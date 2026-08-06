کد خبر: 1372774
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تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۳
بين‌الملل » اخبار كلی

سرمربی الاهلی عربستان انتخاب شد

1 الاهلی عربستان سرمربی جدید خود را انتخاب کرد تا جایگزین یایسله در این تیم مشخص شود.

جوان آنلاین: باشگاه الاهلی عربستان به‌صورت رسمی از انتخاب مارینو پوشیچ، سرمربی هلندی به‌عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه خبر داد. او جانشین ماتیاس یایسله، سرمربی آلمانی، خواهد شد.

به گزارش ایسنا، در بیانیه رسمی باشگاه آمده است: باشگاه الاهلی با خوشحالی اعلام می‌کند که مارینو پوشیچ به عنوان سرمربی جدید تیم اول فوتبال منصوب شده است.

پوشیچ قراردادی دو ساله با الاهلی امضا کرده که تا ژوئن ۲۰۲۸ اعتبار خواهد داشت.

باشگاه الاهلی پیش‌تر در روز چهارشنبه اعلام کرده بود که همکاری خود را با ماتیاس یایسله پس از استعفای این مربی به پایان رسانده است.

سرمربی جدید هدایت الاهلی را در رقابت‌های لیگ حرفه‌ای عربستان (دوری روشن)، جام خادم الحرمین الشریفین و همچنین در مسیر دفاع از عنوان قهرمانی لیگ نخبگان آسیا برای سومین سال متوالی بر عهده خواهد داشت.

نگاهی به کارنامه مارینو پوشیچ

مارینو پوشیچ، مربی هلندی با اصالت کروات-بوسنیایی، در ۱۸ اوت ۱۹۷۱ در شهر موستار متولد شده و ۵۴ سال دارد.

او پیش از این به‌عنوان دستیار آرنه اسلات در فاینورد فعالیت می‌کرد و نقش مهمی در قهرمانی این تیم در لیگ هلند در فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۲ داشت. همچنین هدایت تیم توئنته را بر عهده داشت و موفق شد این تیم را به لیگ برتر هلند برساند.

پوشیچ بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ سرمربی شاختار دونتسک اوکراین بود و در این مدت سه جام داخلی شامل یک قهرمانی لیگ و دو قهرمانی جام حذفی را به دست آورد.

آخرین تجربه مربیگری او در باشگاه الجزیره امارات بود؛ جایی که از سپتامبر ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ فعالیت کرد. او فصل را با کسب رتبه چهارم لیگ امارات به پایان رساند و تیمش را به فینال جام ریاست جمهوری رساند، اما در دیدار پایانی با نتیجه ۴ بر ۱ مقابل العین شکست خورد.

پوشیچ به دلیل نظم تاکتیکی، سبک بازی هجومی و بهره‌گیری از اصول مکتب فوتبال هلند شناخته می‌شود و انتظار می‌رود با این فلسفه، الاهلی را در رقابت‌های داخلی و آسیایی هدایت کند.

برچسب ها: الاهلی عربستان ، سرمربی جدید ، مارینو پوشیچ
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