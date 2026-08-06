جوان آنلاین: اسماعیل الثوابته، مدیرکل دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین در نوار غزه، امروز پنجشنبه اعلام کرد این باریکه در مرحله‌ای بسیار حساس و فاجعه‌بار از نظر انسانی قرار دارد و برای نجات وضعیت خدماتی و معیشتی مردم، به مداخله فوری و اقدامات استثنایی نیاز است. وی از کمیته ملی اداره غزه خواست هرچه سریع‌تر وارد میدان شده و مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرد.

به گزارش تسنیم، مدیرکل دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین در نوار غزه، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری الرأی فلسطین تأکید کرد ابعاد فاجعه‌ی انسانی که تمامی جنبه‌های زندگی در غزه را فرا گرفته، دیگر تحمل هیچ تأخیر بیشتری را ندارد.

وی گفت: شرایط کنونی، کمیته ملی را در برابر مسئولیتی تاریخی، ملی و حقوقی قرار داده است که ایجاب می‌کند اعضای آن فوراً در میدان حضور یابند و وظایف اداری و خدماتی خود را در قبال ملت فلسطین انجام دهند.

مدیرکل دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین در نوار غزه با اشاره به موضع ثابت نهاد‌های دولتی این باریکه، خاطرنشان کرد این نهاد‌ها از ماه‌ها پیش استقبال کامل خود را از کمیته ملی اعلام کرده و آمادگی دارند تحت هدایت و ساختار اداری آن فعالیت کنند. وی افزود این آمادگی با هدف اولویت‌دادن به منافع عالی ملی و یکپارچه‌سازی تلاش‌ها برای مقابله با چالش‌های کنونی اعلام شده است.

الثوابته در پایان تصریح کرد کارکنان و نیرو‌های دولتی در تمامی بخش‌ها آمادگی کامل دارند زیر نظر کمیته ملی فعالیت کنند و همه ظرفیت‌ها، نیرو‌های انسانی و امکانات موجود را برای تداوم خدمات اساسی به ملت فلسطین و کاهش رنج فزاینده‌ی انسانی به کار گیرند.