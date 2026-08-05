کد خبر: 1372650
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

لغو روادید سفیر برزیل، حلقه تازه زنجیره اختلافات آمریکا و دولت لولا

برزیل دولت آمریکا در ادامه تشدید تنش‌ها با دولت لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، روادید سفیر برزیل در واشنگتن را لغو کرد؛ اقدامی که از گسترش شکاف در روابط دو کشور همزمان با نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل حکایت دارد.

جوان آنلاین: یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز سه شنبه اعلام کرد لغو روادید ماریا لوئیزا ریبیرو ویوتی، سفیر برزیل در واکنش به تصمیم دولت لولا داسیلوا برای خودداری از صدور روادید برای رایلی بارنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار و یکی از مشاوران ارشد وی، وهمچنین در پی تعلل این کشور در تائید نامزد معرفی‌شده از سوی ترامپ برای تصدی سمت سفیر آمریکا در برازیلیا صورت گرفته است.

مقام‌های آمریکایی مدعی شدند که اجرای این تصمیم چندین بار به تعویق افتاد تا فرصت لازم برای تجدیدنظر دولت برزیل در مواضع خود فراهم شود، اما به گفته آنان، دولت لولا از تغییر رویکرد خود خودداری کرد. واشنگتن در عین حال تأکید کرده است که در صورت پذیرش «دنی پرز» به عنوان سفیر جدید آمریکا در برازیلیا و انجام آنچه «اقدامات مقتضی» از سوی برزیل خوانده شده است، تصمیم یادشده می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بازنگری قرار گیرد.

در همین حال، یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرد که لغو روادید به معنای اخراج سفیر برزیل از خاک آمریکا نیست و «ماریا لوئیزا ریبیرو ویوتی» در صورت رفع اختلافات میان دو کشور، قادر خواهد بود مأموریت دیپلماتیک خود را در واشنگتن از سر بگیرد.

این اقدام در شرایطی صورت گرفته است که مناسبات واشنگتن و برازیلیا طی ماه‌های گذشته بر اثر مجموعه‌ای از اختلافات سیاسی، دیپلماتیک، تجاری و منطقه‌ای با چالش های متعدد روبه‌رو شده است.

در عرصه داخلی برزیل، اختلافات دو کشور بیش از پیش با رقابت‌های انتخاباتی گره خورده است. لولا که برای کسب چهارمین دوره ریاست‌جمهوری نامزد شده، در انتخابات چهارم اکتبر با فلاویو بولسونارو سناتور برزیلی رقابت خواهد کرد؛ سیاستمداری که پدرش، ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهوری پیشین برزیل، از متحدان نزدیک ترامپ به شمار می‌رود. فلاویو بولسونارو و برادرش «ادواردو بولسونارو» نیز در اواخر ماه مه در واشنگتن با مقام‌های آمریکایی، از جمله ترامپ، دیدار کردند.

اندکی پس از این دیدارها، دولت ترامپ دو گروه بزرگ جرائم سازمان‌یافته برزیل شامل «فرماندهی اول پایتخت» (PCC) و «فرماندهی سرخ» (Comando Vermelho) را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد؛ تصمیمی که با واکنش تند لولا همراه شد. رئیس‌جمهوری برزیل با متهم کردن آمریکا به دخالت در امور داخلی کشورش، اعلام کرد: «آمریکا با دموکراسی ما بازی می‌کند. نمی‌پذیریم که با ما مانند بچه‌ها رفتار شود و نمی‌پذیریم با برزیل همچون یک کشور درجه دو برخورد کنند.

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که در دور دوم انتخابات، لولا در رقابت با فلاویو بولسونارو با ۴۸ درصد در مقابل ۴۳ درصد در صدر است.

برچسب ها: برزیل ، امریکا ، ترامپ
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