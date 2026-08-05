رسانه‌های اوکراین نوشتند: حمله گسترده موشک‌های بالستیک روسیه به اوکراین ۱۵ کشته و ۵۱ زخمی برجای گذاشت و به آتش‌سوزی‌های گسترده‌ در سراسر کی‌یف پایتخت این کشور منجر شد.

جوان آنلاین: سرویس اورژانس دولتی اوکراین (DSNS) گزارش داد که حمله گسترده موشک‌های بالستیک و پهپادهای روسی به استان کی‌یف ۱۵ کشته و ۵۱ زخمی برجای گذاشته و آتش‌سوزی‌هایی را در پایتخت و اطراف آن رقم زده است.

براساس اعلام این اداره، خساراتی در مناطق «برواری»، «بوچا» و «فاستیو» نیز گزارش شده است و انبارها و وسایل نقلیه در نتیجه این حمله دچار آتش سوزی شده اند.

ویتالی کلیچکو شهردار کی‌یف هم گزارش داد که یک نفر در شهر کی‌یف کشته و ۲۴ نفر زخمی شده‌اند.

وی افزود که در میان مجروحان در این شهر، ۱۵ نفر در بیمارستان بستری شده‌اند که حال چهار نفر از آنها وخیم است.

براساس اعلام اداره نظامی پایتخت، خساراتی در بیش از هفت نقطه در سراسر شهر ثبت شده است.

پیش از این، شهردار کی‌یف گفته بود که دو نفر از زیر آوار یک انبار فروریخته در منطقه «هولوسیوسکی» نجات یافته‌اند. اما عملیات جست‌وجو و نجات ادامه دارد و هنوز هم ممکن است افراد دیگری در زیر آوار گرفتار شده باشند.

در یک منطقه دیگر پایتخت (اوبولونسکی)، در یک ساختمان ۲۰ طبقه نیز به دلیل اصابت موشک آتش‌سوزی رخ داده است. یک ساختمان مسکونی دیگر هم آتش گرفت و آتش‌سوزی در دو انبار دیگر هم گزارش شده است.

شهردار کی‌یف همچنین اعلام کرد که بقایای یک موشک در نزدیکی یک ساختمان مسکونی سقوط کرده است.

براساس اعلام خبرنگاران حاضر در محل، حملات موشکی روسیه پس از ساعت ۱۲:۲۰ بامداد به وقت محلی با صدای انفجارهای بلند آغاز شد و تا یک ساعت بعد ادامه داشت.

این حمله چند روز پس از تهاجم گسترده موشک‌های بالستیک روسیه در تاریخ یکم اوت (۱۰ مرداد) رخ می‌دهد که به کشته شدن دست‌کم ۹ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰ نفر دیگر منجر شد.

رویترز نیز در خبری با پوشش حمله روسیه به پایتخت اوکراین نوشت: روسیه در هفته‌های اخیر حملات به کی‌یف را افزایش داده است. اوکراین نیز متقابلا در هفته‌های گذشته چندین مرکز خرده فروشی آنلاین روسیه موسوم به «وایلدبریز» را در استان‌های مختلف آن هدف قرار داده است. روسیه و اوکراین همچنین یکدیگر را به هدف قرار دادن غیرنظامیان متهم می‌کنند.

رویترز در خبری جداگانه نیز به نقل از آندری چرنیاک از اعضای ارشد اطلاعات اوکراین مدعی شد: استقرار یک واحد موشکی کره شمالی در غرب روسیه آغاز شده و می‌تواند به ۱۲۰ موشک بالستیک و ۶ پرتابگر برای حمله به اوکراین مجهز شود.

به نوشته رویترز، ازآنجاکه یکی از نقاط ضعف اوکراین کمبود پدافند هوایی پیشرفته است، روسیه با استفاده از این وضعیت تلاش دارد با استفاده از موشک‌های بالستیک بیشتر که سرنگونی آنها دشوار است، از این مساله بهره ببرد.

راب لی عضو ارشد اندیشکده آمریکایی «تحقیقات سیاست خارجی» گفت که منابع کره شمالی تهدیدی قابل توجه برای کی‌یف هستند.

وی تصریح کرد: دفاع موشکی بالستیک یکی از بزرگترین آسیب‌پذیری‌های اوکراین است، بنابراین هرگونه افزایش در تعداد موشک‌های بالستیکی، چالش بزرگتری را ایجاد خواهد کرد.

این پژوهشگر سپس در ادامه خاطرنشان کرد که نگرانی بزرگ اوکراین وضعیت پدافند هوایی آن در زمستان سال جاری خواهد بود؛ زمانی که روسیه بتواند مانند سال‌های گذشته شبکه برق آن را با حملات سنگین هدف قرار دهد.

مقامات اوکراینی پیش از این نیز اعلام کرده بودند که کره شمالی میلیون‌ها گلوله توپخانه در اختیار روسیه قرار داده و در سال ۲۰۲۴ میلادی ۱۴ هزار نیرو برای مقابله با حمله زمینی اوکراین به کورسک در روسیه اعزام کرده است.