهران تشکیل شده و در حال رسیدگی است.