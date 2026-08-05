رسانه عربی: نخست وزیر عراق هفته آینده به عربستان می رود

یک رسانه عربی به نقل از منابع خود اعلام کرد که نخست وزیر عراق اوایل هفته‌ی آینده به عربستان خواهد رفت.

جوان آنلاین: پایگاه خبری العربی الجدید به نقل از یک منبع دیپلماتیک در وزارت خارجه عراق اعلام کرد که علی فالح الزیدی، نخست وزیر این کشور اوایل هفته آینده به عربستان سفر خواهد کرد و با وجود لغو سفر قبلی الزیدی، کانال های ارتباطی رسمی میان بغداد و ریاض طی روزهای گذشته قطع نشده است.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، تاکید کرد: بغداد نسبت به حملات عربستان اعتراض کرد اما این امر به معنای قطع روابط و یا کاهش سطح روابط میان دو کشور نیست.

وی افزود: در چارچوب رویکرد بغداد برای تقویت روابط خود با کشورهای عربی و منطقه، به ویژه در پرونده های سیاسی، اقتصادی و امنیتی، دولت عراق عربستان را شریکی اساسی در سیاست های خارجی خود می داند.

این منبع خاطرنشان کرد: در این سفر بسته ای از توافقات دوجانبه در زمینه همکاری های امنیتی، اقتصادی، انرژی و سرمایه گذاری به امضا خواهد رسید و این امر نشان دهنده تمایل دو طرف برای گسترش همکاری ها است.

وی گفت: طرف عربستانی به علی الزیدی اعلام کرد که در جریان این سفر ادله و شواهدی ارائه خواهد داد مبنی بر اینکه عملیات نظامی علیه عربستان از داخل خاک عراق انجام شده است و این پرونده در صدر رایزنی های دوجانبه خواهد بود.

این منبع دیپلماتیک عراقی در ادامه گفت: الزیدی در سفر خود به ریاض تاکید خواهد کرد که استفاده از خاک عراق برای تجاوز به کشورهای همجوار را نمی پذیرد. وی همچنین تاکید خواهد کرد که بغداد به محافظت از حاکمیت خود پایبند است و اجازه نمی دهد که با استفاده از خاک این کشور آسیبی به امنیت کشورهای دیگر وارد شود.

طبق گفته این منبع، نخست وزیر عراق در جریان این سفر تاکید خواهد کرد که اجازه نمی دهد کشورش به درگیری های منطقه کشانده شود و این سفر فرصتی برای تاکید مجدد بر قوی بودن روابط عراق و عربستان بوده و در چارچوب گسترش همکاری مشترک و حمایت از ثبات منطقه ای و مهار تنش ها است.