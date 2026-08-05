جوان آنلاین: «الکس دیویس-جونز»، وزیر امور قربانیان در پرونده جفری اسپتین مجرم بدنام جنسی، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی اعلام کرد که «اندی برنهام»، نخست‌وزیر انگلیس، قصد دارد با قربانیان اپستین دیدار کند و پس از آن احتمال تشکیل یک تحقیق عمومی درباره ابعاد این پرونده وجود دارد.

وی گفت: «در حال بررسی این موضوع هستیم و ارزیابی می‌کنیم که چه اقداماتی امکان‌پذیر است.»

همزمان، پلیس انگلیس نیز در حال بررسی چندین اتهام مرتبط با اپستین است؛ اتهاماتی که از آزار جنسی کودکان و قاچاق زنان از طریق فرودگاه‌های بریتانیا تا سوءاستفاده از موقعیت‌های عمومی را در بر می‌گیرد.

تقریباً هفت سال پس از مرگ اپستین در زندانی در آمریکا، رسوایی اپستین محافل سیاسی بریتانیا و آمریکا را تکان داده و تا کنون منجر به دستگیری اندرو مونت باتن ویندزور، برادر پادشاه انگلیس و اخراج وی از خاندان سلطنتی، و پیتر ماندلسون، سفیر سابق بریتانیا در ایالات متحده آمریکا شده است.

به گفته وزیر امور قربانیان، در صورت تشکیل کمیته تحقیق، احتمال دارد اتهامات مطرح‌شده علیه محمد الفاید، سرمایه‌دار مصری و مالک فروشگاه هارودز که از سوی صدها نفر به تجاوز و آزار جنسی متهم شده است، نیز در چارچوب این بررسی‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد.