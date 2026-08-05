جوان آنلاین: شبکه ای بی سی گزارش داد که تعداد ایالت های آمریکا که در معرض حملات سایبری هماهنگ علیه تأسیسات آب و فاضلاب این کشور قرار گرفته اند به ۱۲ مورد افزایش یافته است.

به گزارش مهر، رسانه های خبری پیشتر تاکید کرده بودند که در ماه های ژوئیه و اوت ۲۰۲۶ موجی از حملات سایبری تأسیسات آب و فاضلاب ایالت های آمریکا را هدف قرار داد.

در ایالت مینه سوتا بیش از ۳۰ سامانه آب دچار اختلال شدند و برخی شهرها به حالت بهره برداری دستی بازگشتند. مسئولان آمریکایی اعلام کردند آب آشامیدنی آلوده نشده اما تحقیقات درباره عامل حملات ادامه دارد.