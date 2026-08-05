کد خبر: 1372612
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۲
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ضربه سخت به لابی صهیونیستی؛ نامزد حامی فلسطین در میشیگان پیروز شد

فلسطین پیروزی نامزد حامی فلسطین و ضد رژیم صهیونیستی در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در میشیگان ضربه سختی به لابی صهیونیستی با وجود پول پاشی های گسترده این لابی وارد آورد.

جوان آنلاین: عبدالرحمن السید در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای کسب کرسی سنای آمریکا در ایالت میشیگان به پیروزی رسید. شبکه ان بی سی گزارش داد که او با وجود صرف هزینه ده ها میلیون دلاری در رقابت های انتخاباتی که بخش عمده آن از سوی گروه های حامی رژیم صهیونیستی پرداخت شد توانسته است رقیب خود را شکست دهد.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، نتیجه انتخابات روز سه شنبه ضربه بزرگی به لابی صهیونیستی در آمریکا موسوم به آیپک وارد کرد. این لابی که هدایت تلاش ها برای شکست عبدالرحمن السید حامی فلسطین را بر عهده داشت بیش از ۳۰ میلیون دلار برای حمایت از رقیب او یعنی هیلی استیونز نماینده کنگره آمریکا هزینه کرده بود.

عبدالرحمن السید در انتخابات ماه نوامبر با مایک راجرز نماینده پیشین کنگره آمریکا از حزب جمهوری خواه رقابت خواهد کرد. این رقابت یکی از معدود تحولات سرنوشت ساز مجلس سنا در انتخابات میان دوره ای نوامبر به شمار می رود و می تواند مشخص کند کدام حزب تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ کنترل سنا را در اختیار خواهد داشت.

در صورت پیروزی عبدالرحمن السید که اصالتی مصری دارد در انتخابات نوامبر، او نخستین سناتور مسلمان در تاریخ آمریکا خواهد شد.

نتیجه انتخابات روز سه شنبه در میشیگان که از ایالت های رقابتی محسوب می شود و در انتخابات سال ۲۰۲۴ به دونالد ترامپ رأی داد می تواند پیامدهای مهمی برای سیاست های حزب دموکرات در قبال درگیری های خاورمیانه داشته باشد.

عبدالرحمن السید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را نسل کشی توصیف کرده و معتقد است منابع مالی که برای درگیری هایی با منافع اسرائیل هزینه می شود باید برای رفع مشکلات بهداشت، مسکن و زیرساخت در جوامع محلی آمریکا سرمایه گذاری شود.

پیشتر نشریه پولیتیکو گزارش داده بود که انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ایالت‌های میشیگان و میزوری آزمونی سرنوشت‌ساز برای آینده این حزب در خصوص موضع‌گیری نسبت به رژیم صهیونیستی به شمار می رود.

لابی صهیونیستی موسوم به آیپک حدود ۳۰ میلیون دلار برای حمایت از هیلی استیونز نماینده کنگره آمریکا هزینه کرده بود تا مانع پیروزی عبدالسید در رقابت برای نامزدی در انتخابات مجلس سنای آمریکا از ایالت میشیگان شود. این بزرگ‌ترین هزینه انتخاباتی تاریخ این لابی تاکنون محسوب می‌شود.

در ایالت میزوری نیز آیپک حدود ۲ میلیون دلار برای جلوگیری از بازگشت کوری بوش، نماینده سابق کنگره به عرصه سیاست هزینه کرده است. لابی صهیونیستی در دوره گذشته نیز نزدیک به ۹ میلیون دلار برای شکست او صرف کرده بود.

در همین زمینه، نتایج نظرسنجی مشترک خبرگزاری آسوشیتدپرس و مرکز پژوهشی نورک نشان داد حدود ۶۰ درصد از دموکرات‌ها معتقدند حزبشان بیش از حد از اسرائیل حمایت می‌کند.

برچسب ها: حامیان فلسطین ، رژیم صهیونیستی ، حزب دموکرات
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