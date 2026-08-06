جوان آنلاین: شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی از افزایش کمسابقه شمار صهیونیستهایی خبر داد که در سالهای اخیر اراضی اشغالی را ترک کردهاند. این گزارش میافزاید که روند فرار از سرزمینهای اشغالی، نگرانی مقامات و کارشناسان صهیونیست درباره فرسایش سرمایه انسانی، اقتصاد و انسجام اجتماعی را برانگیخته است.
براساس پژوهش جدید گروهی از محققان دانشگاه تلآویو که با استفاده از دادههای اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی انجام شده، در فاصله سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ در مجموع ۲۶۸ هزار و ۹۳۰ نفر برای مدت دست کم سه ماه متوالی از اراضی اشغالی خارج شدهاند. شمار افراد خارج شده در سال ۲۰۲۳ حدود ۸۶ هزار و ۵۰۰ نفر، در سال ۲۰۲۴ حدود ۹۱ هزار و ۵۰۰ نفر و در سال ۲۰۲۵ بیش از ۹۰ هزار و ۹۰۰ نفر اعلام شده است. این رقم در مقایسه با میانگین سالانه حدود ۶۰ هزار نفر در دهه پیش از آن، افزایش چشمگیری نشان میدهد.
کارشناسان حاضر در گزارش شبکه ۱۲ هشدار دادند توان تابآوری و همبستگی اجتماعی صهیونیستها در حال تحلیل رفتن است و آمار مربوط به ترک اراضی اشغالی، جهشی نگران کننده را نشان میدهد. آنان تاکید کردند ادامه این روند، به ویژه مهاجرت پزشکان، مهندسان، دانشگاهیان، متخصصان فناوری و افراد دارای درآمد بالا، میتواند اقتصاد، نظام درمان و توان امنیتی رژیم صهیونیستی را با آسیب جدی روبهرو کند. پژوهشگران دانشگاه تلآویو نیز هشدار دادهاند عبور مهاجرت از یک آستانه مشخص ممکن است روندی بازگشتناپذیر ایجاد کند.
در این گزارش، سیاستهای بنیامین نتانیاهو یکی از عوامل تشدید ناامیدی، بیاعتمادی و احساس نبود آینده معرفی شد. یکی از تحلیلگران شبکه ۱۲ گفت: «میراث نتانیاهو این است که مردم را وادار به فرار از سرزمینهای اشغالی کرده و آنان را بیرون رانده است؛ این بزرگترین شکست و بزرگترین گناه وی در تمام دوران فعالیت سیاسیاش به شمار میرود.»
پیشتر نیز شبکه ۱۲ با استناد به گزارش مرکز «تاوب» اعلام کرده بود تراز مهاجرت در سال ۲۰۲۴ منفی شده و تعداد افراد خارج شده، ۲۶ هزار نفر بیشتر از مهاجران ورودی بوده است. برای سال ۲۰۲۵ نیز تراز منفی حدود ۳۷ هزار نفر پیشبینی شده بود؛ همزمان نرخ رشد جمعیت برای نخستین بار از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی به کمتر از یک درصد کاهش یافت.