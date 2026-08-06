کد خبر: 1372787
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

مدیرکل دفتر اطلاع‌رسانی غزه خواستار ورود فوری کمیته ملی شد

1 مدیرکل دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین در نوار غزه خواستار ورود فوری کمیته ملی شد.

جوان آنلاین: اسماعیل الثوابته، مدیرکل دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین در نوار غزه، امروز پنجشنبه اعلام کرد این باریکه در مرحله‌ای بسیار حساس و فاجعه‌بار از نظر انسانی قرار دارد و برای نجات وضعیت خدماتی و معیشتی مردم، به مداخله فوری و اقدامات استثنایی نیاز است. وی از کمیته ملی اداره غزه خواست هرچه سریع‌تر وارد میدان شده و مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرد.

به گزارش تسنیم، مدیرکل دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین در نوار غزه، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری الرأی فلسطین تأکید کرد ابعاد فاجعه‌ی انسانی که تمامی جنبه‌های زندگی در غزه را فرا گرفته، دیگر تحمل هیچ تأخیر بیشتری را ندارد.

وی گفت: شرایط کنونی، کمیته ملی را در برابر مسئولیتی تاریخی، ملی و حقوقی قرار داده است که ایجاب می‌کند اعضای آن فوراً در میدان حضور یابند و وظایف اداری و خدماتی خود را در قبال ملت فلسطین انجام دهند.

مدیرکل دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین در نوار غزه با اشاره به موضع ثابت نهاد‌های دولتی این باریکه، خاطرنشان کرد این نهاد‌ها از ماه‌ها پیش استقبال کامل خود را از کمیته ملی اعلام کرده و آمادگی دارند تحت هدایت و ساختار اداری آن فعالیت کنند. وی افزود این آمادگی با هدف اولویت‌دادن به منافع عالی ملی و یکپارچه‌سازی تلاش‌ها برای مقابله با چالش‌های کنونی اعلام شده است.

الثوابته در پایان تصریح کرد کارکنان و نیرو‌های دولتی در تمامی بخش‌ها آمادگی کامل دارند زیر نظر کمیته ملی فعالیت کنند و همه ظرفیت‌ها، نیرو‌های انسانی و امکانات موجود را برای تداوم خدمات اساسی به ملت فلسطین و کاهش رنج فزاینده‌ی انسانی به کار گیرند.

برچسب ها: غزه ، کمیته ملی ، فلسطین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

اربعین مصداق قدرت نرم است

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

جنگ روانی تنگه‌ها!

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

هر شبش شب قدر بود

الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

تضعیف پلیس، فروپاشی همه‌چیز

یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

دلتنگی نکرد و در مسیر جهاد تا شهادت ماند 

تنبیه متجاوز عملیاتی شد

ترامپ دوباره به پشت میانجی‌ها خزید

گفتگوی تلفنی وزیران خارجه ترکیه و پاکستان

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران

تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی

ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی بدون حمایت جدی مالیاتی و بیمه‌ای ممکن نیست

کنوانسیون خزر، از ابهام حقوقی تا نگرانی امنیتی

مذاکرات تنگه هرمز با عمان دوجانبه است؛ موضوعات ایران و آمریکا بعداً بررسی می‌شود

وزیر صمت عازم پاکستان شد

جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!

تفاهم با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست

صرفه‌جویی مردم ۲ هزار مگاوات برق تولید کرد

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

فوتبال و آن «بالا»!

مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب، نصب العین همه مسئولان نظام باشد

راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها

۱.۸میلیون زائر اربعین به کشور بازگشتند

جولان عقابان ایرانی از دفاع مقدس تا نبرد رمضان

مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیاست

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱
فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد
تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی
خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار