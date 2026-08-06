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تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۱
بين‌الملل » اخبار كلی

۸ زخمی در حملات جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

1 وزارت بهداشت لبنان از زخمی شدن دست‌کم هشت نفر در پی حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب این کشور خبر داد؛ حملاتی که همزمان با تداوم نقض آتش‌بس صورت گرفته است.

جوان آنلاین: به نقل از وبگاه صدی البلد، وزارت بهداشت لبنان روز پنج‌شنبه اعلام کرد که در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به شهرک «برج الشمالی» در جنوب این کشور، دست‌کم هشت شهروند لبنانی زخمی شده‌اند.

به گزارش ایرنا، این حملات در حالی انجام شد که ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز مجموعه‌ای از حملات هوایی و گلوله‌باران‌های گسترده را علیه چندین منطقه در جنوب لبنان آغاز کرد.

بر اساس گزارش منابع میدانی، توپخانه ارتش رژیم اسرائیل بیش از یک ساعت مناطق اطراف شهرک‌های «الحنیه»، «مجدل زون»، «زبقین» و «المنصوری» را با بیش از ۴۰ گلوله توپ هدف قرار داد. این گلوله‌ها از سوی تانک‌های مستقر در شهرک «شمع» شلیک شده‌اند.

همزمان جنگنده‌های رژیم صهیونیستی سه حمله هوایی به اطراف شهرک «المنصوری» انجام دادند و یک بالگرد تهاجمی آپاچی نیز با سلاح‌های سنگین این منطقه را هدف قرار داد.

گزارش‌ها همچنین از گسترش حملات به شهرک «برج الشمالی» در شهرستان صور حکایت دارد.

در همین حال نیرو‌های رژیم صهیونیستی در شهرک «حداثا» دست به عملیات انفجاری زده و ارتفاعات «علی الطاهر» را نیز گلوله‌باران کردند.

این حملات در شرایطی انجام می‌شود که مناطق جنوبی لبنان طی هفته‌های اخیر بار‌ها شاهد تجاوزات و حملات رژیم صهیونیستی بوده است؛ اقدامی که از سوی بیروت به عنوان نقض مکرر توافق آتش‌بس و حاکمیت لبنان محکوم شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی علی‌رغم توافق با دولت لبنان همچنان به نقض آتش‌بس ادامه داده و مناطقی از این کشور را اشغال کرده است.

لبنان و رژیم اسرائیل پیشتر با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» را امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان این رژیم و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیرو‌های صهیونیست اشاره می‌کنند.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، جنوب لبنان ، حملات هوایی
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