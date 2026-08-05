جوان آنلاین: شبکه صهیونیستی «آی۲۴نیوز» گزارش داد که نیروهای ارتش رژیم اشغالگر در روزهای اخیر چندین فلسطینی را در نوار غزه بازداشت کردهاند.
به گزارش ایرنا، به ادعای این رسانه، اشغالگران این افراد را به تلاش برای نفوذ در میان گروههای تروریستی همکار با رژیم صهیونیستی در نوار غزه و برنامهریزی برای هدف قرار دادن سرکردگان آن متهم کردهاند.
آی۲۴نیوز مدعی شد که یکی از فلسطینیان بازداشتشده تا آستانه اجرای عملیات علیه «یاسر ابوشباب» از سرکردگان گروهها پیش رفته بود، اما پیش از اجرای عملیات توسط نیروهای اشغالگر بازداشت شد.
این رسانه صهیونیستی همچنین ادعا کرد که در چارچوب این راهبرد، دهها فلسطینی دیگر نیز توسط ارتش رژیم اشغالگر بازداشت شدهاند.
همزمان، خبرنگار رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که فرماندهی مرکزی ارتش در حال بررسی اجرای عملیات نظامی جدید و گسترده در اردوگاههای آوارگان فلسطینی «بلاطه» در نابلس و «قلندیا» در شمال قدس اشغالی است.
بر اساس این گزارش، برخلاف عملیاتهای گذشته در جنین و طولکرم، این حملات با هدف اشغال طولانیمدت مناطق یا تخلیه ساکنان انجام نخواهد شد و تمرکز آن بر بازداشت فلسطینیان و عملیاتهای محدود خواهد بود.
گزارش رسانههای صهیونیستی از این تحولات، از تغییر راهبرد رژیم اشغالگر علیه فلسطینیان حکایت دارد که بر اساس آن، بازداشت و ربایش فلسطینیان به جای عملیات نظامی در دستور کار قرار گرفته است.
این در حالی است که منابع فلسطینی گفتند که میانجیها به آنها اطلاع دادهاند رژیم صهیونیستی به دستور شورای صلح، از روز یکشنبه تشدید عملیات نظامی و ترورهای هدفمند در نوار غزه را متوقف خواهد کرد.
محمد دحلان، سیاستمدار فلسطینی و رئیس سابق جنبش فتح در بیانیهای که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، نوشت جرد کوشنر، مشاور دونالد ترامپ با رژیم صهیونیستی برای توقف حملات علیه غزه از بامداد یکشنبه به توافق رسیده است.
به گفته او، موفقیت توافق اخیر به پایبندی کامل اشغالگران به توقف بمباران، کشتار، عملیات ترور و حملات روزانه در نوار غزه آن هم پس از موافقت جنبش حماس و گروههای فلسطینی با سند ۱۵ بندی بستگی دارد.