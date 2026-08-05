جوان آنلاین: ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن در اظهاراتی گفت که رژیم صهیونیستی اشغالگری غیرمشروع قدس شرقی را شدیدتر کرده و ضمن شهرک سازی،اموال فلسطینیها را مصادره و به شهروندان فلسطینی در قدس اشغالی فشار وارد می کند.
وی افزود: اسرائیل با سیاست های تحریک آمیز و با تجاوزهای برنامه ریزی شده و بی سابقه مسجد الاقصی را هدف قرار می دهد و کابینه رژیم اسرائیل در چارچوب سیاست کلی تشدید اشغالگری در کرانه باختری و از بین بردن راه حل دو دولتی، طرح های خود را در قدس اشغالی و اماکن مقدس آن اجرا می کند.
وزیر خارجه اردن گفت: کابینه اسرائیل کرانه باختری را به سمت انفجار میکشاند و توافق آتش بس در غزه را نقض می کند.
وی همچنین تاکید کرد: از جامعهی بین المللی می خواهیم که برای توقف تجاوزهای اسرائیل در قدس اشغالی و سیاست های تشدید اشغالگری در کرانه باختری، تحرکات قاطع انجام دهد.
اخیرا یک کارشناس فلسطینی با اشاره به تشدید اقدامات وحشیانه اشغالگران صهیونیست در کرانه باختری، هشدار داد که ادامه این وضعیت، کرانه باختری را به سمت یک انفجار بزرگ و فراگیر سوق میدهد.
«عبدالناصر مکی» گفت: حملات شهرکنشینان در کرانه باختری اشغالی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) از حیث تعداد و شدت بطور بیسابقهای افزایش یافته است و این تشدید حملات با حمایت و تشویق مستقیم کابینه افراطی اسرائیل رخ می دهد.
مکی افزود: این روزها شاهد تنوع در روشها و ابزارهای این حملات علیه شهروندان فلسطینی هستیم؛ شهرکنشینان گوسفندان خود را در میان مزارع و کشتزارهای فلسطینی میچرانند و برای انجام اقدامات هدفمند خرابکاری و تخریب، از جمله آتش زدن خودروها و خانهها، و حملات مستقیم تا سطح قتل و هتک حرمت، به روستاها و شهرکها حملهور میشوند.
این کارشناس فلسطینی بیان کرد: این رویکرد خشونتآمیز منجر به گسترش درگیریها و حملات شده و دهها روستا و شهرک را در سراسر استانهای کرانه باختری، به ویژه در نابلس، رامالله، جنین، طولکرم و همچنین قدس در بر گرفته است.
وی گفت: این موارد دیگر صرفاً آزار و اذیتهای فردی نیستند، بلکه به اقدامات سازمانیافته اوباشگری و تروریسم میدانی با هدف کشتار مستقیم تبدیل شدهاند، همانطور که اخیراً در شهرک «تل» و روستاهای «بیت فوریک»، «المغیر»، «جالود»، «صره»، «سنجل»، «ترمسعیا»، «ابوفلاح»، «فرعتا» و «مسافر یطا» رخ داده است.