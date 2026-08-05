فایننشال تایمز: ترامپ در تله «تحقیر راهبردی» گرفتار شده است

روزنامه فایننشال تایمز به نقل از تحلیگران نوشت: ترامپ در جنگ با ایران در یک تحقیر استراتژیک گرفتار شده و نمی تواند بدون پرداخت هزینه سیاسی در داخل، از این جنگ خارج شود.

جوان آنلاین: روزنامه فایننشال تایمز نوشت: ترامپ و مشاورانش در پنج ماه گذشته، بیش از ده ها بار ادعا کرده اند که توافق با ایران «قریب الوقوع» است اما حتی اگر چنین توافقی از طریق مذاکرات بین ایران و عمان انجام بگیرد، اهدافی را که رئیس جمهوری آمریکا در همان ابتدای جنگ تعیین کرده بود، محقق نخواهد کرد.

به گزارش ایرنا، به نوشته این رسانه، خواسته های فوری ترامپ از فهرستی از مسائل شامل توافق بر سر اهداف هسته ای ایران، تولید موشک بالستیک و حمایت از (به اصطلاح) گروه های نیابتی ایران، به تنها یک موضوع محدود شده است: ایران اجازه دهد تنگه هرمز به وضعیت قبل از جنگ بازگردد.

این رسانه با اشاره به ادعای اخیر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران درباره جلوگیری از هسته ای شدن ایران به عنوان توافق نهایی با ایران به نقل از وی نوشت: توافقی که اکنون و به فوریت به دنبال آن هستیم بامحوریت تنگه هرمز است.

منتقدان می گویند این اظهارات به خودی خود نشانه یک تحقیر راهبردی برای آمریکا است.

ایران بعد از جنگ ترامپ، اهرم فشار استراتژیک خود بر تنگه هرمز را حفظ کرده است و هر گونه ترتیبات جدید، کنترل این آبراه را (همچنان که هست) در اختیار ایران قرار خواهد داد بدون این که حق دریافت عوارض از کشتی‌ های عبوری را از این کشور سلب نماید؛ شرایطی که تا همین یک سال پیش برای ژئواستراتژیست‌های آمریکایی غیر قابل‌تصور به نظر می ‌رسید.

آرون دیوید میلر مذاکره کننده سابق صلح خاورمیانه در هر دو دولت دموکرات و جمهوری خواه در آمریکا گفت: جایی که قبلا تردد در آن آزاد بود، دیگر این شرایط در آن حاکم نیست و تقریباً هیچ دستاوردی وجود ندارد که ترامپ بتواند از توافقی که ایرانیان حاضر به پذیرش آن هستند، کسب کند و آن واقعیت را تغییر دهد.

به نوشته این رسانه، در خصوص برنامه هسته ای ایران، واشنگتن با حکومتی که دست برتر را دارد و می تواند به خواست خود تنگه را ببندد مواجه است موضوعی که به سختی با خواسته ترامپ برای «تسلیم کامل» تهران مطابقت دارد.

فایننشال تایمز نوشت: با این حال با توجه به این که تنها کمتر از سه ما تا انتخابات میان دوره ای کنگره باقی مانده است، به نظر می رسد اکنون هر راهی برای خروج از جنگی که به نگرانی ها درباره کمبود نفت و تورم دامن زده است، به لحاظ سیاسی برای ترامپ مخاطره آمیز به نظر می رسد.

این رسانه انگلیسی با اشاره به کاهش قیمت نفت به زیر ۸۰ دلار در هر بشکه در روز سه شنبه و در بحبوجه امیدها به پایان تنش بین ایران و آمریکا نوشت: قیمت بنزین در آمریکا بالای ۴ دلار و ۳۵ درصد بالاتر از سطح قبل از جنگ است و انتظار می رود قیمت گازوئیل در دولت ترامپ از میانگین قیمت این محصول در دولت جو بایدن بالاتر باقی بماند.

مایکل راتنی سفیر سابق آمریکا در عربستان در دولت بایدن گفت: ذخایر رهگیرهای موشکی آمریکا کاهش یافته و افکار عمومی آمریکا و متحدان این کشور خسته شده اند و این امر رئیس جمهوری آمریکا را با «گزینه های محدودی» مواجه کرده است. تشدید جنگ می تواند آسیب های جدی به طرف های منطقه ای وارد کند، قیمت های نفت را افزایش دهد و به بازارهای جهانی انرژی آسیب وارد کند.»

راتنی گفت: چالش ترامپ این نیست که چگونه در جنگی که به نظر می رسد در آن به دام افتاده است، بجنگد، بلکه چالش او این است که چگونه این توافق را توضیح دهد. ادعای موفق بودن هر گونه توافق روز به روز برای او دشوارتر شده است.

فایننشال تایمز افزود: اکنون امیدها به باز شدن تنگه هرمز محل عبور یک پنجم نفت جهان قبل از جنگ، دوخته شده است؛ آبراهی که اکنون به میدان نبرد واقعی تبدیل شده است. وضعیت این تنگه اکنون محور مذاکرات مستقیم بین ایران و عمان است.

روزنامه انگلیسی در بخشی از نوشتار خود به نقل از تحلیلگران نوشت: حتی اگر امروز یا فردا تنگه هرمز بازگشایی شود -آنچنان که اسکات بِسنت وزیر خزانه داری آمریکا نیز روز سه شنبه در مصاحبه با شبکه خبری سی ان بی سی پیش بینی کرد-، آزادی تردد در این تنگه به وضعیت قبل از جنگ باز نخواهد گشت.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه شنبه گفت: ایران و عمان، «پروتکل های مدیریت تردد در تنگه هرمز درآینده» را بررسی می کنند.

اکنو بعد از ماه ها دیپلماسی رفت و برگشت برای پایان دادن به جنگی که ترامپ آغازگر آن بوده است و ادعاهای مکرر واشنگتن مبنی بر پیشرفت آن، آمریکا به مذاکرات دو کشور خاورمیانه امید بسته تا از جنگی که در ماه مارس (اسفند) ادعا می کرد «یک گشت و گذار کوتاه» خواهد بود، خارج شود.

به نوشته فایننشال تایمز، علی واعظ کارشناس مسائل ایران در گروه بین المللی بحران گفت: این واقعا یک توافق بین ایران و آمریکا نیست، بلکه توافق بین ایران و عمان است.

این تحلیگر گفت: ترامپ گیر کرده و نمی تواند از نظر نظامی در این سطح پیروز شود... او نمی تواند بدون پرداخت هزینه سیاسی در داخل کشورش به لحاظ دیپلماتیک این مساله را حل کند و گاهی از کوره در می‌رود، چرا که ماجرا آن ‌قدرها هم که او محاسبه کرده بود، ساده و بی‌دردسر نیست.

واعظ افزود: ترامپ ممکن است هر توافقی را به عنوان «دستاورد سیاسی» ترسیم کند.

این روزنامه به نقل از ولی نصر کارشناس مسائل ایران و استاد دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا نیز نوشت: ایران به طور شفاف گفته که کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و این موضوع قابل مذاکره نیست. تهران بر این باور است که اکنون باید به آمریکا نشان دهد که با کارزار بمباران شکست نخواهد خورد و تنگه هرمز را واگذار نخواهد کرد.