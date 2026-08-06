جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا با انتشار پیامی در تروثسوشیال مدعی شد: ایالات متحده مقادیر عظیمی از مهمات در اختیار دارد، بهویژه از برخی انواع مشخص. علاوه بر این، مقادیر زیادی نیز در حال تولید و در صورت نیاز، ارسال به آمریکاست. شرکتهای دفاعی در حال ساخت بیشترین تعداد کارخانه و تاسیسات تولیدی در تاریخ کشور ما هستند.
به گزارش ایرنا، وی تهدید کرد: افشاگران این اظهارات خیانتآمیز تحت تعقیب قرار گرفتهاند. برای آنها احکام طولانیمدت زندان درخواست خواهد شد.
روزنامه واشنگتن پست گزارش داده بود که ترامپ جمعه گذشته، در جریان نشست کابینه در اقامتگاه ریاستجمهوری کمپ دیوید، از پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، درباره کمبود مهمات توضیح خواسته است.
واشنگتن پست افزود که هگست یکی از برجستهترین طرفداران اقدام نظامی علیه ایران در دولت آمریکا بود و ترامپ را متقاعد کرده بود که این عملیات «پیروزی سریع و نسبتا" آسانی» خواهد بود.
این روزنامه افزود که با ادامه عملیات نظامی و ظهور چالشهای میدانی، بهویژه نگرانیها در مورد اتمام ذخایر مهمات آمریکا که باعث ایجاد تنش در داخل دولت در مورد مدیریت جنگ شد، ناامیدی ترامپ افزایش یافت.
شبکه سیانان نیز گزارش داده بود که کمبود موشکهای هدایتشونده دوربرد و رهگیرهای پدافند هوایی بر سیاست دونالد ترامپ در جنگ علیه ایران تاثیر گذاشته و ارتش آمریکا نزدیک به ۸۰ درصد ذخایر موشکهای سامانه تاد خود را مصرف کرده است.