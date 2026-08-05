کد خبر: 1372652
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۲
بين‌الملل » اخبار كلی

در نشست وزیران خارجه کشورهای عربی و اسلامی در امان چه گذشت؟

کشورهای عربی سخنرانان در نشستی به میزبان اردن درباره قدس و اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها ، به شدت از اقدامات اشغالگران انتقاد کردند.

جوان آنلاین: نشست وزارتی برای حمایت از قدس و اماکن مقدس آن در امان به میزبانی اردن در حال برگزاری است.

ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن در این نشست گفت: اسرائیل با توسعه شهرک‌سازی، الحاق اراضی، مصادره اموال و افزایش فشار بر فلسطینیان قدس، در حال تثبیت اشغال غیرقانونی قدس شرقی است.

وی تاکید کرد: سیاست‌های تحریک‌آمیز اسرائیل، مسجد الاقصی را با تعرضاتی سازمان‌ یافته و بی‌سابقه هدف قرار داده است.

به گفته الصفدی، اقدامات کابینه رژیم صهیونیستی علیه قدس و مقدسات آن، بخشی از سیاستی کلی برای تثبیت اشغال کرانه باختری و نابودی راه‌ حل دودولتی است.

وی افزود: کابینه رژیم صهیونیستی، کرانه باختری را به‌ سمت انفجار سوق می‌دهد و همزمان توافق آتش‌بس در نوار غزه را نقض می‌کند.

وزیر خارجه اردن از جامعه بین‌المللی خواست برای متوقف‌ کردن تعرضات رژیم صهیونیستی در قدس و پایان‌ دادن به سیاست‌های تثبیت‌ کننده اشغال در کرانه باختری، قاطعانه وارد عمل شود.

مخالفت قاطع قاهره با کوچاندن فلسطینیان

همچنین بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر امروز چهارشنبه در نشست وزرای خارجه کشورهای عربی در اردن، بر مخالفت با همه اقدامات و سیاست‌های رژیم صهیونیستی با هدف یهودی‌سازی قدس اشغالی تاکید کرد.

او گفت که تلاش برای تغییر وضعیت کنونی در قدس، کنترل و امنیت بیشتری برای تل آویو محقق نخواهد کرد بلکه موجب وخامت اوضاع و از کنترل خارج شدن آن خواهد شد.

وزیر خارجه مصر بر لزوم عمل کردن تل آویو به همه تعهدات خود براساس توافق آتش بس در غزه تاکید کرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی مصر بر مخالفت قاطع قاهره با هرگونه تلاش یا طرح و برنامه با هدف کوچاندن ملت فلسطین یا اخراج آنها از سرزمین خود در کرانه باختری و غزه تاکید کرد.

بن فرحان: همه اقدامات علیه فلسطینی ها باطل است

همچنین وزیر خارجه عربستان نیز نقض متوالی توافقات در غزه از سوی رژیم صهیونیستی را تلاشی مستقیم برای به شکست کشاندن مسیر صلح دانست.

فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی در سخنانی در نشست امان اعلام کرد که تمامی اقدامات یکجانبه رژیم صهیونیستی، از جمله شهرک‌سازی، مصادره زمین‌های فلسطینیان و تلاش برای تغییر وضعیت تاریخی و قانونی اماکن مقدس، باطل و بی‌اثر است.

وی با محکوم کردن شدید تجاوزات و نقض‌های صورت‌گرفته توسط رژیم صهیونیستی در غزه تاکید کرد: این اقدامات چالش و دهن‌کجی مستقیم به توافقات موجود بوده و در خدمت اهداف کسانی است که به دنبال به شکست کشاندن مسیر صلح هستند.

وزیر خارجه عربستان در پایان از جامعه بین‌المللی خواست تا برای توقف این تجاوزات در غزه و کرانه باختری اقدامات عملی انجام دهند و با انواع اقدامات تحریک آمیز که موجب شعله‌ورتر شدن آتش خشونت و تروریسم شهرک‌نشینان می‌شود، برخورد و آنان را پاسخگو کند.

ابراز نگرانی وزیر خارجه پاکستان درباره گسترش شهرک سازی اشغالگران

محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در نشست وزارتی درباره حمایت از قدس و مقدسات آن که به میزبانی اردن درحال برگزاری است، نسبت به گسترش شهرک‌سازی غیرقانونی و تشدید خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری ابراز نگرانی کرد.

اسحاق دار در ادامه سیاست‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین که امنیت و ثبات در منطقه را تهدید می‌کند، محکوم کرد.

وی تاکید کرد: ما باید قاطعانه برای توقف فوری گسترش شهرک‌سازی و تغییرات جمعیتی در اراضی اشغالی فلسطین اقدام کنیم.

وزیر خارجه فلسطین: خطر اصلی تبدیل مساله قدس به یک منازعه دینی است

وارسن آقابکیان شاهین وزیر خارجه فلسطین امروز چهارشنبه اعلام کرد رژیم اشغالگر اسرائیل طی ۷ دهه گذشته همان سیاست‌های استعماری شامل الحاق، گسترش شهرک‌ سازی، مصادره اراضی و کوچ اجباری فلسطینیان را در قدس اشغالی دنبال کرده است.

وی در نشست وزرای خارجه کشورهای عربی در اردن، افزود که فهرست تعرضات اسرائیل در قدس طولانی است و مهم‌ترین آنها تلاش برای تحمیل تقسیم زمانی و مکانی در مسجدالاقصی است.

وزیر خارجه فلسطین تاکید کرد که قدس امروز به یک برنامه نجات جمعی نیاز دارد؛ برنامه‌ای که به تقویت ایستادگی فلسطینیان و دفاع از هویت این شهر کمک کند.

وی تصریح کرد که هرگونه تلاش برای به رسمیت شناختن یا مشروعیت‌بخشی به حاکمیت ادعایی اسرائیل بر قدس، باطل و فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است.

وزیر خارجه فلسطین اقدامات اسرائیل را بخشی از یک پروژه استعماری و توسعه‌طلبانه یکپارچه دانست که از قدس آغاز می‌شود و در راستای تحقق اسرائیل بزرگ قرار دارد.

وی در پایان هشدار داد خطر اصلی و مستمر، تلاش برای تبدیل مساله قدس از یک موضوع مرتبط با اشغالگری و حقوق بین‌الملل به یک منازعه دینی است.

برچسب ها: کشورهای عربی ، کشورهای اسلامی ، امان
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