روز نخست مذاکرات هیات لبنانی و اسرائیلی در رم، پایتخت ایتالیا در حالی دیروز سه‌شنبه پایان یافت که هیچ دستاورد قابل ذکری نداشت و پرونده‌های حساس و پیچیده امنیتی و مرزی بین دو طرف همچنان بدون نتیجه باقی مانده است.

جوان آنلاین: مذاکرات سه روزه دو طرف لبنانی و اسرائیلی که دیروز در رم آغاز شد، همچنان در پیچ و خم اختلاف بر سر موضوعات امنیتی و مرزی باقی مانده است.

روز نخست گفت‌وگوها بر موضوع ترسیم مرز زمینی متمرکز بود و همچنین در خصوص سازکار تعیین مناطق آزمایشی در جنوب و خروج نیروهای اسرائیلی از آن و استقرار نیروهای ارتش لبنان در این مناطق صحبت شد.

همچنین سازوکار اجرایی شدن خروج نیروهای اسرائیلی و طرفی که ناظر اجرای آن خواهد بود، از دیگر موضوعات مذکرات روز نخست در رم بود.

در این میان لبنان تاکید دارد که ابتدا باید نیروهای اسرائیلی از مناطق آزمایشی خارج شوند و سپس نیروهای ارتش لبنان در آنجا مستقر شوند یا اینکه این دو همزمان انجام شود. همچنین بیروت مخالف این است که اسرائیل تنها طرف ناظر بر جرایی شدن عقب نشینی از جنوب باشد.

همچنین طرف لبنانی اعلام کرده است که ایجاد مناطق آزمایشی، دیگر فقط شامل روستاهای کوچکی مانند زوطر نباشد، بلکه باید الخیام و الجبیل را نیز در بربگیرد؛ دو شهری که از بزرگترین شهرهای جنوب لبنان و بسیار نزدیک مرز با فلسطین اشغالی است.

در مقابل طرف اسرائیلی اصرار دارد که هرگونه عقب‌نشینی از جنوب لبنان در گروی پیشرفت در موضوع خلع سلاح حزب الله است. علاوه بر این باید تضمین‌هایی داده شود مبنی بر اینکه از ایجاد مجدد زیرساخت های نظامی حزب الله در جنوب جلوگیری می‌شود.

در خصوص ترسیم مرز زمینی، بین لبنان و اسرائیل بر سر هفت نقطه که از راس الناقوره تا کشتزارهای شبعا و جبل الشیخ امتداد می‌باید، اختلاف نظر وجود دارد.

نکته دیگر اینکه آمریکا و اسرائیل به دنبال اجرای یک راهکار مشترک بین بیروت و تل آویو هستند مبنی بر اینکه مداراک شناسایی هر شخص لبنانی که در صدد بازگشت به جنوب است، بازرسی شود تا اطمینان حاصل شود که آیا وابسته به حزب الله یا به نوعی مرتبط با آن است یا خیر؟

این مسائل و طرح موضوعات سیاسی، امنیتی و مرزی نشان می‌دهد که نقاط اختلاف اصلی بین دو طرف همچنان باقی است.

از نظر امنیتی نیز همزمان با آغاز مذاکرات در رم، روز گذشته انفجار بزرگی در جنوب لبنان رخ داد که شدت آن به میزانی بود که برخی منابع آن را به مثابه زلزله در جنوب این کشور برشمردند.

در پرتو این وضعیت و اختلافات موجود، پر واضح است که مذاکرات سخت و پیچیده است و باید منتظر ماند که دو روز باقی مانده از این مذاکرات چه دستاوردی خواهد داشت.