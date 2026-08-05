جوان آنلاین: سازمان کل گذرگاه‌های مرزی و گمرک سوریه امروز از بسته شدن کامل گذرگاه مرزی العریضه با لبنان از روز پنجشنبه ۶ آگوست به مدت ۱۵ روز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری سانا، مازن علوش، مدیر روابط عمومی سازمان گذرگاه‌های مرزی و گمرک سوریه گفت که بسته شدن این گذرگاه به دلیل آغاز کار فنی برای افتتاح نهایی پل در گذرگاه در سمت لبنان است.

وی از مسافران خواست که در طول مدت بسته بودن گذرگاه العریضه، از آن استفاده نکنند و از گذرگاه‌های مرزی جایگزین استفاده کنند تا کارهای لازم تکمیل شود و مسیر جایگزین برای از سرگیری ایمن و روان تردد جزئی آماده گردد.

گذرگاه مرزی العریضه با توجه به موقعیت اتصال مناطق ساحلی هر دو کشور و نقش آن در جابجایی مسافر و کالا، یکی از مهمترین گذرگاه‌های زمینی بین سوریه و لبنان است.