جوان آنلاین: علی عمار، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان شب گذشته طی سخنانی در واکنش به لفاظی‌های اخیر نواف سلام، نخست وزیر این کشور و هجمه‌های جدید او علیه مقاومت اعلام کرد: این بسیار عجیب است که ارکان دولت تنها زمانی دچار حساسیت می‌شوند و واکنش نشان می‌دهند که گفته شود حاکمیت، آگاهانه یا ناآگاهانه در حال خدمت به دشمن صهیونیستی است.

علی عمار افزود: در همین زمینه اخیرا نخست وزیر با عجله بیانیه‌ای صادر و همان اظهارات قبلی و خسته کننده خود را تکرار کرد و نکته قابل توجه اینجاست که ما این عجله و شور و اشتیاق برای پاسخ و واکنش را، در برابر جنایات مستمر رژیم اشغالگر علیه لبنان، از تجاوز به حاکمیت و ویرانی روستاها گرفته تا تخریب و بمباران خانه‌ها، مزارع و زیرساخت‌ها نمی‌بینیم.

وی تاکید کرد: همچنین ما این گونه واکنش‌های سریع و حساسیت‌ها از جانب دولت و نخست وزیر را در قبال لفاظی‌های سران صهیونیست که آشکارا قصد خود را برای ادامه اشغالگری در لبنان و عدم خروج از آن اعلام می‌کنند، نمی‌بینیم.

این نماینده حزب الله گفت: نخست‌وزیر که ترجیح داده از صحنه دور و غیرفعال بماند، متأسفانه به نظر می‌رسد که دیگر بین کسانی که حاکمیت لبنان را نقض و سرزمین ما را اشغال می‌کنند با کسانی که از آن دفاع می‌کنند، تمایزی قائل نیست.

علی عمار تصریح کرد که نخست وزیر به جای پاسخ به سوالات اساسی مطرح شده توسط شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله و به جای توجه به فراخوان صادقانه ایشان برای گفتگو و اتخاذ موضع یکپارچه ملی علیه رژیم اشغالگر، تصمیم گرفته که همچنان به اتهام زنی علیه حزب الله ادامه دهد.

این نماینده پارلمان لبنان خاطرنشان کرد: آیا امتیازات پی در پی که دولت لبنان ارائه می‌دهد چیزی جز هدیه رایگان به دشمن صهیونیستی است؟ آیا مشروعیت بخشیدن به اشغالگری کمک به دشمن به شمار نمی‌رود؟ آیا چشم پوشی از حق لبنان و مردم آن در پیگرد قانونی دشمن صهیونیستی به خاطر جنایات آن علیه کشور ما، خدمت به این رژیم نیست؟

وی ادامه داد: آیا دشمنی و مخالفت با مقاومت، آن هم در زمانی که رژیم اشغالگر به تجاوزات خود علیه لبنان ادامه می‌دهد، کمک کردن به این رژیم برای ادامه جنایاتش نیست؟ علاوه بر آن، آیا نخست وزیر می‌تواند برای مردم لبنان یک دستاورد ملی واحد که از طریق مذاکرات مستقیم و توافق با دشمن صهیونیستی به دست آمده باشد، ارائه دهد؛ توافقی که نتیجه آن چیزی جز امتیازدهی‌های رایگان دولت لبنان و ادامه تجاوزات صهیونیست‌ها به کشور ما نبود.

این نماینده فراکسیون مقاومت تاکید کرد که نخست وزیر باید به جای فرار از این سوالات و اتهام زنی به حزب الله، به آنها پاسخ می‌داد، با مسئولیت پذیری، دعوت صادقانه مقاومت برای گفتگو را می‌پذیرفت، از دادن امتیازات بی‌مورد دست برمی‌داشت و تلاش‌های خود را برای دفاع از لبنان و حاکمیت آن متحد می‌کرد.

دیروز شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب‌الله در سخنرانی خود به مناسبت اربعین امام حسین (ع)، با ردّ قاطع هرگونه مذاکره با رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: مذاکرات مستقیم با اسرائیل تا به امروز هیچ ثمره‌ای جز خفت، ذلت و امتیازدهی‌های پیاپی برای لبنان به همراه نداشته است.

وی از مقامات لبنانی خواست تا دست از امتیازدهی‌های رایگان بردارند و به‌جای همسویی با اهداف آمریکا، به دنبال حفظ حاکمیت ملی، تقویت ارتش لبنان و تدوین جدول زمانی برای اخراج اسرائیل و بازسازی کشور باشند.

دبیرکل حزب‌الله در بخش پایانی سخنان خود، خطاب به دولت لبنان گفت: به آمریکایی‌ها «نه» بگویید؛ آن‌ها در برابر ایستادگی ذلیل خواهند شد، چرا که تمام تجاوزات اخیر با نظارت و چراغ سبز مستقیم واشنگتن انجام شده است.

در واکنش به این اظهارات شیخ نعیم قاسم، نواف سلام، نخست وزیر لبنان که با امتیاز دهی‌های رایگان و پی در پی به دشمن صهیونیستی، خشم مردم و نیروهای سیاسی لبنان را به شدت برانگیخته، بدون اشاره به تجاوزات مستمر صهیونیست‌ها علیه لبنان در طول آتش بس ۱۵ ماهه از نوامبر ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۵ ، تلاش کرد حزب الله را مسئول تجاوزات رژیم اشغالگر به لبنان معرفی کند و برای توجیه توافق ننگین خود با دشمن گفت: «امروز، ما با کسانی مواجه هستیم که مقامات سیاسی را به کمک به اسرائیل به جای حمایت از حاکمیت لبنان متهم می‌کنند و سپس خواستار گفتگو و اتحاد می‌شوند، گویی لبنانی‌ها حافظه‌ای ندارند.».

نخست وزیر لبنان در ادامه تهامات بی‌اساس خود علیه مقاومت مدعی شد: «حقیقت این است که بزرگترین کمک به اسرائیل توسط کسانی ارائه شده است که به طور یکجانبه لبنان را به جنگ‌های «حمایتی» بیهوده کشاندند و به آن بهانه دادند تا به کشور ما حمله کند، حاکمیت آن را پایمال کند، شهرها و روستاهای آن را ویران کند، مردم آن را بکشد و صدها هزار نفر را آواره کند.».

وی گفت: «لبنان هیچ حاکمیتی ندارد؛ مگر از طریق یک تصمیم واحد و مستقل در کشوری با یک ارتش، که اقتدار خود را منحصراً از طریق نیروهای خود بر تمام قلمرو خود گسترش می‌دهد».

اما در حالی که دولت لبنان مدعی است با امضای توافق به اصطلاح چارچوب با رژیم صهیونیستی، به دستاوردی در عقب راندن اشغالگران صهیونیست از لبنان می‌رسد و همچنین در حالی که قرار بود مناطق به اصطلاح آزمایشی در جنوب لبنان اولین گام برای تثبیت استقرار ارتش لبنان و ایجاد شرایط برای بازگشت ساکنان باشد، تحولات میدانی نشان می‌دهد که این مسیر با موانع عمیقی روبرو است.

با گذشت هفته‌های طولانی از امضای توافق ننگین میان دولت لبنان با رژیم صهیونیستی، این رژیم همچنان به نقض مداوم آتش بس و اشغالگری در خاک لبنان ادامه می‌دهد و منابع لبنانی هشدار می‌دهند که مناطق آزمایشی که در توافق مذکور به آن اشاره شده، می‌تواند به عرصه جدیدی از درگیری تبدیل شود.