بیش از ۱۴۰ مهاجر در تلاش برای رسیدن به سئوتا جان باختند

جوان آنلاین: سازمان غیردولتی حقوق بشر «کامیناندو فرونتراس» اعلام کرد که حداقل ۱۴۱ مهاجر در تلاش برای رسیدن به قلمرو اسپانیایی سئوتا در جریان عبور دسته‌جمعی به داخل این شهر خودمختار جان باختند.

این سازمان اعلام کرد که از ۳۰ جولای تا ۴ آگوست، تعداد کشته‌شدگان به ۱۴۱ نفر رسیده است و اجساد در سئوتا و مراکش پیدا شده‌اند.

به گفته مقامات اسپانیایی، حدود ۷۲۰۰۰ مهاجر غیرقانونی در پایان ماه ژوئیه با شنا و پیاده و دور زدن موج‌شکنی که شهر را از مراکش جدا می‌کند، توانستند به سئوتا برسند. مقامات اسپانیایی تصمیم گرفتند پرسنل نظامی را برای کمک به حفظ امنیت در منطقه اعزام کنند.

طبق اعلام دولت اسپانیا، حداقل ۷۵ نفر در تلاش برای رسیدن به سئوتا جان خود را از دست داده‌اند. رباط نیز به نوبه خود از ۱۱ مورد مرگ خبر داده است. تخمین زده می‌شود که ۷۰ هزار مهاجر تاکنون به مراکش بازگشته‌اند.