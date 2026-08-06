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تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

فیدان: به حمایت از مذاکرات میان ایران و آمریکا ادامه خواهیم داد

1 وزیران امور خارجه ترکیه و سوریه بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و امنیتی، تقویت روابط دوجانبه، مخالفت با حملات اسرائیل به سوریه، حمایت از ثبات منطقه، پشتیبانی از مذاکرات ایران و آمریکا و تقویت هماهنگی میان کشور‌های منطقه تأکید کردند.

جوان آنلاین: هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه و اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه در آنکارا نشست مطبوعاتی مشترک برگزار کردند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه «سانا»، هاکان فیدان در جریان این نشست مطبوعاتی خاطرنشان کرد: ما بر حمایت از سوریه و همکاری با این کشور در زمینه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و مبارزه با تروریسم، به‌گونه‌ای که امنیت و ثبات سوریه و همچنین ثبات منطقه را تضمین کند، تأکید داریم.

وی در ادامه افزود: در حال توسعه روابط با دمشق، افزایش میزان تجارت میان دو کشور ترکیه و سوریه، افزایش شمار گذرگاه‌های مرزی، حمایت از زیرساخت‌های بانکی و حمل‌ونقل و پروژه‌های بازسازی هستیم.

وزیر امور خارجه ترکیه ادامه داد: به همراه عربستان سعودی، اردن و سوریه برای توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل و مسیر‌های ارتباطی میان کشور‌های خود تلاش می‌کنیم.

فیدان ضمن تأکید بر ضرورت توقف حملات رژیم صهیونیستی به سوریه، از همه طرف‌ها خواست به تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه احترام بگذارند.

وی همچنین اظهار داشت: بایستی امنیت و ثبات در لبنان تأمین شود و سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل به کشته و آواره شدن هزاران نفر منجر شده است.

وزیر امور خارجه ترکیه تصریح کرد: به حمایت از مذاکرات میان ایران و ایالات متحده ادامه خواهیم داد.

هاکان فیدان در بخش دیگری از سخنانش همچنین گفت که رژیم صهیونیستی باید از غزه عقب‌نشینی کند و این منطقه باید به فلسطینیان بازگردانده شود.

تثبیت آرامش در شمال سوریه، هم‌زمان با پیگیری دیپلماسی قاطع

در همین راستا، وزیر امور خارجه سوریه نیز گفت: برای تحکیم و تقویت ثبات در جنوب سوریه و توقف حملات مکرر اسرائیل تلاش می‌کنیم.

وی افزود: تلاش‌های ما برای تثبیت آرامش در شمال سوریه، هم‌زمان با پیگیری دیپلماسی قاطع برای متوقف کردن حملات مکرر اسرائیل در جنوب این کشور ادامه دارد.

الشیبانی تصریح کرد: پرونده‌های مشترک اقتصادی و سیاسی را در صدر اولویت‌های خود قرار داده‌ایم و درباره فعال‌سازی دوباره توافق‌های اقتصادی و تجاری و همچنین گام مهم اخیر میان دو بانک مرکزی ترکیه و سوریه که آغازگر مرحله جدیدی از همکاری بود، گفت‌و‌گو کردیم.

وزیر امور خارجه سوریه اظهار داشت: دمشق و آنکارا به‌خوبی می‌دانند که ثبات و موفقیت مستمر در مبارزه با تروریسم، سنگ‌بنای شراکت میان دو کشور است و این موضوع در تصمیم سوریه برای گسترش حاکمیت دولت بر سراسر خاک کشور و پایان دادن به هرگونه حضور سلاح خارج از چارچوب قانونی تجلی یافته است.

الشیبانی همچنین گفت: سوریه‌ای یکپارچه و عاری از تروریسم و گروه‌های شبه‌نظامی، دیوار مستحکمی برای حفاظت از مرز‌های مشترک خواهد بود.

وی افزود: منطقه به‌روشنی در مسیر ایجاد تنها یک مبنای ثبات حرکت می‌کند که اساس آن پایان دادن به هرگونه تشکیلات مسلح خارج از چارچوب قانونی است و در همین راستا بر حمایت از تلاش‌ها و اقداماتی که برادرانمان در عراق و لبنان برای تقویت ثبات منطقه رهبری می‌کنند، توافق کردیم.

وزیر امور خارجه سوریه همچنین اظهار داشت: از تلاش‌های عراق و لبنان برای تقویت حاکمیت ملی و انحصار سلاح در اختیار نهاد‌های ملی حمایت می‌کنیم.

الشیبانی در ادامه خواستار بازگشت به توافق سال ۱۹۷۴ با رژیم صهیونیستی و عقب‌نشینی این رژیم به خطوط پیش از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ شد.

وزیر امور خارجه سوریه در پایان از کشور‌های منطقه خواست هماهنگی‌های امنیتی، نظامی و سیاسی خود را برای حفاظت از منافع همگان و کنترل مرز‌ها تقویت کنند.

برچسب ها: هاکان فیدان ، ایران ، آمریکا
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