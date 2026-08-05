کد خبر: 1372631
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۳
بين‌الملل » اخبار كلی

تاکید سناتور آمریکایی بر لزوم مداخله کنگره برای کنترل جنگ‌طلبی ترامپ

سناتور سناتور جمهوری‌خواه آمریکا با انتقاد شدید از جنگ‌افروزی کشورش علیه ایران از کنگره خواست تا از اختیارات جنگی خود برای اعمال نفوذ و کنترل تصمیم‌گیری یک‌جانبه رئیس جمهور آمریکا در مورد این جنگ استفاده کند.

جوان آنلاین: سناتور جمهوری‌خواه از ایالت کنتاکی در گفت‌وگو با شبکه ام‌اس ناو (MS Now) جنگ متجاوزانه ایالات متحده علیه ایران را جنگی انتخابی و نه الزامی توصیف کرد و گفت: پیش از هر چیز باید گفت که طبق قانون اساسی ما، آغاز و شروع یک جنگ موضوعی است که باید با رای کنگره انجام شود و در کنوانسیون قانون اساسی یک مبحث مفصل در این باره وجود دارد که این قدرت نباید در دست یک نفر باشد. بنابراین، لازم است که به رای گذاشته شود.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه با اشاره به جنگ غیرقانونی علیه ایران افزود: این یک جنگ انتخابی است اما انتخاب من نبوده است. از نظر من اگر منصفانه به آن نگاه کنید، آنها تنگه هرمز را نظامی کرده‌اند، درحالی که این تنگه هرگز پیش از این نظامی نبوده است. من بر این باورم که هیچ مذاکراتی تاکنون نتوانسته است به سمت غیرنظامی کردن آن پیش برود.

سناتور آمریکایی تصریح کرد: و همچنین شما مجبورید در شرایطی که تنگه همچنان نظامی است، به یک توافق هسته‌ای دست پیدا کنید. بنابراین، با یک نگاه بی‌طرفانه باید قبول کرد که همه چیز بدتر از زمانی است که جنگ آغاز نشده بود.

عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در پاسخ به این سوال که باتوجه به شرایط کنونی چه چیزی می‌تواند بهترین نتیجه را برای ایالات متحده داشته باشد؟ اظهار داشت: هرچه زودتر این جنگ پایان یابد برای ما بهتر خواهد بود. برای مردمی که جنگی عظیم را آغاز کرده و میلیون‌ها دلار برای این کارزار بمباران هزینه کرده‌اند، دشوار است که بدون رسیدن به هیچ هدفی از آن بیرون بیایند. یکی از این اهداف خارج کردن اورانیوم غنی‌سازی شده (از ایران) بود اما تنها راه برای رسیدن به آن، این است که مذاکره کنید.

او افزود: اما تندروهای زیادی در دولت ما وجود دارند که مذاکره را نمی‌خواهند. کسانی که هر مذاکره‌ای را نابود می‌کنند، چراکه می‌گویند، نمی‌خواهیم با این نظام در ایران گفت‌وگو کنیم و نظام باید عوض شود، چیزی که به نظر نمی‌آید در حال رخ دادن باشد.

سناتور رند پال همچنین به ناکارآمدی تحریم‌ها اشاره و تاکید کرد که از نظر او، تحریم نیز هیچ ارزشی ندارد مگر اینکه شما آن را با چیزی عوض کنید.

وی خاطرنشان کرد: ما هزاران تحریم علیه ایران داریم اما اگر خواهان آن هستید که رفتار ایران تغییر کند، باید با آنها معامله کنید. رفع تحریم‌ها در ازای تغییر رفتار.

مقام آمریکایی در ادامه دستیابی به صلح را ممکن دانست و گفت: اما در حزب من افرادی وجود دارند که خواهان صلح نیستند و فقط به دنبال تغییر حاکمیت هستند.

سناتور جمهوری‌خواه در پاسخ به سوالی درباره کاهش ذخیره تجهیزات جنگی آمریکا در نتیجه جنگ و تاثیر آن بر نگاه روسیه و چین به ایالات متحده گفت: چیزی که هیچ تردیدی درباره آن وجود ندارد، این است که وقتی شما توان نظامی خود را بی‌مانند و بی‌نظیر می‌بینید به این معنی نیست که ما می‌توانیم هر جنگی را در دنیا آغاز و در هر جایی مداخله کنیم. ما بی‌همتا نیستیم. ما باید ذخایر خود را در طول زمان دوباره پر کنیم.

وی بیان کرد: از نظر من، چیزی که اکنون به آن احتیاج داریم رای‌گیری درباره ادامه جنگ است. زیرا من نمی‌خواهم ۱۰۰ میلیون دلار دیگر، ۲۰۰ میلیون دلار دیگر بدون اینکه جبرانی صورت گیرد، برای جنگ هزینه کنم.

برچسب ها: جنگ طلب ترین رئیس جمهور آمریکا ، سناتور آمریکایی ، جنگ علیه ایران
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