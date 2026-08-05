سیاستمدار فلسطینی: جهان عرب در معرض تجاوز جنایتکارانه اسرائیل قرار دارد

جوان آنلاین: «ربحی حلوم» اظهار داشت: غزه با شدیدترین و وحشیانه‌ترین تجاوز در تاریخ مدرن روبرو است و پایداری مثال زدنی فلسطینیان، پاسخ واقعی به برنامه‌های نسل‌کشی و کوچ اجباری آنها از سوی اشغالگران است.

وی با اشاره به مراسم تشییع پیکرهای ۱۱۲ شهید در غزه که یکی از بزرگترین مراسم در تاریخ فلسطین محسوب می شود، افزود: مردم ما محکوم به فداکاری و استقامت در مواجهه با تجاوزی بی‌سابقه هستند. خارج کردن بقایای پیکرهای بیش از ۱۱۲ شهید از زیر آوار در یک روز و برگزاری مراسم تشییع باشکوه و تاریخی، صحنه‌ای بی‌سابقه است.

حلوم با ابراز خشم عمیق از مواضع کشورهای عربی در قبال فلسطین ادامه داد: دردناک است که این صحنه تاریخی و این حجم از فداکاری‌ها با سکوت جهان عرب و اسلام که بالغ بر ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد، مواجه می‌شود، گویی آنچه در غزه اتفاق می‌افتد در خارج از مرزهای این امت رخ می‌دهد.

این سیاستمدار فلسطینی درباره اهداف واقعی اسرائیل که از طریق جلسات کابینه امنیتی خود به دنبال دستیابی به آن است، هشدار داد و گفت: اشغالگران تصمیم امنیتی و سیاسی برای ادامه جنگ نسل‌کشی، قتل عام هرچه بیشتر فلسطینی‌ها، وادار کردن فلسطینی‌های باقیمانده به آوارگی اجباری از سرزمین تاریخی خود و تصرف کامل آن گرفته‌اند.

وی تاکید کرد: تهدید اسرائیل در مرزهای فلسطین متوقف نخواهد شد. جهان اسلام و عرب باید بدانند که در برابر این تجاوز مصون نیستند. تفکر توسعه‌طلبانه اسرائیل هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و کل کشورهای عربی، از نظر جغرافیایی و جمعیتی، در درازمدت در معرض هدف قرار دارند.

حلوم با تاکید بر اینکه جهان عرب باید بیدار شود و اقدامی انجام دهد، گفت: همه باید قبل از اینکه خیلی دیر شود، در دفاع از فلسطین و مردم آن و در دفاع از کل جهان عرب از خواب بیدار شوند، زیرا همه در معرض نقشه‌های این تجاوز جنایتکارانه قرار دارند.