کد خبر: 1372794
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

عصبانیت ترامپ از گزارش رسانه‌ها در مورد کمبود مهمات

1 دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا گزارش‌های منتشر شده مبنی بر کمبود مهمات در اختیار این کشور را رد و «افشاگران این اظهارات خیانت‌آمیز» را به حبس تهدید کرد.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا با انتشار پیامی در تروث‌سوشیال مدعی شد: ایالات متحده مقادیر عظیمی از مهمات در اختیار دارد، به‌ویژه از برخی انواع مشخص. علاوه بر این، مقادیر زیادی نیز در حال تولید و در صورت نیاز، ارسال به آمریکاست. شرکت‌های دفاعی در حال ساخت بیشترین تعداد کارخانه و تاسیسات تولیدی در تاریخ کشور ما هستند.

به گزارش ایرنا، وی تهدید کرد: افشاگران این اظهارات خیانت‌آمیز تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. برای آنها احکام طولانی‌مدت زندان درخواست خواهد شد.

روزنامه واشنگتن پست گزارش داده بود که ترامپ جمعه گذشته، در جریان نشست کابینه در اقامتگاه ریاست‌جمهوری کمپ دیوید، از پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، درباره کمبود مهمات توضیح خواسته است.

واشنگتن پست افزود که هگست یکی از برجسته‌ترین طرفداران اقدام نظامی علیه ایران در دولت آمریکا بود و ترامپ را متقاعد کرده بود که این عملیات «پیروزی سریع و نسبتا" آسانی» خواهد بود.

این روزنامه افزود که با ادامه عملیات نظامی و ظهور چالش‌های میدانی، به‌ویژه نگرانی‌ها در مورد اتمام ذخایر مهمات آمریکا که باعث ایجاد تنش در داخل دولت در مورد مدیریت جنگ شد، ناامیدی ترامپ افزایش یافت.

شبکه سی‌ان‌ان نیز گزارش داده بود که کمبود موشک‌های هدایت‌شونده دوربرد و رهگیر‌های پدافند هوایی بر سیاست دونالد ترامپ در جنگ علیه ایران تاثیر گذاشته و ارتش آمریکا نزدیک به ۸۰ درصد ذخایر موشک‌های سامانه تاد خود را مصرف کرده است.

برچسب ها: ترامپ ، آمریکا ، وزیر جنگ آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

جنگ روانی تنگه‌ها!

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

هر شبش شب قدر بود

الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

تضعیف پلیس، فروپاشی همه‌چیز

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

کنوانسیون خزر، از ابهام حقوقی تا نگرانی امنیتی

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی

تنبیه متجاوز عملیاتی شد

ترامپ دوباره به پشت میانجی‌ها خزید

دلتنگی نکرد و در مسیر جهاد تا شهادت ماند 

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران

مذاکرات تنگه هرمز با عمان دوجانبه است؛ موضوعات ایران و آمریکا بعداً بررسی می‌شود

ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی بدون حمایت جدی مالیاتی و بیمه‌ای ممکن نیست

فوتبال و آن «بالا»!

وزیر صمت عازم پاکستان شد

تفاهم با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست

راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

صرفه‌جویی مردم ۲ هزار مگاوات برق تولید کرد

مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب، نصب العین همه مسئولان نظام باشد

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیاست

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!

جولان عقابان ایرانی از دفاع مقدس تا نبرد رمضان

کارخانه رؤیاسازی هالیوود به خط تولید فراموشی رسید

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

۱.۸میلیون زائر اربعین به کشور بازگشتند

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

بازگشت یک میلیون و ۹۷۴ هزار زائر اربعین به کشور

فرهنگ با بخشنامه و نگاه قیم‌مآبانه اصلاح نمی‌شود

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

گزینه استقلال راهی گل گهر شد

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

توطئه علیه دولت اسپانیا؟! 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر
امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱
فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد
تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی
خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار