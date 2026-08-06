آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

جوان آنلاین: کانال تلگرامی امریکانا اظهارات تاکر کارلسون، مجری مشهور آمریکایی را منتشر کرد که معتقد است:

"جنگی (با ایران) که هر کسی که با دقت اوضاع را دنبال می‌کرد، می‌دانست قابل پیروزی نیست و تنها به ایالات متحده آسیب خواهد زد؛ و من پیش از آن‌که ترامپ این کار را انجام دهد، بار‌ها این موضوع را به او گوشزد کردم. از نظر من، این صرفاً یک اشتباه نبود.

این رویداد شبیه پایان یک دوره کامل در تاریخ جهان بود؛ دوره‌ای که در آن ایالات متحده از قدرت کافی برای تأثیرگذاری بر رویداد‌ها برخوردار بود. به نظر من، همه اینها به‌دلیل همین مسئله به پایان رسیده است...

جنگ با ایران فاجعه‌بارترین تصمیمی بود که یک رئیس‌جمهور آمریکایی در طول عمرم اتخاذ کرده است. "