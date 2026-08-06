گاردین: دیپلماسی ترامپ در حد مهدکودک است

جوان آنلاین: روزنامه گاردین در تحلیلی نوشت رویکرد «دونالد ترامپ» در قبال ایران به الگویی تکرارشونده از تهدید و عقبنشینی تبدیل شده و میتوان آن را «دیپلماسی مهدکودکی» نامید.
به گزارش ایسنا، این روزنامه نوشت ترامپ در ۲۳ ژوئیه، پس از چند هفته تشدید درگیریها میان آمریکا و ایران، دور تازهای از لفاظیها را آغاز کرده و در تلاش برآمد تا ضربات مهلکی که بر پیکره ارتش تروریستی خودش وارد آمده، مثلا جبران کند و اعلام کرد که ایران «هنوز درد کافی را تحمل نکرده است» و تهدید کرد که در حال بررسی «حملهای گستردهتر از همیشه» علیه ایران است! اما چهار روز بعد، عقبنشینی کرد.
به نوشته گاردین، چند روز بعد نیز ترامپ بار دیگر اعلام کرد آمریکا «بهشدت» ایران را هدف قرار خواهد داد، اما تنها یک روز بعد دوباره از موضع خود عقبنشینی کرد.
این روزنامه با مرور تهدیدهای ادعایی پیشین ترامپ نوشت از زمان آغاز جنگ اخیر متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، رئیسجمهور آمریکا بارها از حمله گسترده سخن گفته و سپس از اجرای آن منصرف شده است.
گاردین یادآور شد ترامپ در ۲۱ مارس تهدید کرده بود در صورت باز نشدن تنگه هرمز، نیروگاههای برق ایران را هدف قرار خواهد داد؛ اقدامی که به اذعان رسانه انگلیسی، مصداق «جنایت جنگی» است. به نوشته گاردین، اجرای این تهدید ابتدا پنج روز و سپس ۱۰ روز به تعویق افتاد.
این روزنامه افزود ترامپ در ۷ آوریل نیز در راستای لفاظی متوهمانه خود نوشته بود: «امشب یک تمدن کامل از بین خواهد رفت و هرگز باز نخواهد گشت!»، اما تنها ۱۰ ساعت بعد از این تهدید عقب نشست.
گاردین همچنین به پیام ۱۷ مه ترامپ اشاره کرد که در آن تهدید کرده بود: «زمان برای ایران در حال پایان است و باید خیلی سریع اقدام کند، وگرنه چیزی از آن باقی نخواهد ماند!» با این حال، یک روز بعد اعلام کرد که به درخواست رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس، حمله نظامی برنامهریزیشده به ایران را به تعویق انداخته است.
به اعتقاد این روزنامه، این رفتارها بیش از آنکه یک راهبرد سیاسی باشد، نشانه نوعی رفتار کودکانه است؛ رویکردی که در آن ترامپ مدام تهدید میکند و اندکی بعد برای حفظ ظاهر از مواضع خود عقبنشینی میکند.
گاردین نوشت این جنگ شکست بزرگی برای ترامپ بوده و علاوه بر کاهش محبوبیت او، به تضعیف نفوذ منطقهای آمریکا در غرب آسیا انجامیده است. به نوشته این روزنامه، اکنون روشن شده که ترامپ هیچ برنامه مشخصی برای خروج از جنگی که هرگز نباید آغاز میشد، ندارد.
این تحلیل همچنین به دیدار «بنیامین نتانیاهو» با ترامپ در ۲۱ ژوئیه اشاره کرد و نوشت نخستوزیر رژیم صهیونیستی سه گزینه شامل توافق، ادامه محاصره و فشار اقتصادی و نیز حمله گسترده را با رئیسجمهور آمریکا مطرح کرده بود. دو روز بعد ترامپ بار دیگر ایران را به حمله گسترده تهدید کرد، اما پس از تماس تلفنی «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی در اول اوت و درخواست کاهش تنش برای حفاظت از زیرساختهای منطقه، دوباره از این تهدید عقبنشینی کرد.
گاردین در ادامه نوشت اختلافات جدی در داخل دولت ترامپ نیز بر این سردرگمی افزوده است.
به نوشته این روزنامه، «جیدی ونس» معاون رئیسجمهور آمریکا، از مخالفان ادامه جنگ در حلقه نزدیک ترامپ محسوب میشود و در گفتوگویی با «جو روگان» اعتراف کرده بود افرادی در ساختار کابینه رژیم صهیونیستی در تلاش هستند افکار عمومی آمریکا را برای تداوم نامحدود جنگ تحت تأثیر قرار دهند.
در مقابل، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتوگویی با «لارا ترامپ» گفته بود ایران تاکنون با رئیسجمهوری مانند ترامپ روبهرو نشده است؛ کسی که «واقعاً دست به اقدام میزند.»
گاردین همچنین نوشت «جرد کوشنر» مذاکرهکننده آمریکا، به همراه ونس و «استیو ویتکاف» از کاهش سطح درگیری حمایت میکنند تا قیمت سوخت کاهش یابد و خطر برای نیروهای آمریکایی محدود شود؛ هرچند به نوشته روزنامه «یسرائیل هیوم»، این کاهش تنش تنها تا پس از انتخابات میاندورهای آمریکا مدنظر آنهاست.
این روزنامه افزود «ژنرال دن کین» رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا که از ابتدا با آغاز جنگ مخالفت کرده بود، اکنون هشدار داده است که ذخایر موشکهای رهگیر پدافندی آمریکا به دلیل جنگ با ایران به سطحی خطرناک رسیده و این مسئله امنیت نیروهای آمریکایی را تهدید میکند.
گاردین همچنین به مخالفت جمهوریخواهان با یادداشت تفاهم امضاشده میان آمریکا و ایران در ماه ژوئن اشاره کرد و نوشت «بیل کسیدی» سناتور جمهوریخواه آن را «بدترین اشتباه سیاست خارجی در چند دهه اخیر» خوانده و «تد کروز» نیز اعلام کرده است ترامپ در این پرونده «مشاورههای بسیار ضعیفی» دریافت میکند.
به نوشته این روزنامه، حتی بخشی از پایگاه اجتماعی جنبش «ماگا» نیز از ادامه جنگ حمایت نمیکند و بر اساس نظرسنجی پولیتیکو، تنها حدود یکسوم رأیدهندگان این جریان، هزینههای اقتصادی جنگ را قابل قبول میدانند.
گاردین در پایان با اشاره به گزارش سیانان نوشت فرماندهان نظامی آمریکا اکنون برای یافتن راههای «جدید، خلاقانه و غیرمتعارف» جهت افزایش فشار بر ایران از تحلیلگران نظامی کمک خواستهاند. همچنین ترامپ در حال بررسی حملاتی «نمادین» شبیه یک نمایش «آتشبازی» است تا بدون دستیابی به هدف اولیه ادعایی خود، یعنی پایان دادن به برنامه هستهای ایران، بتواند راهی برای خروج از جنگ پیدا کند.
این روزنامه در جمعبندی نوشت یک رئیسجمهور مسئول باید در شرایط دشوار تصمیمهای سخت بگیرد و دلایل آن را برای مردم توضیح دهد، اما آمریکا اکنون با رهبران جدی روبهرو نیست و نتیجه آن چیزی جز «دیپلماسی مهدکودکی» نیست.