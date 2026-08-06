سراسر دریای سرخ برای عربستان ناامن است/ صنعا راه مانور ریاض را بست

جوان آنلاین: یمن در چارچوب معادلات خود علیه عربستان سعودی با عنوان «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید»، به گسترش عملیاتهای دریایی و هوایی ضد این کشور ادامه داده و اهداف خود را به شمال دریای سرخ منتقل کرده و مسیرهای جایگزین صادرات نفت را هدف قرار میدهد؛ عاملی که گزینههای ریاض را محدود کرده و فشار بر آن را برای لغو محاصره یمن افزایش میدهد.
انتقال عملیاتهای یمن علیه عربستان به شمال دریای سرخ
در این زمینه صنعا، طی دو روز گذشته، هدف قرار دادن کشتیها و تأسیسات سعودی را گسترش داده است. پس از حمله به فرودگاه جیزان در جنوب عربستان سعودی، نیروهای مسلح یمن عملیات دریایی خود را علیه تانکرهای نفتی عربستان سعودی از جنوب دریای سرخ به شمال آن منتقل کردند و از اضافه شدن مسیرهای جایگزین صادرات نفت که ریاض هفته گذشته برای صادرات نفت خام از طریق دریای مدیترانه به آن متوسل شده بود، به فهرست اهداف خود خبر دادند.
به این ترتیب برای دومین بار در ۴۸ ساعت گذشته، نیروهای صنعا از طریق سخنگوی نظامی خود، سرتیپ یحیی سریع، از هدف قرار دادن دومین تانکر نفتی عربستان سعودی در دریای سرخ خبر دادند. به گفته یحیی سریع، نفتکش سعودی «دیزی» در خلیج عدن با موشک بالستیک هدف قرار گرفت که منجر به خسارت و مجبور شدن آن به بازگشت شد.
پیش از این، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات نظامی علیه یک نفتکش سعودی به نام «وفا» که در تلاش برای شکستن محاصره یمن در نزدیکی بندر ینبع بود، خبر داده و گفته بود که این عملیات با استفاده از چندین موشک بالستیک انجام شده و حمله دقیق بوده است.
وی تاکید کرد: بعد از آنکه نیروهای مسلح یمن، محاصره دریایی علیه عربستان سعودی را در جنوب دریای سرخ با موفقیت تشدید کردند، دشمن سعودی به تغییر مسیر نفتکشها به سمت شمال دریای سرخ متوسل شده است. اما عملیاتهای یمن علیه نفتکشهای سعودی در جنوب و شمال دریای سرخ ادامه خواهد یافت.
یحیی سریع گفت که نیروهای صنعا قصد دارند محاصره دریایی علیه ریاض را تکمیل کرده و تمام مسیرهای دریایی را که ریاض از طریق آنها سعی در دور زدن محاصره اعمال شده توسط یمن دارد، ببندند. نیروهای صنعا از زمان آغاز محاصره در بیش از یک هفته پیش، موفق به جلوگیری از عبور ۲۹ کشتی سعودی از دریاهای سرخ و عرب شدهاند.
صنعا راه هرگونه مانور عربستان برای دور زدن محاصره را بسته است
ناظران معتقدند که بستن مسیر صادرات نفت عربستان از طریق خط لوله سومد - به بندر سیدی کریر در دریای مدیترانه، عربستان سعودی را مجبور خواهد کرد بار دیگر به کانالهای دیپلماتیک متوسل شود تا ضررهای روزانه خود را که ناشی از کاهش تقریباً ۵۰ درصدی صادرات نفتش است، کاهش دهد.
از سوی دیگر، یک منبع نظامی آگاه در صنعا، در گفتوگو با الاخبار، تغییر عملیات به شمال دریای سرخ را یک تغییر استراتژیک مهم توصیف کرد و گفت که این تغییر «گزینههای مانور رژیم سعودی را که همچنان از پاسخ به خواستههای مشروع ارائه شده توسط صنعا امتناع میکند، کاهش میدهد».
این منبع، ادعاهای عربستان و دولت مزدور وابسته به آن در عدن در مورد غرق کردن یک کشتی باری هندی توسط نیروهای صنعا در دریای سرخ در روز گذشته را به سخره گرفت و آنچه را که برای کشتی هندی اتفاق افتاده بود، «عملیاتی آشکار که عربستان در مدیریت اجرای آن شکست خورد» توصیف کرد.
در همین راستا منابع دریایی در صنعا هم به الاخبار گفتند که عملیاتهای نظامی یمن محدود به هدف قرار دادن کشتیها و نفتکشهای سعودی است.
همزمان با آن، نیروهای صنعا مسئولیت هدف قرار دادن فرودگاه بینالمللی جیزان در جنوب عربستان سعودی با حمله پهپادی را بر عهده گرفتند و تاکید کردند که این عملیات پاسخی مشروع به نقض حریم هوایی یمن توسط عربستان سعودی بود.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که این حمله باعث آسیب قابل توجهی به رادار اصلی فرودگاه شده و بر عملیات آن تأثیر منفی گذاشته و ترافیک هوایی را مختل کرده است.
زبان مذاکره با عربستان تنها زور است
از طرف دیگر، در بحبوحه شایعات مربوط به مذاکرات بین عربستان سعودی و جنبش انصارالله، حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی این جنبش، با کنایه گفت که گفتوگوها و مذاکرات میان ما با عربستان در حال حاضر توسط نیروی دریایی صنعا در دریای سرخ، باب المندب و خلیج عدن انجام میشود.
وی تاکید کرد که دشمن سعودی پس از زیر پا گذاشتن مذاکرات و توافقات قبلی در سالهای گذشته، تنها زبان این نوع گفتوگو و مذاکره را میفهمد.