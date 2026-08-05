کد خبر: 1372614
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۱
بين‌الملل » اخبار كلی

شعله‌ورتر شدن آتش جنگ؛ حمله موشکی به اوکراین ۱۵ کشته برجای گذاشت

اوکراین رسانه‌های اوکراین نوشتند: حمله گسترده موشک‌های بالستیک روسیه به اوکراین ۱۵ کشته و ۵۱ زخمی برجای گذاشت و به آتش‌سوزی‌های گسترده‌ در سراسر کی‌یف پایتخت این کشور منجر شد.

جوان آنلاین: سرویس اورژانس دولتی اوکراین (DSNS) گزارش داد که حمله گسترده موشک‌های بالستیک و پهپادهای روسی به استان کی‌یف ۱۵ کشته و ۵۱ زخمی برجای گذاشته و آتش‌سوزی‌هایی را در پایتخت و اطراف آن رقم زده است.

براساس اعلام این اداره، خساراتی در مناطق «برواری»، «بوچا» و «فاستیو» نیز گزارش شده است و انبارها و وسایل نقلیه در نتیجه این حمله دچار آتش سوزی شده اند.

ویتالی کلیچکو شهردار کی‌یف هم گزارش داد که یک نفر در شهر کی‌یف کشته و ۲۴ نفر زخمی شده‌اند.

وی افزود که در میان مجروحان در این شهر، ۱۵ نفر در بیمارستان بستری شده‌اند که حال چهار نفر از آنها وخیم است.

براساس اعلام اداره نظامی پایتخت، خساراتی در بیش از هفت نقطه در سراسر شهر ثبت شده است.

پیش از این، شهردار کی‌یف گفته بود که دو نفر از زیر آوار یک انبار فروریخته در منطقه «هولوسیوسکی» نجات یافته‌اند. اما عملیات جست‌وجو و نجات ادامه دارد و هنوز هم ممکن است افراد دیگری در زیر آوار گرفتار شده باشند.

در یک منطقه دیگر پایتخت (اوبولونسکی)، در یک ساختمان ۲۰ طبقه نیز به دلیل اصابت موشک آتش‌سوزی رخ داده است. یک ساختمان مسکونی دیگر هم آتش گرفت و آتش‌سوزی در دو انبار دیگر هم گزارش شده است.

شهردار کی‌یف همچنین اعلام کرد که بقایای یک موشک در نزدیکی یک ساختمان مسکونی سقوط کرده است.

براساس اعلام خبرنگاران حاضر در محل، حملات موشکی روسیه پس از ساعت ۱۲:۲۰ بامداد به وقت محلی با صدای انفجارهای بلند آغاز شد و تا یک ساعت بعد ادامه داشت.

این حمله چند روز پس از تهاجم گسترده موشک‌های بالستیک روسیه در تاریخ یکم اوت (۱۰ مرداد) رخ می‌دهد که به کشته شدن دست‌کم ۹ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰ نفر دیگر منجر شد.

رویترز نیز در خبری با پوشش حمله روسیه به پایتخت اوکراین نوشت: روسیه در هفته‌های اخیر حملات به کی‌یف را افزایش داده است. اوکراین نیز متقابلا در هفته‌های گذشته چندین مرکز خرده فروشی آنلاین روسیه موسوم به «وایلدبریز» را در استان‌های مختلف آن هدف قرار داده است. روسیه و اوکراین همچنین یکدیگر را به هدف قرار دادن غیرنظامیان متهم می‌کنند.

رویترز در خبری جداگانه نیز به نقل از آندری چرنیاک از اعضای ارشد اطلاعات اوکراین مدعی شد: استقرار یک واحد موشکی کره شمالی در غرب روسیه آغاز شده و می‌تواند به ۱۲۰ موشک بالستیک و ۶ پرتابگر برای حمله به اوکراین مجهز شود.

به نوشته رویترز، ازآنجاکه یکی از نقاط ضعف اوکراین کمبود پدافند هوایی پیشرفته است، روسیه با استفاده از این وضعیت تلاش دارد با استفاده از موشک‌های بالستیک بیشتر که سرنگونی آنها دشوار است، از این مساله بهره ببرد.

راب لی عضو ارشد اندیشکده آمریکایی «تحقیقات سیاست خارجی» گفت که منابع کره شمالی تهدیدی قابل توجه برای کی‌یف هستند.

وی تصریح کرد: دفاع موشکی بالستیک یکی از بزرگترین آسیب‌پذیری‌های اوکراین است، بنابراین هرگونه افزایش در تعداد موشک‌های بالستیکی، چالش بزرگتری را ایجاد خواهد کرد.

این پژوهشگر سپس در ادامه خاطرنشان کرد که نگرانی بزرگ اوکراین وضعیت پدافند هوایی آن در زمستان سال جاری خواهد بود؛ زمانی که روسیه بتواند مانند سال‌های گذشته شبکه برق آن را با حملات سنگین هدف قرار دهد.

مقامات اوکراینی پیش از این نیز اعلام کرده بودند که کره شمالی میلیون‌ها گلوله توپخانه در اختیار روسیه قرار داده و در سال ۲۰۲۴ میلادی ۱۴ هزار نیرو برای مقابله با حمله زمینی اوکراین به کورسک در روسیه اعزام کرده است.

برچسب ها: اوکراین ، جنگ اوکراین ، روسیه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

اربعین مصداق قدرت نرم است

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

جنگ روانی تنگه‌ها!

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

هر شبش شب قدر بود

الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

یک‌بار سفر باید تا پخته شود خامی!

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند

تضعیف پلیس، فروپاشی همه‌چیز

یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز

جان شیران و سگان از هم جداست 

خون شهید خلبان کاظمی میثاق دوباره مردان آسمانی این سرزمین برای جان‌نثاری در راه وطن است

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

دلتنگی نکرد و در مسیر جهاد تا شهادت ماند 

پیام راهبردی حمله ایران به اردن 

سهمیه بنزین باید ملی شود

قرعه‌کشی در سایه پرسش‌های بی‌پاسخ 

تنبیه متجاوز عملیاتی شد

ترامپ دوباره به پشت میانجی‌ها خزید

تسلیت عراقچی به دولت و ملت ژاپن در پی وقوع زمین لرزه

گفتگوی تلفنی وزیران خارجه ترکیه و پاکستان

اشتباهاتی که شیرینی سفر اربعین را کم می‌کند

جزئیات حمله موشکی بامداد پنجشنبه آمریکا به شهرستان بوشهر

جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران

عربستان همچنان میزبان مراحل پایانی لیگ نخبگان آسیا

آمریکا به هیچ توافقی پایبند نیست/مقاومت با قدرت باقی می‌ماند

ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی بدون حمایت جدی مالیاتی و بیمه‌ای ممکن نیست

خانه‌داری با «خانه‌ریز» 

تفاهم با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست

مذاکرات تنگه هرمز با عمان دوجانبه است؛ موضوعات ایران و آمریکا بعداً بررسی می‌شود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱
فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد
تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی
خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار