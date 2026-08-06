شرکت هواپیمایی «ویز ایر» مجارستان در سه ماهه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶، به دلیل افزایش شدید هزینه‌های سوخت ناشی از اختلال در تنگه هرمز و جنگ تجاوزکارانه علیه ایران، ۱۹۸ میلیون یورو زیان خالص ثبت کرد.

جوان آنلاین: از تارنمای فایننشال تایمز، افزایش شدید قیمت سوخت جت در پی جنگ علیه ایران، ویز ایر را با نزدیک به ۲۰۰ میلیون یورو زیان، در بازه زمانی بین آوریل و ژوئن (فروردین و تیر) مواجه کرد؛ نتیجه‌ای که یکی از بدترین عملکرد‌ها در میان شرکت‌های هواپیمایی اروپایی محسوب می‌شود.

به گزارش ایران، این شرکت هواپیمایی ارزان‌قیمت مجارستانی در این دوره ۱۹۸ میلیون یورو زیان خالص ثبت کرد؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته میلادی (۲۰۲۵)، سود اندک ۳۸.۴ میلیون یورویی به دست آورده بود.

ویز ایر علت این چرخش را افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های مربوط به به‌کارگیری هواپیما‌های جدید، هزینه استهلاک ناشی از بازگرداندن هواپیما‌های قدیمی و همچنین نوسانات نرخ ارز اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، از زمانی که جنگ علیه ایران به بسته شدن تنگه هرمز انجامید، شرکت‌های هواپیمایی از افزایش شدید هزینه سوخت آسیب دیده‌اند. پیش از آغاز این درگیری، حدود یک‌پنجم نفت جهان از این آبراه حیاتی عبور می‌کرد.

در همین دوره، سود شرکت‌های هواپیمایی رایان‌ایر یک‌سوم و ایزی‌جت بیش از دوسوم افت کرد.