آغاز دور سوم مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی در رم

جوان آنلاین: منابع خبری امروز (پنجشنبه) از آغاز دور تازه گفت‌و‌گو‌های لبنان و رژیم صهیونیستی در رم، پایتخت ایتالیا خبر دادند.

به گزارش ایسنا، در همین راستا، روزنامه «الشرق الأوسط» در گزارشی نوشت که اسرائیل روز چهارشنبه با صدور دستور تخلیه شهرک المنصوری، واقع در شمال آنچه «خط زرد» در جنوب لبنان خوانده می‌شود، فشار‌ها بر هیئت مذاکره‌کننده لبنان در رم را افزایش داد. این اقدام در دومین روز مذاکراتی صورت گرفت که در آن موضوع منطقه آزمایشی دوم تعیین نشد و پرونده مربوط به سازوکار راستی‌آزمایی در منطقه آزمایشی و بازرسی املاک خصوصی نیز به نتیجه نرسید.

به گفته منابع لبنانی آگاه از مذاکرات که با «الشرق الأوسط» گفت‌و‌گو کردند، تنها نکته مثبت این مذاکرات، به رسمیت شناختن مرز‌های زمینی ترسیم‌شده با لبنان از سوی رژیم صهیونیستی بود.

هم‌زمان با برگزاری نشست‌ها، ارتش رژیم صهیونیستی به ساکنان شهرک المنصوری در جنوب لبنان دستور تخلیه داد. منابع لبنانی آگاه از مذاکرات گفتند که ریاست‌جمهوری لبنان از هیئت مذاکره‌کننده خواسته است به طرف اسرائیلی اطلاع دهد که خواسته لبنان، اجرا نشدن این تهدید است.

این دستور تخلیه، این باور را در لبنان تقویت کرد که تل‌آویو در حال اعمال فشار بر بیروت است؛ زیرا این اقدام بیش از ۱۵ خانواده را وادار به ترک خانه‌هایشان می‌کند، به‌جای آنکه به درخواست‌های لبنان برای گسترش مناطق آزمایشی، کاهش تنش و پایبندی به آتش‌بس پاسخ دهد.

این منابع افزودند که در دومین روز مذاکرات، درباره «منطقه آزمایشی دوم» که لبنان خواستار آن است شهر‌های بنت جبیل و الخیام را در بر گیرد، توافقی حاصل نشد؛ موضوعی که طرف اسرائیلی با آن مخالفت می‌کند. همچنین درباره هیچ منطقه دیگری نیز توافقی حاصل نشد.

در عین حال، طرف لبنانی تأکید کرده است که در صورت مخالفت با دو شهر پیشنهادی، آمادگی دارد منطقه آزمایشی دوم در هر منطقه اشغالی دیگری در جنوب لبنان اجرا شود.

در همین راستا، مذاکرات درباره سازوکار بازرسی املاک خصوصی و منازل غیرنظامی در مناطق آزمایشی نیز به نتیجه نرسید. این منابع خاطرنشان کردند که دستاورد مثبت نشست‌های روز چهارشنبه، به رسمیت شناختن نقشه‌های مرزی لبنان و حقوق بین‌المللی این کشور از سوی اسرائیل بود.

هیئت لبنانی در جریان نشست مربوط به پرونده مرزها، گزارشی جامع و مستند بر پایه اسناد حقوقی و تاریخی ارائه کرد که در آن روند تحول مرز‌ها از خط آتش‌بس، سپس خط آبی و در نهایت وضعیت میدانی کنونی تشریح شد.