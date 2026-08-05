جوان آنلاین: در ادامه رسوایی آماری دولت آمریکا در نحوه گزارش تلفات جنگ تحمیلی ارتش تروریستی ایالات متحده علیه ایران، «رابرت گارسیا» و «سوهاس سوبرامانیام»، دو عضو ارشد دموکرات کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا، در نامهای هشداردهنده خطاب به پیت هگست، پنتاگون را به تلاش برای «پنهانسازی هزینه انسانی جنگ» ترامپ علیه ایران و «تحریف اسناد برای تداوم غیرقانونی جنگ» متهم کردند.
به گزارش ایسنا، همزمان، ائتلاف «دموکراتهای نوین» به رهبری «مرلین استریکلند» و «پت رایان» با همراهی ۴۷ نماینده عضو این ائتلاف، در نامهای دیگر به وزیر جنگ آمریکا خواستار «اصلاح فوری» فهرست تلفات و بازگرداندن نام چهار سربازی شدند که نامشان از آمار رسمی عملیات متجاوزانه «خشم حماسی» حذف شده است.
حذف یکروزه نام ۴ کشته از فهرست پنتاگون
کانون اصلی اعتراضها، اقدامی است که در ۲۲ ژوئیه (۳۱ تیر) در «سامانه تحلیل تلفات دفاعی پنتاگون» (DCAS) رخ داد. بر اساس گزارشهای نیویورکتایمز، گاردین و سیبیاس نیوز، پنتاگون در آن تاریخ شمار رسمی کشتههای نظامی آمریکایی در جنگ علیه ایران را ۱۸ تن اعلام کرد، اما تنها یک روز بعد، این عدد را به ۱۴ تن کاهش داد و نام چهار نظامی کشتهشده بین روزهای ۱۷ تا ۱۹ ژوئیه (۲۶ تا ۲۸ تیر) را از فهرست خارج ساخت.
این اقدام در حالی صورت گرفت که بنا بر اسناد رسمی خود وزارت جنگ، کشته شدن این چهار سرباز آمریکایی مستقیماً با «حملات ایران» مرتبط بوده و پیت هگست، دونالد ترامپ و فرماندهان ارشد نظامی آمریکا شخصاً در مراسم تحویل رسمی اجساد آنان در پایگاه هوایی «دوور» در ۲۲ ژوئیه شرکت کرده بودند. ائتلاف دموکراتهای نوین در نامه خود این اقدام را «تصمیمی غیرقابل دفاع که به آنان بیحرمتی کرده و آنها را کوچک میشمارد» توصیف کرده است.
«اختلال داده» یا «دور زدن قانون»؟ روایتهای ضدونقیض پنتاگون
نامه گارسیا و سوبرامانیام، از اعضای ارشد کمیته نظارت، ابعاد عمیقتری از این ماجرا را افشا میکند.
بر اساس این نامه، پنتاگون برای توجیه حذف این اسامی ابتدا به «اختلال موقت داده» متوسل شد، اما همزمان سه مقام نظامی به نیویورکتایمز گفتهاند علت واقعی این تغییر آن بوده که این تلفات پس از اعلام آتشبس ادعایی ترامپ در ماه آوریل (فروردین) رخ داده است. اندکی بعد، نام این چهار کشته در دستهبندی جدید و مبهمی تحت عنوان «عملیاتهای برونمرزی» ظاهر شد؛ دستهبندی که تاریخ شروع آن دقیقاً مصادف با ۷ ژوئیه (۱۶ تیر) است؛ همان تاریخی که دولت ترامپ مدعی آغاز یک دوره جدید ۶۰ روزه ذیل «قطعنامه اختیارات جنگی» شده است.
روسای دموکرات کمیته نظارت، این انطباق زمانی را «حاکی از امکان فاحش خلق یک دستهبندی جعلی برای حمایت از تلاشی غیرقانونی جهت سرپیچی از قانون اختیارات جنگی و تداوم جنگ» دانستهاند. آنان استدلال وزیر جنگ مبنی بر اینکه آتشبس آوریل مهلت قانونی ۶۰ روزه را «متوقف» کرده را «مضحک» و فاقد هرگونه مبنای حقوقی خواندند و تصریح کردند: «این داستان حقوقی موهوم، همراه با تصمیم پنتاگون برای انتقال تلفات پس از ۷ ژوئیه به یک دستهبندی مبهم جدید، این احتمال را تقویت میکند که پنتاگون در حال تحریف اسناد برای پشتیبانی از این داستانسرایی است.»
انکار حملات، پنهانکاری مجروحان و تلاش برای سانسور
نامه گارسیا و سوبرامانیام ابعاد پنهانکاری پنتاگون را فراتر از آمار کشتهها برملا ساخته است. آنها فاش کردند پیش از حمله مرگبار ۱۷ ژوئیه به پایگاه آمریکا در اردن، دستکم سه حمله تلافیجویانه دیگر ایران، دهها نظامی آمریکایی را زخمی و چندین فروند هواپیمای نظامی را منهدم یا آسیبپذیر کرده بود، اما وزارت جنگ آمریکا این حملات، جراحات وارده و خسارات را علنی نکرده است.
اکنون مجموع تلفات اعلامی در دستهبندیهای سردرگمکننده «عملیات خشم حماسی» و «عملیاتهای برونمرزی» به ۱۸ کشته و ۶۲۴ مجروح رسیده، اما پنتاگون هرگز شفافسازی نکرده که آیا تمام این مجروحان حاصل جنگ ایران هستند یا چرا تلفات یک جنگ واحد به دو دسته تفکیک شده است.
همزمان، نمایندگان دموکرات نسبت به یک پیشنهاد جدید حقوقی در پنتاگون هشدار دادهاند که به دنبال گسترش دامنه اطلاعات طبقهبندیشده برای مخفیسازی گسترده اسناد از دسترس افکار عمومی و حتی کنگره، از جمله گزارشهای تلفات است. گارسیا و سوبرامانیام در نامه خود آوردهاند: «پنتاگونی که از آمریکاییها پول بیشتر و محرمانگی بیشتر طلب میکند، اما نحوه شمارش کشتهها و مجروحان را پنهان میکند، حق بهرهمندی از شک (اصل برائت) را از دست داده است.»
از سوی دیگر ائتلاف «دموکراتهای نوین» در مجلس نمایندگان آمریکا در نامهای تند به وزیر جنگ این کشور، اقدام پنتاگون در حذف نام چهار سرباز آمریکایی از فهرست رسمی تلفات «عملیات خشم حماسی» علیه ایران را «غیرقابل دفاع» و مصداق «بیحرمتی به آنان» خواند و خواستار اصلاح فوری این تصمیم شد.
«مرلین استریکلند» و «پت رایان»، دو تن از اعضای ائتلاف دموکراتهای نوین در مجلس نمایندگان آمریکا، با همراهی ۴۵ نماینده دیگر، روز سهشنبه (۱۴ مرداد ۱۴۰۵) در نامهای سرگشاده به «پیت هگست»، وزیر جنگ دولت ترامپ، نسبت به حذف نام چهار نظامی کشتهشده از فهرست رسمی تلفات جنگ با ایران اعتراض کردند.
در این نامه تأکید شده است که وزارت جنگ آمریکا در اقدامی «تکاندهنده»، شمار رسمی کشتههای عملیات خشم حماسی را از ۱۸ تن به ۱۴ تن کاهش داده و نام چهار سربازی که بین روزهای ۱۷ تا ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۶ تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵) کشته شدهاند از این فهرست حذف کرده است.
ائتلاف دموکراتهای نوین نیز همچنین در این خصوص با اشاره به گزارش رسانههای از جمله نیویورکتایمز در شرح اینکه سه مقام نظامی آمریکا دلیل این اقدام پنتاگون را وقوع مرگ این نیروها پس از تاریخ آتشبس ادعایی دولت ترامپ در آوریل عنوان کردهاند و حرفهای سخنگوی موقت پنتاگون که این تغییر را ناشی از «اختلال موقت دادهها» خواند، تاکید کرد این «توضیحات متناقض» نیازمند شفافسازی فوری هستند.
این نمایندگان معترض در بخشی از این نامه تصریح کردهاند سربازان آمریکایی جان خود را در جنگی از دست دادند که کنگره هرگز آن را مجاز ندانست و هر دو مجلس نمایندگان و سنا به پایان آن رأی دادهاند. به گفته آنها، نمیتوان کار این سربازان را کماهمیت جلوه داد و وزارت جنگ باید بدون تأخیر نام این کشتهها را به فهرست بازگرداند.
ائتلاف دموکراتهای نوین این اقدام پنتاگون را «تصمیمی غیر قابل دفاع که به خدمت آنان بیحرمتی کرده و فداکاریشان را کوچک میشمارد» توصیف کرده است.