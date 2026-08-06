تاکید نشست چهارجانبه امان بر ضرورت بازگشت به تفاهم ایران و آمریکا

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه خبری العهد، وزرای خارجه عربستان، مصر، ترکیه و پاکستان در پنجمین نشست چهارجانبه خود که در حاشیه نشست وزارتی حمایت از قدس در امان، پایتخت اردن برگزار شد، آخرین تحولات منطقه را بررسی و بر ضرورت کاهش تنشها از مسیر گفتوگو و دیپلماسی تأکید کردند.
به گزارش ایرنا، شرکتکنندگان در این نشست، بازگشت به یادداشت تفاهم امضاشده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در ماه ژوئن را گامی مهم برای تقویت امنیت و ثبات منطقه دانسته و بر حمایت از تلاشها برای دستیابی به توافقی پایدار تأکید کردند.
وزرای خارجه چهار کشور همچنین خواستار ادامه هماهنگیهای مشترک و توسعه همکاریها در چارچوب سازوکار چهارجانبه شدند و بر حمایت از راهحلهای دیپلماتیک و میانجیگریهای منطقهای، از جمله تلاشهای مشترک پاکستان و قطر، تأکید کردند.
در این نشست همچنین بر اهمیت تضمین امنیت آبراههای راهبردی، از جمله تنگه هرمز و بابالمندب، حفظ آزادی کشتیرانی و صیانت از امنیت تجارت جهانی و بازارهای انرژی تأکید شد.
وزارت خارجه مصر اعلام کرد این گفتوگوها بر بررسی راههای مهار تنشهای نظامی و تقویت روند آرامسازی اوضاع منطقه متمرکز بوده است.
خبرگزاری عربستان نیز از استقبال وزیران چهار کشور از تشکیل ائتلاف دریایی دفاعی چندملیتی برای حفاظت از مسیرهای بینالمللی کشتیرانی و مقابله با تهدیدهای امنیت دریایی خبر داد.
این گفتوگوهای دیپلماتیک در حالی انجام میشود که کشورهای منطقه در تلاش هستند از طریق رایزنیهای سیاسی، مانع از گسترش دامنه تنشها و پیامدهای امنیتی آن در منطقه شوند.
آمریکا از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ (هفتم جولای ۲۰۲۶) در پی ادعای حمله به تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز، با نقض «تفاهم نامه اسلام آباد» حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفت و محاصره دریایی را نیز از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیرماه بار دیگر آغاز کرد.
ارتش آمریکا به دستور دونالد ترامپ ۱۳ شب پیاپی به بهانه امنیت تنگه هرمز به خاک ایران حملات تجاوزکارانه انجام داد که با دفاع قاطعانه نیروهای مسلح ایران پاسخ داده شد و سرانجام این حملات متوقف شد، اما در هفتم مرداد ماه بار دیگر این حملات را انجام داد.
واشنگتن با ادعای دفاع از «آزادی کشتیرانی» و اجرای عملیات فریب برای کشتیهای تجاری حضور و نقش خود را در منطقه توجیه میکند، در حالی که ایران تاکید دارد امنیت تنگه هرمز باید بر پایه همکاری کشورهای ساحلی و بدون مداخله نظامی قدرتهای خارجی تامین شود.