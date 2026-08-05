کد خبر: 1372642
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۳
بين‌الملل » اخبار كلی

جذب مقامات امنیتی و نظامی اسرائیل در یک شرکت آمریکایی

اسرائیل رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند، یک شرکت فناوری دفاعی آمریکایی با جذب مقام‌های امنیتی و نظامی صهیونیست، در حال ایجاد شبکه‌ای از مدیران امنیتی با هدف توسعه نسل جدید سامانه‌های جنگ هوشمند، گسترش نفوذ در بازار جهانی تسلیحات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی اسرائیل است.

جوان آنلاین: رسانه‌های عبری از روند فزاینده جذب مقام‌های ارشد اطلاعاتی و نظامی رژیم صهیونیستی توسط شرکت فناوری دفاعی آمریکایی «اونداس (Ondas) خبر داده‌اند که به اعتقاد آن‌ها، فراتر از استخدام، بخشی از راهبرد این شرکت برای بهره‌گیری از سرمایه انسانی و شبکه ارتباطات امنیتی رژیم صهیونیستی در توسعه فناوری‌های نوین نظامی است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شرکت اونداس به تازگی «دیوید بارنیع» رئیس پیشین سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) را به عنوان رئیس جهانی و رئیس هیات‌مدیره بخش دفاعی خود منصوب کرده است.

همزمان، روزنامه اقتصادی کالکالیست گزارش داد «یهودا المکیاس» رئیس سابق بخش تحقیق و توسعه اداره تحقیقات و توسعه دفاعی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی (مافات) نیز در هفته‌های آینده به عنوان معاون مدیرعامل این شرکت فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، ریاست بخش تحقیق و توسعه مافات از حساس‌ترین جایگاه‌های ساختار نظامی رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود؛ جایگاهی که به اطلاعات مربوط به نیازهای عملیاتی ارتش، پروژه‌های راهبردی، برنامه‌های توسعه تسلیحاتی و همکاری با صنایع نظامی دسترسی مستقیم دارد.

کالکالیست این انتصاب‌ها را بخشی از راهبرد اونداس برای جذب مدیرانی دانسته که علاوه بر تجربه مدیریتی، با سازوکار تصمیم‌گیری امنیتی، فرآیندهای خرید تسلیحات و برنامه‌های بلندمدت نظامی امنیتی رژیم صهیونیستی آشنایی کامل دارند و می‌توانند این ظرفیت را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.

به نوشته کالکالیست، این شرکت هلدینگ نظامی که در ایالات متحده ثبت شده، طی دو سال گذشته نیز بیش از ۱۵ شرکت فعال در حوزه پهپادها، سامانه‌های خودران، رباتیک زمینی و فناوری‌های هوشمند نظامی را خریداری کرده و توسعه فعالیت‌های خود را با اتکا به سرمایه‌گذاری حدود یک میلیارد دلاری یک سرمایه‌گذار ناشناس سرعت بخشیده است؛ سرمایه‌گذاری که هویت آن همچنان اعلام نشده و به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، حساسیت‌هایی را در محافل صهیونیستی برانگیخته است.

رسانه‌های اسرائیلی همچنین از پیوستن شماری از مدیران ارشد صنایع نظامی رژیم صهیونیستی، از جمله مدیرعامل پیشین شرکت «رافائل»، مسئولان سابق بخش‌های تحقیق و توسعه و چند مقام ارشد وزارت جنگ به اونداس خبر داده‌اند؛ به طوری که این روند به گفته این رسانه‌ها، بیانگر تلاش سازمان‌یافته این شرکت برای انتقال تجربه، دانش فنی و شبکه ارتباطات راهبردی ساختار امنیتی اسرائیل به یک مجموعه خصوصی آمریکایی است.

بر اساس بیانیه اونداس، مقام پیشین موساد مسئولیت هدایت توسعه جهانی بخش دفاعی، راهبری برنامه‌های فناورانه، توسعه سامانه‌های آینده، خرید شرکت‌های نظامی و ایجاد یک پلتفرم یکپارچه امنیتی را بر عهده خواهد داشت.

این شرکت در حوزه سامانه‌های خودکار، پهپادها، ربات‌های زمینی، پدافند هوایی، سامانه‌های مقابله با پهپاد، حملات دقیق مبتنی بر هوش مصنوعی و سامانه‌های فرماندهی و کنترل فعالیت می‌کند که از آنها به عنوان پایه‌های نسل جدید جنگ‌افزارهای هوشمند یاد می‌شود.

به نوشته کالکالیست، اگرچه بارنیع سابقه تخصصی مستقیمی در حوزه فناوری‌های پهپادی یا رباتیک نظامی ندارد، اما ارزش اصلی حضور وی برای اونداس، دسترسی به شبکه گسترده ارتباطات امنیتی و نظامی، ارتباط با نهادهای خرید تسلیحات، وزارتخانه‌های جنگ، سرویس‌های اطلاعاتی و فرماندهان نظامی کشورهای مختلف ارزیابی می‌شود.

همزمان، این شرکت در تلاش برای خرید شرکت امپرست، «mPrest»توسعه‌دهنده سامانه فرماندهی و کنترل «گنبد آهنین» است که به دلیل ماهیت حساس فناوری‌های این شرکت همچنان در انتظار بررسی و تأیید نهادهای امنیتی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی قرار دارد.

برچسب ها: اسرائیل ، جنگ ، امریکا
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