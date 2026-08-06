تشدید بحران روانی ارتش صهیونیستی و آمار سانسوری تازه از تلفات

جوان آنلاین: به نقل از عربی ۲۱، ارتش رژیم صهیونیستی که عادت به سانسور آمار تلفات خود به ویژه در سطح کشتهها دارد، آمار جدیدی از تلفات نیروهای انسانی از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ و نیز جنگ با ایران و لبنان خبر داد.
به گزارش مهر، روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت در این زمینه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ در غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و سپس جنگ با ایران و لبنان دست کم ۹۰۰۰ نظامی و افسر اسرائیلی زخمی شدهاند که تلفاتی سنگین و بیسابقه است.
این رسانه عبری گزارش داد که از این میزان زخمیها، ۷۷ درصد آنها یعنی حدود ۷۰۰۰ نفر بعد از درمان مجدداً به ارتش برگشتند، اما سایر زخمیها به دلیل شدت جراحات، قادر به بازگشت به ارتش نیستند.
در همین راستا آوی شینا، رئیس مرکز خدمات پزشکی در ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سیستم پزشکی نظامی با واقعیتی بیسابقه مواجه بوده و چالش اصلی، بعد از ترخیص نظامیان از بیمارستان آغاز میشود و روند درمان و توانبخشی برای آنها بسیار طولانی است.
وی افزود: جراحات جسمی تنها بخشی از بحران بوده و اغلب نظامیان، دچار آسیبهای روانی شدیدی شدهاند.
روزنامه یدیعوت آحارانوت در ادامه گزارش خود تاکید کرد که ارتش اقدامات متعددی برای ارائه خدمات توانبخشی به نظامیانی که دچار اختلالات روانی شدید هستند، اتخاذ کرده، اما این بحران همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، آمار قبلی حاکی از افزایش بیسابقه در درخواستهای نظامیان برای دریافت خدمات حمایت روانی بوده و حدود ۱۷۰ هزار نظامی که اغلب آنها از نیروهای ذخیره هستند، در نتیجه آسیبهایی که در جنگ به آنها وارد شده، درخواست حمایت روانی دارند.
رسانه مذکور عبری اعلام کرد که همچنین ابعاد بحران روانی را میتوان در افزایش آمار خودکشی در ارتش مشاهده کرد؛ جایی که از ابتدای سال ۱۶ نظامی خودکشی کردهاند تا آمار خودکشی از زمان آغاز جنگ به ۶۶ مورد برسد.
این رسانه صهیونیستی تاکید کرد که این آمار بیانگر عمق بحران انسانی در ارتش اسرائیل در سایه جنگ در چند جبهه بوده و نهاد نظامی مجبور است برای پر کردن شکاف ناشی از تلفات انسانی، فراخوانهای بیشتری برای احضار نیروهای ذخیره صادر کند.
در ادامه این گزارش آمده است که اطلاعات صادر شده توسط وزارت جنگ اسرائیل نشان میدهد تعداد نظامیانی که از معلولیتهای دائمی یا بیماریهای مربوط به خدمت نظامی رنج میبرند، بسیار بیشتر از آمار ارائه شده توسط مرکز خدمات پزشکی است که پیامدهای ویرانگر جنگ بر ارتش را آشکار میکند.