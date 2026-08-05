کد خبر: 1372638
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

پرونده‌سازی علیه دانشجویان حامی فلسطین در دانشگاه علوم سیاسی پاریس

فلسطین بر اساس تحقیقات رسانه تحقیقی فرانسوی «مدیاپارت»، شماری از دانشجویانی که در حمایت از فلسطین فعالیت می‌کردند، در چارچوب پرونده‌های انضباطی تحت تعقیب و رصد قرار گرفته‌اند؛ تصویر آنان ثبت و فعالیتشان در شبکه‌های اجتماعی نیز زیر نظر گرفته شده است.

جوان آنلاین: رسانه تحقیقی فرانسوی «مدیاپارت» (mediapart) در گزارشی، مدعی شد مدیریت مدرسه عالی علوم سیاسی پاریس، موسوم به «ساینس‌پو» (Sciences Po Paris)، روش‌های جدیدی را برای رصد دانشجویان فعال در تجمع‌ها و اعتراض‌های حمایت از فلسطین به کار گرفته است. این گزارش، بر اساس چندین پرونده داخلی انضباطی تهیه شده است.

به نوشته این رسانه، برخی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی تحت نظر قرار گرفته‌اند، بدون اطلاع از آنان عکس گرفته شده و در جریان تجمع‌ها نیز رفتار و فعالیتشان زیر نظر بوده است تا اطلاعات و مدارکی برای تقویت پرونده‌های انضباطی علیه آنان جمع‌آوری شود.

مدیاپارت اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۴ تاکنون برای ۴۸ دانشجو پرونده انضباطی تشکیل شده و ۱۳ نفر از آنان نیز تا زمان تصمیم‌گیری کمیته انضباطی، به‌طور موقت از ورود به ساختمان‌های این مؤسسه آموزشی منع شده‌اند. بیشتر این تعلیق‌های موقت بعداً لغو شده است؛ با این حال، دست‌کم در دو مورد همچنان ادامه داشته است.

در این گزارش، نقش پیر کاتالان (Pierre catalan)، مدیر وقت امور زندگی دانشجویی در مدرسه عالی علوم سیاسی پاریس، به‌طور ویژه مورد انتقاد قرار گرفته و از او به‌عنوان یکی از عوامل اصلی این پرونده‌سازی نام برده شده است. دانشجویانی که با مدیاپارت گفت‌وگو کرده‌اند، او را متهم می‌کنند که اطلاعات دقیقی درباره فعالان «کمیته فلسطین» جمع‌آوری کرده و در شناسایی آنان هنگام برگزاری تحصن‌ها و مسدود کردن ورودی‌های پردیس دانشگاه مشارکت داشته است.

به گفته این رسانه کاتالان برای پیگیری فعالیت‌های دانشجویان معترض، در شبکه‌های اجتماعی یک حساب جعلی با نام مستعار ایجاد کرده بود. کمیسیون اخلاق حرفه‌ای مدرسه عالی علوم سیاسی پاریس که در سال ۲۰۲۴ به این موضوع رسیدگی کرده بود، اعلام کرد این اقدام خارج از حدود وظایف او بوده و می‌توانسته فضایی «پلیسی و مبتنی بر ارعاب و فشار» ایجاد کند.

به گزارش مدیاپارت، کاتالان پذیرفته بود که این اقدام «اشتباه» بوده، اما به‌دلیل آن با هیچ پیامد یا مجازات شغلی مواجه نشده و همچنان در سمت خود باقی مانده است.

در بخش دیگری از این گزارش، به استفاده از عکس‌های منتشرشده در حساب‌های اینستاگرام دانشجویان در پرونده‌های انضباطی اشاره شده است. همچنین درباره استفاده از اطلاعات موجود در پرونده‌های تحصیلی دانشجویان نیز انتقادهایی مطرح شده است.

یکی از دانشجویانی که مدیاپارت به اظهارات او استناد کرده، گفته است به‌اشتباه و صرفاً بر اساس شباهت کفش‌هایش با کفش‌هایی که در تصاویر فضای مجازی دیده می‌شد، به انجام اقدامی متهم شده است؛ در حالی که بعداً دانشجوی دیگری پذیرفته که اقدام مورد ادعا را او مرتکب شده است.

 

برچسب ها: فلسطین ، فرانسه ، مقاومت
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