جوان آنلاین: «باسم نعیم» روز چهارشنبه اظهار داشت: ما همچنان منتظر پاسخ رسمی ملادنوف در مورد توافقات انجام شده با او و میانجی‌ها در مورد نقشه راه اجرای مرحله دوم آتش‌بس هستیم.

وی افزود: از بیانیه میانجیگران که دشمن اسرائیلی را مسئول جنایات مداوم و مانع‌تراشی عمدی در مسیر اجرای توافق آتش بس دانست، بسیار تقدیر می کنیم.

شبکه خبری راصد پیش از این گزارش داد که پاسخ رژیم اسرائیل به پیش نویس توافق اخیر (درخصوص نقشه راه مرحله دوم آتش بس) هنوز به شورای صلح غزه وصول نشده و انتظار می رود که این پاسخ در پایان هفته جاری وصول شود.

بنا بر اعلام شبکه الجزیره، «نیکلای ملادینوف» فرستاده عالی شورای صلح غزه و «آری لایتستون» مشاور این شورا ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، در دیدار با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از وی خواستند حملات به نوار غزه را متوقف کند و به خطوط تعیین‌شده در طرح «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، پایبند باشد، اما دفتر نتانیاهو، با انتشار بیانیه‌ای، عقب‌نشینی از مواضع کنونی خود در داخل این منطقه یا توقف عملیات ترور را رد کرد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره گزارش داد که ملادینوف و لایتستون (که نمایندگی دولت ترامپ را در این شورا بر عهده دارند) با نتانیاهو دیدار کردند و به وی اطلاع داده اند که اسرائیل باید بر اساس تعهد خود در قالب طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ، حملات در غزه را متوقف کند.

این شبکه به نقل از یک منبع آگاه از جزئیات، فضای گفت‌وگو میان دو طرف را «دشوار» خواند.

به دنبال این دیدار، دفتر نتانیاهو بیانیه‌ای را در رسانه‌های صهیونیستی منتشر کرد که در آن آمده بود اسرائیل از خط کنونی در نوار غزه عقب‌نشینی نخواهد کرد و به آنچه «خنثی کردن هرگونه تهدید علیه اسرائیلی‌ها و نیروهایشان» نامید، ادامه خواهد داد.

برپایه این گزارش، این موضع‌گیری دفتر نتانیاهو، به معنای مخالفت با دو خواسته محوری طرف آمریکایی در جریان این دیدار، یعنی عقب نشینی نظامیان صهیونیست به پشت خط موسوم به «خط زرد» در نوار غزه - تصریح‌شده در توافق شرم‌الشیخ- و توقف عملیات ترور و حملات در داخل باریکه غزه است.

در همین ارتباط، عضو دفتر سیاسی و تیم مذاکره کننده جنبش حماس، رژیم اسرائیل را دشمن شماره یک منطقه توصیف کرد و گفت که این رژیم خواهان اجرای توافق آتش‌بس نیست، بلکه می‌خواهد جنگ علیه نوار غزه تداوم یابد.

«غازی حمد» هم در گفت وگو با شبکه روسیا الیوم افزود: بعد از اعلام پیش نویس توافق ـآتش بس، تل آویو جنگ افرروزی خود علیه نوار غزه را تشدید کرد و خط موسوم به «خط زرد» در این منطقه را زیر پاگذاشت.

این مقام حماس ادامه داد: بزرگترین چالش در مرحله بعدی، چگونگی وادار کردن رژیم اسرائیل به اجرای توافق (آتش بس) است.

وی با انتقاد از عملکرد شورای امنیت در پرونده فلسطین اضافه کرد: شورای امنیت باید یک میانجی بی طرف باشد، اما هرگز در مورد موارد نقض (آتش بس) از جانب رژیم اسرائیل صحبتی نکرده و فقط به موضوع سلاح های (مقاومت فلسطین) می پردازد.

حمد همچنین با انتقاد از مواضع شورای موسوم به «شورای صلح» درباره نوار غزه گفت: شورا باید بی طرف می بود زیرا این توافق (آتش بس) باید منافع دو طرف و نه فقط اسرائیل را در نظر بگیرد.

عضو تیم مذاکره کننده حماس تاکید کرد: بندهای واضحی در این توافق وجود دارد که ما مدت زیادی را صرف تهیه پیش‌نویس آن کردیم، اما رژیم اسرائیل می‌خواهد این بندها را به روش خود تفسیر کند.

وی افزود: مسئله سلاح (مقاومت در نوار غزه) یک مسئله داخلی فلسطین است و هیچ سلاحی به رژیم اسرائیل تحویل داده نخواهد شد. این امر منوط به انجام کامل تعهدات تل آویو است.