شهردار مسکو از تشدید حملات پهپادی اوکراین علیه این شهر خبر داد

شهردار مسکو از تشدید حملات پهپادی اوکراین به سمت مسکو خبر داد و اعلام کرد که دو سوم حملات هواپیماهای بدون سرنشین دشمن، پایتخت را نشانه می‌گیرند.

جوان آنلاین: سرگئی سوبیانین شهردار مسکو در مصاحبه‌ای با این خبرگزاری روسی گفت: تعداد پهپادهایی که از سمت اوکراین به سمت مسکو پرتاب می‌شوند در ماه‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است، به گونه‌ای که از هر سه پهپاد دشمن، دو فروند به سمت پایتخت نشانه می‌رود.

به گفته شهردار مسکو، وزارت دفاع روسیه همراه با مقامات شهری در حال تقویت قابلیت‌های دفاع هوایی پایتخت هستند.

این مقام افزود که به دستور ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه، مقامات فعالانه در همکاری نزدیک با وزارت دفاع و نیروهای دفاع هوایی برای تضمین امنیت پایتخت هستند.

براساس گزارش وزارت دفاع روسیه، پدافند هوایی این کشور در شبانه روز گذشته ۴۷۵ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق روسیه و همچنین دریای سیاه و آزوف رهگیری و منهدم کرده است.

این حملات که از شب گذشته آغاز شده تا صبح امروز به وقت محلی علیه روسیه ادامه داشت و در منطقه تولا یک انبار خرده فروشی آنلاین «وایلدبریز» را هدف قرار داد و منجر به آتش‌سوزی و زخمی شدن یک نفر شده است.

سوتلانا پترنکو سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه به خبرگزاری تاس گفت که این کمیته پس از حمله اوکراین به این مرکز لجستیکی در منطقه تولا، یک پرونده جنایی با اتهام تروریسم تشکیل داده است.

براساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، پهپادهای اوکراینی بر فراز مناطق بلگورود، بریانسک، ورونژ، کالوگا، کورسک، لیپتسک، اوریول، روستوف، ریازان، ساراتوف، اسمولنسک، تولا، اولیانوفسک، کراسنودار، تاتارستان و مسکو، شبه جزیره کریمه و همچنین بر فراز دریای سیاه و دریای آزوف سرنگون شدند.