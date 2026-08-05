جوان آنلاین: آمریکا، گفتوگوها در مورد صدور مجوز به اوکراین برای ساخت موشکهای رهگیر پاتریوت را باوجود تردید ترامپ در این زمینه ادامه میدهد.
به گزارش ایرنا، رویترز نوشت که مذاکرات یاد شده شامل گزینهای برای اوکراین به منظور ساخت برخی قطعات این موشکها با هدف مونتاژ نهایی در یک کشور دیگر اروپایی مانند آلمان است.
کییف به دنبال تعداد بیشتر موشکهای پاتریوت پک-۳ (PAC-۳) ساخت شرکت «لاکهید مارتین» است که توان سرنگونی موشکهای بالستیک روسیه را دارند.
ولادیمیر زلنسکی رئیسجمهوری اوکراین روز شنبه هفته جاری هشدار داد که این کشور رهگیرهای پاتریوت خود را تمام کرده است و تنها یکی از ۲۷ موشک بالستیکی که مسکو در آن روز شلیک کرد، سرنگون شده است.
ترامپ ماه گذشته در حاشیه نشست ناتو با زلسنکی دیدار کرد و گفت که ایالات متحده به اوکراین مجوز تولید این موشک های رهگیر را میدهد. اما رئیسجمهوری ایالات متحده هفته گذشته پس از یک نشست پرچالش با زلنسکی نظر خود را تغییر داد. او به خبرنگاران گفت که آمریکا با دادن مجوز به اوکراین برای ساخت موشکهای پاتریوت موافقت نکرده و باید در مورد دادن چنین مجوزهایی بسیار محتاط باشد.
به نوشته رویترز، درخواستهای زلنسکی برای تولید داخلی موشک های پاتریوت، با توجه به نگرانیهای امنیتی مطرح شده توسط مدیران صنایع و مقامات نظامی ایالات متحده کنار گذاشته شده است.
این خبرگزاری انگلیسی افزود: در حال حاضر متیو ویتاکر نماینده واشنگتن در ائتلاف نظامی ناتو، مدیریت تلاش برای دستیابی به این توافق را بر عهده دارد. او ماه گذشته نیز برای بحث در مورد این موضوع و ارزیابی گزینهها با مقامات اوکراینی و مدیران صنایع تسلیحاتی به کییف سفر کرد.
یک مقام ارشد دولت ترامپ گفت که ایالات متحده «در حال بررسی چندین مسیر احتمالی برای همکاریهای صنعتی دفاعی آینده با اوکراین است» و تاکید کرد که هر توافقی باید با اولویت قراردادن امنیت فناوری آمریکا صورت گیرد.
مقامات ایالات متحده میگویند که صدور مجوز تولید تسلیحات آمریکایی در اروپا از زمان حمله روسیه در سال ۲۰۲۲ که کمبودها در زرادخانههای اروپا را آشکار کرد، مورد بحث بوده است و حتی چندین توافق در این زمینه حاصل شده است.
اما آنها در عین حال هشدار دادند که افتتاح خطوط تولید قطعات جدید ساده نیست، زیرا این امر به طور معمول سه تا هفت سال پس از امضای قرارداد صدور مجوز زمان لازم دارد.
رویترز در پایان یادآور شده است که ذخایر جهانی موشکهای پیشرفته از زمان جنگ علیه ایران کاهش یافته و پاتریوتهای تخصیص داده شده برای اوکراین به ارتش ایالات متحده و متحدان واشنگتن در خلیج فارس منتقل شدهاند. از همین رو اوکراین امیدوار است با یک قرارداد تولید در کشور اروپایی زرادخانههای خود را بازسازی کند.